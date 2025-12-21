Шведските митнически служби се качиха на борда на руски товарен кораб за проверка на товара му

Шведските митнически служби съобщиха, че са се качили на борда на руски товарен кораб, който е акостирал в шведски води в петък заради проблеми с двигателя, и са започнали проверка на товара, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Собствениците на кораба са включени в списъка със санкции на Европейския съюз, заяви говорител на митническите власти.
"Малко след 01:00 часа снощи се качихме на борда на кораба с подкрепата на шведската брегова охрана и полицията, за да извършим митническа проверка. Проверката все още продължава", обясни говорителят, без да съобщи дали са открити нередности.
Според платформата за проследяване на кораби Marine Traffic, "Адлер" е контейнеровоз с дължина 126 метра. Той пуснал котва край град Хьоганес в югозападната част на Швеция.
Освен че корабът "Адлер" е включен в санкционните списъци на ЕС, неговият собственик - компанията M Leasing LLC - е санкциониран от САЩ по подозрение, че е замесен в транспортирането на оръжия.
От шведските митнически служби посочиха още, че корабът е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
14:54 21.12.2025
2 Гошо
Коментиран от #60
14:55 21.12.2025
3 чудо голямо
14:55 21.12.2025
4 гръмовержецът
14:55 21.12.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Още новини от Украйна
14:58 21.12.2025
8 Леле, леле!?
14:59 21.12.2025
9 ВЗРИВЯВАЙ
15:00 21.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Бен Вафлек
15:01 21.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пиздюхин Пен ДЕЛА
До коментар #5 от "Бутача":Си призна лично.,че големите батко Кавказци и чичковци да се гаврили ( сексуално)с него като малък .
Коментиран от #43
15:04 21.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абе
Коментиран от #30, #35, #50
15:06 21.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Нема се стресираш, ПеДро)))
До коментар #17 от "пешо":Или и ти цаливаш КУ РАна рамАзан, като Ху ЙЛО е? )))))
15:07 21.12.2025
22 Маро
Това, което ситнадраскада е една жена каза, ама аз не я познавам.
15:07 21.12.2025
23 Поредния Софиянец
15:07 21.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Не обиждай
До коментар #6 от "купидон":Пумияр!
Коментиран от #33, #36
15:08 21.12.2025
26 Факт
До коментар #12 от "Бутача":Обърни се към групата за взаимно споделяне!
Коментиран от #38
15:08 21.12.2025
27 безсмъртния полк
Коментиран от #37
15:10 21.12.2025
28 НИЯ
15:10 21.12.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Абе
Коментиран от #34
15:11 21.12.2025
32 Гръм и мълнии
15:12 21.12.2025
33 ха-ха
До коментар #25 от "Не обиждай":Това е обръщението към тейко ти , нали ? Научи се да пишеш , тогава драскай по сайтовете !
15:13 21.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 От Купянск бягат
До коментар #18 от "Абе":В Покровск ги трепят.
СВО
15:15 21.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ПееАРрАс
До коментар #27 от "безсмъртния полк":Няма такава държава Украйна! Има Новорусия!
Коментиран от #47, #51
15:15 21.12.2025
38 Бориил
До коментар #26 от "Факт":Палтото на Путлер
15:15 21.12.2025
39 Абе
Коментиран от #42
15:16 21.12.2025
40 Олга
Коментиран от #49
15:17 21.12.2025
41 онзи
15:17 21.12.2025
42 Не са избягали като Ху ЙЛО
До коментар #39 от "Абе":Наритаха ги от ХЕРСОН за седмица и ги издавиха в реката!
15:22 21.12.2025
43 Не само това, Путин призна
До коментар #15 от "Пиздюхин Пен ДЕЛА":че като малък ленинградските хулигани редовно са го биели и той затова мрази руснаците!
Коментиран от #63
15:22 21.12.2025
44 Абе
Коментиран от #46, #53
15:23 21.12.2025
45 А где
Коментиран от #48
15:25 21.12.2025
46 а,бе ,
До коментар #44 от "Абе":Що те търсят от Карлуково санитарите ? Ха-ха !
15:25 21.12.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 оня
До коментар #45 от "А где":В задния двор на ма...кя ... ти !
15:27 21.12.2025
49 Нешънъл Географик
До коментар #40 от "Олга":Учени са установили, че хлебарките могат да живеят без глава 10 дни.Русофилът-цял живот.
15:27 21.12.2025
50 Слава на Удмуртия !
До коментар #18 от "Абе":Щото да недъгави . По саката армия света не беше виждал . Ама иначе се закичили с " Вторая в мире "
Аве ей ,правете ди парадите ,не се занимавайте с неща които явно не умеете .
15:27 21.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 А от ХАРКОВ
До коментар #44 от "Абе":Едни АЗ ОВ ЦИ ги наритаха за... ДЕН!
Зарязваха оръжието и бойната техника и...спринтираха като ..ПРЪЧОВЕ из нивята със тоалетни чинии на гърба!
Ааасаахахаааа
Коментиран от #54
15:30 21.12.2025
54 Българин...
До коментар #53 от "А от ХАРКОВ":Сменявай дилара!
Коментиран от #56
15:31 21.12.2025
55 Бутача
Коментиран от #58
15:32 21.12.2025
56 България
До коментар #54 от "Българин...":Прав е колегата. Има видосики как изпадат от камионите и другарите им ги изоставят! Как носят тоалетни чинии, килими и превозват хладилници на лафетите
15:35 21.12.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Муш муш
До коментар #55 от "Бутача":Тя жена му затова го заряза след като го хвана в брачното ложе със млад надарен и космат Кавказец
Хехехехехехе
Цел СВЕТ го знае като ху ЙЛО
15:39 21.12.2025
59 Слава на Удмуртия !
15:39 21.12.2025
60 Ъъъъ
До коментар #2 от "Гошо":Сега не знаят къде е!!!😂😂😂
15:39 21.12.2025
61 Към р...УЗКИЕ
АааааааХахахаха
Монгольяк педофила ху ЙЛО...то ЖЕ
15:43 21.12.2025
62 Боби Баламата
👍😄👍
Коментиран от #64
15:44 21.12.2025
63 Слава на Удмуртия !
До коментар #43 от "Не само това, Путин призна":Те ,че са го били ,са го били ама май са го и ....
За това е такъв клепар сега
15:48 21.12.2025
64 Българин
До коментар #62 от "Боби Баламата":Всичко върви по план.
2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА а ху---ЙЛО Педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА
15:49 21.12.2025
65 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
А Ко пейките изпадаха във свински възторг и верваха...оня ГНИЛОЧ -- мумията е...жива
ИДИЛИЯ.....
АааааааХахахаха
15:53 21.12.2025