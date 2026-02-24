Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Семейство предлага награда от 100 хиляди евро за кола продадена за 10 евро

Семейство предлага награда от 100 хиляди евро за кола продадена за 10 евро

24 Февруари, 2026 09:40 2 770 9

  • alfa romeo-
  • награда-
  • stradale-
  • stradale 33

Полицията е по следите на рядката Alfa Romeo 33 Stradale

Семейство предлага награда от 100 хиляди евро за кола продадена за 10 евро - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Светът на колекционерите на автомобили, бе вдигнат на крак от изчезване, което прилича повече на холивудски филм, отколкото на типично престъпление, след като от изключително ексклузивната серия от 33 бройки на модерната Alfa Romeo 33 Stradale са останали само 32. Един от тези автомобилни шедьоври е изчезнал от региона на Неапол, територия, оставяйки след себе си следи от подозрителни документи и отчаяно семейство, което предлага награда от 100 000 евро за безопасното му връщане.

В центъра на криминалното разследване е сделка, която предизвика сериозни подозрения у италианските власти. Малко преди автомобилът да „изчезне безследно“, собствеността върху колата, чиято стойност се оценява на над 30 милиона евро, е била прехвърлена за абсурдната сума от едва 10 евро. Наследниците на покойния собственик, известен френски колекционер, твърдят, че договорът за продажба е бил подписан под силен натиск и в уязвимо емоционално състояние. След тази съмнителна сделка новият „собственик“ е отписал автомобила, върнал регистрационните номера и изнесъл 750-конната машина от Италия.

Семейство предлага награда от 100 хиляди евро за кола продадена за 10 евро

Моделът с вътрешно горене развива 620 конски сили, способен е да ускори от 0 до 100 километра в час за по-малко от 3,0 секунди и да достигне максимална скорост от 333 км/ч – цифра, която съответства на наименованието на модела с поетична прецизност.Електрическият вариант разполага със 750 к.с. и изминава 450 км по цикъла WLTP. Изпълнителният директор на Alfa Romeo Жан-Филип Импарато е описал колата като „супер секси“, но за семействата Пизани и Сакети тя се е превърнала в символ на сложна измама, включваща обвинения в подправяне на документи и изнудване.

Италианската полиция в момента работи по проследяването на пътя на автомобила през границите, а семейството се надява, че наградата от шестцифрена сума ще бъде достатъчна, за да подтикне някого да разкрие местонахождението на тази модерна легенда.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 56788

    6 3 Отговор
    Колко к.с е последно ?

    Коментиран от #9

    10:01 24.02.2026

  • 2 саксън

    12 2 Отговор
    Да помогнем на "отчаяното семейство" с автомобил за 30 милиона, раздаващо награди по 100 000 евро. Журналистиката е трагична.

    Коментиран от #3

    10:12 24.02.2026

  • 3 Журналистика?

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "саксън":

    Ти сериозен ли си Да наречеш това журналистика:

    "върнал регистрационните номера и изнесъл 750-КОННАТА машина от Италия."

    Ако си затворим очите за речника на автомобилен "журналист" , то още в следващото изречение ...



    "Моделът с вътрешно горене развива 620 конски сили,"

    Има ли нещо което може да се обърка в една статия, което да не е объркано? Всеки път си мисля че няма с какво да ме изненадат, но редовно ме опровергават с подобни статии.

    Коментиран от #4, #6

    10:22 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Браво

    11 2 Отговор
    750 конната машина се оказа 620 к.с. Продадена е за 12 евро, които след това станаха 10... думи нямам! А и какво се правят на луди това семейство? Били са принудени да разпишат, значи знаят много добре кой е взел колата. Номерата били върнати, което значи, че полицията много добре знае кой ги е върнал.

    10:32 24.02.2026

  • 6 Журналисти ли?

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Журналистика?":

    То като да напишеш овца с 4 грешки - уфсъ!

    10:40 24.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Авторе,

    4 1 Отговор
    Спри да ни мъчиш с тоталното си НЕвладеене на българския език! Срамно е! Да не говорим, че писанието ти няма и никакъв смисъл!

    11:25 24.02.2026

  • 9 Дика

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "56788":

    10...........

    12:46 24.02.2026