9 финалисти за автомобилния "Оскар"

Девет модела преминаха ситото на финала на конкурса "Северноамерикански автомобил на годината" (North American Car, Utility and Truck of the Year, NACTOY). Най-достойните кандидати в категориите лека кола, SUV и пикап, постъпили в продажба през 2019 г., бяха избрани от 50 съдии.

За наградата "Автомобил на 2020 г." ще се борят Chevrolet Corvette Stingray, Hyundai Sonata и Toyota Supra. По пътя си към финала те са се наложили над конкуренти като Porsche 911, Polestar 1, BMW 3er, Cadillac CT5, Mercedes-Benz A-Klasse, Volkswagen Arteon, Kia Soul, Mazda3 и Subaru Legacy.

В категорията на SUV-тата и кросоувърите ще мерят сили Hyundai Palisade, Kia Telluride и Lincoln Aviator, които според журито са по-достойни на титлата от Audi E-Tron, Cadillac XT6, Lincoln Corsair, Volvo V60 Cross Country, Chevrolet Blazer, Ford Escape и Explorer, Subaru Outback и Honda Passport.

Финалисти при пикапите са Ford Ranger, Jeep Gladiator и Ram Heavy Duty. Съдиите са ги предпочели пред Chevrolet Silverado Heavy Duty и GMC Sierra Heavy Duty.

Победителите ще бъдат обявени на 13 януари 2020 г. на салона в Детройт. Струва си да се отбележи, че сред финалистите в тазгодишното издание на конкурса има три корейски модела и само един японски, а електромобил липсва.