Китай слага край на схемата с „новите употребявани“ автомобили

От 1 януари 2026 година Пекин официално затваря „вратичката“, която позволяваше на милиони чисто нови превозни средства да напускат страната под маската на употребявани. Новите правила на Министерството на търговията удрят право в десетката на феномена „употребявани автомобили с нулев пробег“ – машини, които току-що са слезли от поточната линия, все още са опаковани във фабрично фолио, но се водят „втора ръка“ само на хартия.
Ключовият инструмент в тази битка е въвеждането на задължителен 180-дневен период на изчакване. Всеки автомобил ще трябва да „отлежи“ поне шест месеца след първоначалната си регистрация, преди да получи зелена светлина за експорт. Тази мярка цели да сложи край на практиката, при която дилъри и производители изкуствено регистрират нови коли, за да разчистят препълнените складове и да заобиколят официалните ценови листи, наводнявайки международните пазари с евтини, но „нелегални“ по своята същност бройки.
Мащабите на този сив сектор са зашеметяващи. Само за 2024 г. вътрешните сделки с подобни псевдоупотребявани возила в Китай достигнаха милион бройки – близо 5% от целия пазар в страната. Още по-фрапантна е статистиката при износа: от над 500 хиляди очаквани експортирани „употребявани“ коли през 2025 г., между 70 и 80 процента всъщност са чисто нови машини с нулев пробег. Това бясно темпо обаче донесе горчив привкус – масови оплаквания от софтуерни бъгове, липса на гаранция и нулев сервизен капацитет зад граница, което започна сериозно да петни реномето на китайските брандове.
Новата регулация не е просто забрана, а опит за вкарване на ред в хаоса. Ако някой реши да изнесе автомобил преди изтичането на заветните 180 дни, той ще трябва да представи официален документ от самия производител, подпечатан и заверен, който гарантира следпродажбеното обслужване в конкретната държава. По този начин отговорността се прехвърля директно върху марките, правейки масовия неконтролиран износ практически невъзможен. Пекин ясно заявява: количеството вече няма да бъде за сметка на качеството и международния престиж.
1 карчи
11:10 22.12.2025
11:10 22.12.2025
2 Хипотетично
Производителите поне на хартия, ще трябва да поемат някакви гаранции към клиентите си с тази регулация.
11:13 22.12.2025
3 Титу
11:38 22.12.2025
11:38 22.12.2025
4 хаха
1. Държавни субсидии за продаден електромобил. Прибират ги при "първата продажба".
2. Квоти за брой продадени електромобили срещу ДВГ. Пишат фиктивно продадени, за да не плащат глоби, че хората търсят над 90% ДВГ. То защо ли има огромни гробища за електромобили с 0 пробег...
3. Намаляване на "въглероден отпечатък" документално- производители едновременно на ДВГ и ЕВ трябва да пишат продадени ЕВ, за да компенсират средноаритметично "емисии на флотилията" и да не плащат глоби.
4. Производители само на ЕВ често печелят повече не от продажби, а от ПОВИШАВАНЕ НА АКЦИИ. Като симулират продажби, оскъпяват акциите и имат повече приходи от поскъпналия си капитал.
Тези измами са отдавна ясни. Интересното е как ще се променят статистиките за търсене на ЕВ и дали няма да излезе, че никой не иска електрокар.
11:51 22.12.2025
5 Само питам
До коментар #3 от "Титу":Ти у вас какво не Китайско имаш ?
Телефон ? Компютър ? Бяла и черна техника ,дребна кухненска техника ,дрехи , обувки ....
От кое не си доволен ?
12:01 22.12.2025
6 жик так
До коментар #1 от "карчи":Е да ама са ги закупили нови на половин цена .
А като се има предвид , че нови в гаранция пък са на половин цена от Европейските ?!
Така че излиза че хората са си купили нов автомобил на 1/4 от цената на Европейския.
Така че все ще им останат пари за ремонт.
Като купиш стар автомобил на 20 години нов внос , колко харчиш после по сервизите ??!!
Със сигурност повече от тава на чисто нов .
12:04 22.12.2025