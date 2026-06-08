Веселин Маринов е възхитен от Дара: Тя заслужава кариера в чужбина

Веселин Маринов направи категорична оценка за съвременната българска музикална сцена и похвали Дара, която според него има най-голям шанс за международна кариера.

„Дара е единственият наш изпълнител, който може да направи кариера в чужбина и го заслужава напълно“, заяви певецът пред „България днес“.

Думите му идват на фона на засиления интерес към предстоящото домакинство на страната ни на Евровизия през 2027 година.

Макар музиката на Дара да е далеч от стила, с който поколения българи свързват Веселин Маринов, той не крие възхищението си от нейните качества. По думите му тя е най-близо до профила на модерната международна поп звезда.

„Дара е живият пример за една съвременна световна звезда“, убеден е Маринов. И признава, че трудно разпознава днешния конкурс в сравнение с времето, когато на сцената са триумфирали легенди като АББА, Селин Дион, Тото Кутуньо и Джони Логан.

„Тогава се разчиташе повече на певческите умения и хармонията. Сега музиката е друга. Тя е като живота ни – атракция, шоу, светлини и ефекти. В момента фестивалът е една машина за пари“, смята той.

Въпреки критиките си към развитието на конкурса, Веселин Маринов е убеден, че домакинството на „Евровизия“ би било огромна възможност за страната ни. Той споделя мнението, че ползите няма да бъдат само културни, но и икономически, туристически и имиджови.

„Политически, търговски, туристически – по всякакъв начин ще е полезно за България. Нужно е държавата да осигури необходимото финансиране и организация“, коментира изпълнителят. И е убеден, че София има всички предпоставки да впечатли Европа.

„София със своите църкви, история и атмосфера ще бъде уникална. Ако всичко се организира добре, може да се получи незабравимо събитие“, прогнозира Веселин Маринов.