Кая Калас: Армения избра европейско бъдеще въпреки руския натиск

Армения избра своето „бъдеще в Европа“ въпреки руския натиск, заяви днес върховният представител на Европейския съюз (ЕС) за външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес, предава БТА.
Калас направи изказването си в коментар на победата на партията на прозападния премиер Никол Пашинян на произведените вчера в бившата съветска република парламентарни избори.
„Разбира се, бюлетините се броят, но изглежда, че въпреки силния руски натиск, хората все още избират европейско бъдеще, което е добре“, каза тя малко преди да бъдат обявени пълните предварителни резултати.
Калас, която говори пред неформална среща на министрите на отбраната на страните от ЕС в кипърската столица Никозия, коментира и новата размяна на удари в Близкия изток между Израел и Иран.
„Мисля, че регионът има нужда не от ескалация, а страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение“, заяви тя.
Република Кипър е ротационен председател на Съвета на ЕС до края на този месец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #32
10:54 08.06.2026
3 Армения
10:54 08.06.2026
4 Хахаха
Коментиран от #29
10:54 08.06.2026
5 Дориана
10:55 08.06.2026
6 Кая
10:56 08.06.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Стенли
Коментиран от #19
10:58 08.06.2026
9 Арменското знаме
10:59 08.06.2026
10 реалистъ
Коментиран от #14
11:00 08.06.2026
11 ДрайвингПлежър
Едни приказки ангро от европенделите без никакво покритие. Ще разберат, че обещаването не е като даването и че умряла европа вече не е фактор
Коментиран от #15
11:00 08.06.2026
12 Арменския поп
11:00 08.06.2026
13 100 Хиляди Путерасти
ПАШИНЯН
Не стигнаха .
Сега СВО ли ще прави
ФЮРЕРА С ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА?
11:02 08.06.2026
14 ту ту
До коментар #10 от "реалистъ":Руските майки пращат мъжете и синовете си да умрат, защото когато това се случи ще получат кожено палто и еднократно обезщетение от 100 000 рубли (около 1200 евра).
Руска мъка.
Коментиран от #34
11:02 08.06.2026
15 Ще разберат "хитрите" армяни
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":какво означава да си колония на Брюксел - прелъстен, нае...н и използван за донор.
11:03 08.06.2026
16 ПИТАЩ
11:03 08.06.2026
17 .....
11:03 08.06.2026
18 Без име
11:04 08.06.2026
19 Дориана
До коментар #8 от "Стенли":Да, точно така . ЕС води Европа към война. В края на войната тази Европа която познаваме вече няма да съществува.
11:04 08.06.2026
20 баба жаба
Коментиран от #23
11:05 08.06.2026
21 Никой вече не иска маскали
11:06 08.06.2026
22 Ми то хубаво,
Коментиран от #25
11:06 08.06.2026
23 ами
До коментар #20 от "баба жаба":а има, има - вселенски е по-големия нещастник, крака не му останаха да тича на просия по света
11:07 08.06.2026
24 Феникс
11:09 08.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 така, така
11:11 08.06.2026
27 стоян георгиев
11:11 08.06.2026
28 Браво арменци!
Коментиран от #35
11:11 08.06.2026
29 Анонимен
До коментар #4 от "Хахаха":Всеки с проблемите си!
11:11 08.06.2026
30 фалшификат
11:12 08.06.2026
31 арбалета 🎯
11:13 08.06.2026
32 Шопо
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Армения е малка азиатска държава която граничи с Турция, няма как да бъде част от ЕС.
11:14 08.06.2026
33 Хич глупав
До коментар #25 от "2222":Само върви стремглаво към самоунищожение с продажните урсули!
11:15 08.06.2026
34 А майка ти какво получава?
До коментар #14 от "ту ту":На паркинга при тираджиите?
Кожено палто ли?
Или нещо друго кожено?
11:15 08.06.2026
35 ха-ха
До коментар #28 от "Браво арменци!":Явно им харесва кочина от европейски вид !
11:15 08.06.2026
36 Анкара
11:15 08.06.2026