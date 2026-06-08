Кая Калас: Армения избра европейско бъдеще въпреки руския натиск

Армения избра своето „бъдеще в Европа“ въпреки руския натиск, заяви днес върховният представител на Европейския съюз (ЕС) за външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес, предава БТА.

Калас направи изказването си в коментар на победата на партията на прозападния премиер Никол Пашинян на произведените вчера в бившата съветска република парламентарни избори.

„Разбира се, бюлетините се броят, но изглежда, че въпреки силния руски натиск, хората все още избират европейско бъдеще, което е добре“, каза тя малко преди да бъдат обявени пълните предварителни резултати.

Калас, която говори пред неформална среща на министрите на отбраната на страните от ЕС в кипърската столица Никозия, коментира и новата размяна на удари в Близкия изток между Израел и Иран.

„Мисля, че регионът има нужда не от ескалация, а страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение“, заяви тя.

Република Кипър е ротационен председател на Съвета на ЕС до края на този месец.