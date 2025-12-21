Новини
Шведските митнически служби се качиха на борда на руски товарен кораб за проверка на товара му
21 Декември, 2025

Собствениците на кораба са включени в списъка със санкции на Европейския съюз, заяви говорител на митническите власти

Шведските митнически служби съобщиха, че са се качили на борда на руски товарен кораб, който е акостирал в шведски води в петък заради проблеми с двигателя, и са започнали проверка на товара, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Собствениците на кораба са включени в списъка със санкции на Европейския съюз, заяви говорител на митническите власти.

"Малко след 01:00 часа снощи се качихме на борда на кораба с подкрепата на шведската брегова охрана и полицията, за да извършим митническа проверка. Проверката все още продължава", обясни говорителят, без да съобщи дали са открити нередности.

Според платформата за проследяване на кораби Marine Traffic, "Адлер" е контейнеровоз с дължина 126 метра. Той пуснал котва край град Хьоганес в югозападната част на Швеция.

Освен че корабът "Адлер" е включен в санкционните списъци на ЕС, неговият собственик - компанията M Leasing LLC - е санкциониран от САЩ по подозрение, че е замесен в транспортирането на оръжия.

От шведските митнически служби посочиха още, че корабът е напуснал пристанище в Санкт Петербург на 15 декември, но към момента няма информация за крайната му дестинация.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    30 15 Отговор
    Те хубаво са се качили на кораба,ама как ще слязат?

    14:54 21.12.2025

  • 2 Гошо

    23 9 Отговор
    Е и ?!?!

    Коментиран от #60

    14:55 21.12.2025

  • 3 чудо голямо

    25 8 Отговор
    Ще му напишат транзитен лист и толкоз. Ще си плати ремонта и чао.

    14:55 21.12.2025

  • 4 гръмовержецът

    29 10 Отговор
    Е, и ?! След проверката корабът ще си отплава и накрая - много шум за нищо .

    14:55 21.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Още новини от Украйна

    26 8 Отговор
    В Швеция днес е ден за молитви в джамиите и едвали нещо ще се случи без разрешение на ходжата в град Хьоганес

    14:58 21.12.2025

  • 8 Леле, леле!?

    25 6 Отговор
    Ако имаше нещо нередно до сега да се беше случила експлозия по страшна и от големия взрив!?!?

    14:59 21.12.2025

  • 9 ВЗРИВЯВАЙ

    7 19 Отговор
    АЛЬОША

    15:00 21.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бен Вафлек

    9 26 Отговор
    Само тормоз за рашистите. Това ги чака десетилетия напред.

    15:01 21.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пиздюхин Пен ДЕЛА

    9 15 Отговор

    До коментар #5 от "Бутача":

    Си призна лично.,че големите батко Кавказци и чичковци да се гаврили ( сексуално)с него като малък .

    Коментиран от #43

    15:04 21.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе

    11 18 Отговор
    Рашките що избягаха от Купянск?

    Коментиран от #30, #35, #50

    15:06 21.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Нема се стресираш, ПеДро)))

    8 12 Отговор

    До коментар #17 от "пешо":

    Или и ти цаливаш КУ РАна рамАзан, като Ху ЙЛО е? )))))

    15:07 21.12.2025

  • 22 Маро

    17 8 Отговор
    Когато имш повече данни, тогава пиши!
    Това, което ситнадраскада е една жена каза, ама аз не я познавам.

    15:07 21.12.2025

  • 23 Поредния Софиянец

    7 18 Отговор
    Путин е демон, чийто основен метод на власт е измамата.

    15:07 21.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Не обиждай

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "купидон":

    Пумияр!

    Коментиран от #33, #36

    15:08 21.12.2025

  • 26 Факт

    10 5 Отговор

    До коментар #12 от "Бутача":

    Обърни се към групата за взаимно споделяне!

    Коментиран от #38

    15:08 21.12.2025

  • 27 безсмъртния полк

    6 15 Отговор
    Благодаря за новината. Слава на Въоръжените сили на Украйна, Слава на УкрайнаСпазваме заповедта и я предаваме на тюлените от Въоръжените сили на Украйна! Московия трябва да се разпадне!

    Коментиран от #37

    15:10 21.12.2025

  • 28 НИЯ

    10 5 Отговор
    Слизането ще е много трудно.Жал ми е за тези хора,грози ги голяма опасност.Дано да са умни и късметлии.

    15:10 21.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Абе

    3 14 Отговор
    Рашките що са 12 години в Донбас и се щурат напред,назад и надолу като глъмави.Де.а и къпупите де.а

    Коментиран от #34

    15:11 21.12.2025

  • 32 Гръм и мълнии

    14 3 Отговор
    Добре,че са акостирали,иначе ги е страх да го проверят

    15:12 21.12.2025

  • 33 ха-ха

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "Не обиждай":

    Това е обръщението към тейко ти , нали ? Научи се да пишеш , тогава драскай по сайтовете !

    15:13 21.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 От Купянск бягат

    7 13 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    В Покровск ги трепят.
    СВО

    15:15 21.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ПееАРрАс

    14 6 Отговор

    До коментар #27 от "безсмъртния полк":

    Няма такава държава Украйна! Има Новорусия!

    Коментиран от #47, #51

    15:15 21.12.2025

  • 38 Бориил

    4 10 Отговор

    До коментар #26 от "Факт":

    Палтото на Путлер

    15:15 21.12.2025

  • 39 Абе

    5 12 Отговор
    Рашките що избягаха от Херсон?

    Коментиран от #42

    15:16 21.12.2025

  • 40 Олга

    12 5 Отговор
    Русофобията е като краста, колкото повече чешеш, толкова повече сърби. Тя е особено заразна за слабоумните- Трудно се лекува, но се лекува с радикални високотехнологични средства - по “купола” за отрезвяване. На времето в Германия /в Европа/ епидемията така се приключи. И ето - сега пак. Но Докторът вече е готов с ефикасни средства, които добре оздравяват… ако пациент при това оцелее.

    Коментиран от #49

    15:17 21.12.2025

  • 41 онзи

    5 11 Отговор
    Тука има един пОми....яр , който чудно защо Факти не трият .Дали защото не е фен на Путин......

    15:17 21.12.2025

  • 42 Не са избягали като Ху ЙЛО

    5 11 Отговор

    До коментар #39 от "Абе":

    Наритаха ги от ХЕРСОН за седмица и ги издавиха в реката!

    15:22 21.12.2025

  • 43 Не само това, Путин призна

    7 11 Отговор

    До коментар #15 от "Пиздюхин Пен ДЕЛА":

    че като малък ленинградските хулигани редовно са го биели и той затова мрази руснаците!

    Коментиран от #63

    15:22 21.12.2025

  • 44 Абе

    5 10 Отговор
    Рашките що избягаха от Харков?

    Коментиран от #46, #53

    15:23 21.12.2025

  • 45 А где

    4 9 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #48

    15:25 21.12.2025

  • 46 а,бе ,

    9 3 Отговор

    До коментар #44 от "Абе":

    Що те търсят от Карлуково санитарите ? Ха-ха !

    15:25 21.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 оня

    8 4 Отговор

    До коментар #45 от "А где":

    В задния двор на ма...кя ... ти !

    15:27 21.12.2025

  • 49 Нешънъл Географик

    5 12 Отговор

    До коментар #40 от "Олга":

    Учени са установили, че хлебарките могат да живеят без глава 10 дни.Русофилът-цял живот.

    15:27 21.12.2025

  • 50 Слава на Удмуртия !

    7 9 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Щото да недъгави . По саката армия света не беше виждал . Ама иначе се закичили с " Вторая в мире "
    Аве ей ,правете ди парадите ,не се занимавайте с неща които явно не умеете .

    15:27 21.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 А от ХАРКОВ

    4 10 Отговор

    До коментар #44 от "Абе":

    Едни АЗ ОВ ЦИ ги наритаха за... ДЕН!
    Зарязваха оръжието и бойната техника и...спринтираха като ..ПРЪЧОВЕ из нивята със тоалетни чинии на гърба!
    Ааасаахахаааа

    Коментиран от #54

    15:30 21.12.2025

  • 54 Българин...

    9 4 Отговор

    До коментар #53 от "А от ХАРКОВ":

    Сменявай дилара!

    Коментиран от #56

    15:31 21.12.2025

  • 55 Бутача

    7 8 Отговор
    Путин е известен в ленинградските гей среди като -Изпразващата Принцеса

    Коментиран от #58

    15:32 21.12.2025

  • 56 България

    4 5 Отговор

    До коментар #54 от "Българин...":

    Прав е колегата. Има видосики как изпадат от камионите и другарите им ги изоставят! Как носят тоалетни чинии, килими и превозват хладилници на лафетите

    15:35 21.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Муш муш

    4 4 Отговор

    До коментар #55 от "Бутача":

    Тя жена му затова го заряза след като го хвана в брачното ложе със млад надарен и космат Кавказец
    Хехехехехехе
    Цел СВЕТ го знае като ху ЙЛО

    15:39 21.12.2025

  • 59 Слава на Удмуртия !

    4 5 Отговор
    Оня па изтърсака ,той е мозъчно недъгав СВО било това . 4 години станаха и 1 200 000 жертви имат ама СВО било . Прегорели са му реотаните напълно Ботоксовия пенде хо хо хо хо - педофил тръгнал да ни обяснява какви трябва да са ценностите . А ? Да се смее ли човек,да плаче ли .

    15:39 21.12.2025

  • 60 Ъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    Сега не знаят къде е!!!😂😂😂

    15:39 21.12.2025

  • 61 Към р...УЗКИЕ

    3 2 Отговор
    ГлазоУзкие!
    АааааааХахахаха
    Монгольяк педофила ху ЙЛО...то ЖЕ

    15:43 21.12.2025

  • 62 Боби Баламата

    3 1 Отговор
    Ко пейки Де БИЛни,..връви ли...ТРИДНЕВНАТА НА ЦАЛИВАЩИЯ КУ РАНА?
    👍😄👍

    Коментиран от #64

    15:44 21.12.2025

  • 63 Слава на Удмуртия !

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Не само това, Путин призна":

    Те ,че са го били ,са го били ама май са го и ....
    За това е такъв клепар сега

    15:48 21.12.2025

  • 64 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #62 от "Боби Баламата":

    Всичко върви по план.
    2 Милиона монголяци фърлиха ФИРА а ху---ЙЛО Педофила от ГОТВАЧО ИЗБЕГА

    15:49 21.12.2025

  • 65 ЕЕЕЕХ, А КАКВИ ВРЕМЕНА БЯХА...

    1 0 Отговор
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
    А Ко пейките изпадаха във свински възторг и верваха...оня ГНИЛОЧ -- мумията е...жива
    ИДИЛИЯ.....
    АааааааХахахаха

    15:53 21.12.2025

