Семейство предлага награда от 100 хиляди евро за кола продадена за 10 евро

Светът на колекционерите на автомобили, бе вдигнат на крак от изчезване, което прилича повече на холивудски филм, отколкото на типично престъпление, след като от изключително ексклузивната серия от 33 бройки на модерната Alfa Romeo 33 Stradale са останали само 32. Един от тези автомобилни шедьоври е изчезнал от региона на Неапол, територия, оставяйки след себе си следи от подозрителни документи и отчаяно семейство, което предлага награда от 100 000 евро за безопасното му връщане.

В центъра на криминалното разследване е сделка, която предизвика сериозни подозрения у италианските власти. Малко преди автомобилът да „изчезне безследно“, собствеността върху колата, чиято стойност се оценява на над 30 милиона евро, е била прехвърлена за абсурдната сума от едва 10 евро. Наследниците на покойния собственик, известен френски колекционер, твърдят, че договорът за продажба е бил подписан под силен натиск и в уязвимо емоционално състояние. След тази съмнителна сделка новият „собственик“ е отписал автомобила, върнал регистрационните номера и изнесъл 750-конната машина от Италия.

Моделът с вътрешно горене развива 620 конски сили, способен е да ускори от 0 до 100 километра в час за по-малко от 3,0 секунди и да достигне максимална скорост от 333 км/ч – цифра, която съответства на наименованието на модела с поетична прецизност.Електрическият вариант разполага със 750 к.с. и изминава 450 км по цикъла WLTP. Изпълнителният директор на Alfa Romeo Жан-Филип Импарато е описал колата като „супер секси“, но за семействата Пизани и Сакети тя се е превърнала в символ на сложна измама, включваща обвинения в подправяне на документи и изнудване.

Италианската полиция в момента работи по проследяването на пътя на автомобила през границите, а семейството се надява, че наградата от шестцифрена сума ще бъде достатъчна, за да подтикне някого да разкрие местонахождението на тази модерна легенда.