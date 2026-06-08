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Кая Калас: Армения избра европейско бъдеще въпреки руския натиск

Кая Калас: Армения избра европейско бъдеще въпреки руския натиск

8 Юни, 2026 10:52, обновена 8 Юни, 2026 10:53 538 36

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  • натиск-
  • европа

ЕС призова за деескалация в Близкия изток и диалог между страните

Кая Калас: Армения избра европейско бъдеще въпреки руския натиск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Армения избра своето „бъдеще в Европа“ въпреки руския натиск, заяви днес върховният представител на Европейския съюз (ЕС) за външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Калас направи изказването си в коментар на победата на партията на прозападния премиер Никол Пашинян на произведените вчера в бившата съветска република парламентарни избори.

„Разбира се, бюлетините се броят, но изглежда, че въпреки силния руски натиск, хората все още избират европейско бъдеще, което е добре“, каза тя малко преди да бъдат обявени пълните предварителни резултати.

Калас, която говори пред неформална среща на министрите на отбраната на страните от ЕС в кипърската столица Никозия, коментира и новата размяна на удари в Близкия изток между Израел и Иран.

„Мисля, че регионът има нужда не от ескалация, а страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение“, заяви тя.

Република Кипър е ротационен председател на Съвета на ЕС до края на този месец.


Армения
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    В СССР арменците бяха 4 млн, сега са 3 млн а ако влязат в ЕС ще станат 2 млн.

    Коментиран от #32

    10:54 08.06.2026

  • 3 Армения

    31 2 Отговор
    я тикате към унищожение като Украйна! Няма по вредни от НПО-тата, промиващи мозъци с евтина пропаганда!

    10:54 08.06.2026

  • 4 Хахаха

    7 2 Отговор
    Тия със скъпите коли били не знам какви си ,преди три дни някакъв със скромна и обикновена кола прегази невинно куче!

    Коментиран от #29

    10:54 08.06.2026

  • 5 Дориана

    21 0 Отговор
    Европа е губеща и се срива надолу. Армения не може да ви помогне. Ставате вече смешни.

    10:55 08.06.2026

  • 6 Кая

    19 0 Отговор
    Не разбирам защо ми викат тъпа? Сега не съм била знаела, кой спечели в Армения? Че той, Пашинян не беше ли от Естония, там всички са наши?!

    10:56 08.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Стенли

    22 0 Отговор
    Оф тази и Урсула и за директорки на детска градина не стават те ги сложили да ръководят този така наречен ЕС , само едно ще кажа нищо добро не очаква ЕС с такива управници начело😮‍💨😕

    Коментиран от #19

    10:58 08.06.2026

  • 9 Арменското знаме

    14 0 Отговор
    е метър на метър, на което е нарисувана уста два на два и Кайчето го е развяла.

    10:59 08.06.2026

  • 10 реалистъ

    1 14 Отговор
    Хората искат свобода и високи доходи, а не военен комунизъм, мизерия и да ги пратят в Украйна да умрат за някаква пАбеда, която така и не идва.

    Коментиран от #14

    11:00 08.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    18 0 Отговор
    Скоро арменците ще разберат, какво означава прелъстен (демек онова другото) и изоставен!
    Едни приказки ангро от европенделите без никакво покритие. Ще разберат, че обещаването не е като даването и че умряла европа вече не е фактор

    Коментиран от #15

    11:00 08.06.2026

  • 12 Арменския поп

    13 0 Отговор
    Армяните нищо не са избирали. Избрахте им го както на глупавите българе. В ЕС бъдеще за бели хора няма!

    11:00 08.06.2026

  • 13 100 Хиляди Путерасти

    1 11 Отговор
    Които гласуваха срещу
    ПАШИНЯН
    Не стигнаха .

    Сега СВО ли ще прави

    ФЮРЕРА С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА?

    11:02 08.06.2026

  • 14 ту ту

    2 13 Отговор

    До коментар #10 от "реалистъ":

    Руските майки пращат мъжете и синовете си да умрат, защото когато това се случи ще получат кожено палто и еднократно обезщетение от 100 000 рубли (около 1200 евра).

    Руска мъка.

    Коментиран от #34

    11:02 08.06.2026

  • 15 Ще разберат "хитрите" армяни

    14 0 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    какво означава да си колония на Брюксел - прелъстен, нае...н и използван за донор.

    11:03 08.06.2026

  • 16 ПИТАЩ

    1 11 Отговор
    Армения тръгва към ЕС и НАТО. Руските нещастници и там ли ще правят СВО?

    11:03 08.06.2026

  • 17 .....

    12 1 Отговор
    Тая,ако не се заяде по сто пъти на ден с Русията не може😂😂

    11:03 08.06.2026

  • 18 Без име

    10 1 Отговор
    Европейското бъдеще в по-страшно от настоящето му.

    11:04 08.06.2026

  • 19 Дориана

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "Стенли":

    Да, точно така . ЕС води Европа към война. В края на войната тази Европа която познаваме вече няма да съществува.

    11:04 08.06.2026

  • 20 баба жаба

    1 10 Отговор
    Русия е пред икономически и военен колапс, загуби международния си авторитет и всичките си съюзници. По-голям нещастник от Путин няма.

    Коментиран от #23

    11:05 08.06.2026

  • 21 Никой вече не иска маскали

    2 8 Отговор
    Само нашите сбъркани русодебили!

    11:06 08.06.2026

  • 22 Ми то хубаво,

    9 0 Отговор
    че избират европейското бъдеще на развитие, но дали се сещат, че топлото и горивото идват от Русия? А европейското бъдеще ще изисква и европейски цени за тия неща и дали ще са склонни да плащат онова, което плащат европейците, и ние в това число? Е, ще поживеем, ще видим до къде ще я докарат арменците...

    Коментиран от #25

    11:06 08.06.2026

  • 23 ами

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "баба жаба":

    а има, има - вселенски е по-големия нещастник, крака не му останаха да тича на просия по света

    11:07 08.06.2026

  • 24 Феникс

    8 1 Отговор
    АРменците ще видят какво е демократичен геноцид след влизането в ЕС!

    11:09 08.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 така, така

    4 0 Отговор
    С тоя избор, скоро арменците ....ще духат супата!

    11:11 08.06.2026

  • 27 стоян георгиев

    5 0 Отговор
    Тая пак не е в час 😂 Тяхната марионетка изгуби изборите, аххаха

    11:11 08.06.2026

  • 28 Браво арменци!

    1 5 Отговор
    Не искат повече кочина от руски тип!

    Коментиран от #35

    11:11 08.06.2026

  • 29 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хахаха":

    Всеки с проблемите си!

    11:11 08.06.2026

  • 30 фалшификат

    4 0 Отговор
    Нищо не са избрали, а фалшифицирахте избори в поредната си колония чрез купените си подлоги там. Вчера всички независими екзитполове показваха пълно поражение за Пашинян и около 30% за него. Днес купената им Избирателна комисия не само че смени резултата, ами му даде и над 50%, за да управлява сам.

    11:12 08.06.2026

  • 31 арбалета 🎯

    3 0 Отговор
    И арменците като нас ще цъфнат и вържат след изборите ...Голям праз , че избрали прозападен политик .

    11:13 08.06.2026

  • 32 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Армения е малка азиатска държава която граничи с Турция, няма как да бъде част от ЕС.

    11:14 08.06.2026

  • 33 Хич глупав

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "2222":

    Само върви стремглаво към самоунищожение с продажните урсули!

    11:15 08.06.2026

  • 34 А майка ти какво получава?

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ту ту":

    На паркинга при тираджиите?
    Кожено палто ли?
    Или нещо друго кожено?

    11:15 08.06.2026

  • 35 ха-ха

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Браво арменци!":

    Явно им харесва кочина от европейски вид !

    11:15 08.06.2026

  • 36 Анкара

    0 0 Отговор
    Сега като ги напънат арменците с европейските ценности, глада и мизерията, като ги набутат във война с Русия и ред други екстри, ще видят те що е геноцид с марка ЕС. Турският геноцид ще им се стори като приятелска прегръдка.

    11:15 08.06.2026