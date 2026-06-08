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Веселин Маринов е възхитен от Дара: Тя заслужава кариера в чужбина

Веселин Маринов е възхитен от Дара: Тя заслужава кариера в чужбина

8 Юни, 2026 10:57 941 24

  • веселин маринов-
  • дара-
  • евровизия

Певецът защити победителката от Евровизия и я отличи заради таланта ѝ

Веселин Маринов е възхитен от Дара: Тя заслужава кариера в чужбина - 1
Снимки: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Веселин Маринов направи категорична оценка за съвременната българска музикална сцена и похвали Дара, която според него има най-голям шанс за международна кариера.

„Дара е единственият наш изпълнител, който може да направи кариера в чужбина и го заслужава напълно“, заяви певецът пред „България днес“.

Думите му идват на фона на засиления интерес към предстоящото домакинство на страната ни на Евровизия през 2027 година.

Макар музиката на Дара да е далеч от стила, с който поколения българи свързват Веселин Маринов, той не крие възхищението си от нейните качества. По думите му тя е най-близо до профила на модерната международна поп звезда.

„Дара е живият пример за една съвременна световна звезда“, убеден е Маринов. И признава, че трудно разпознава днешния конкурс в сравнение с времето, когато на сцената са триумфирали легенди като АББА, Селин Дион, Тото Кутуньо и Джони Логан.

„Тогава се разчиташе повече на певческите умения и хармонията. Сега музиката е друга. Тя е като живота ни – атракция, шоу, светлини и ефекти. В момента фестивалът е една машина за пари“, смята той.

Въпреки критиките си към развитието на конкурса, Веселин Маринов е убеден, че домакинството на „Евровизия“ би било огромна възможност за страната ни. Той споделя мнението, че ползите няма да бъдат само културни, но и икономически, туристически и имиджови.

„Политически, търговски, туристически – по всякакъв начин ще е полезно за България. Нужно е държавата да осигури необходимото финансиране и организация“, коментира изпълнителят. И е убеден, че София има всички предпоставки да впечатли Европа.

„София със своите църкви, история и атмосфера ще бъде уникална. Ако всичко се организира добре, може да се получи незабравимо събитие“, прогнозира Веселин Маринов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    6 7 Отговор
    В Русия и казват Наша Даша.

    10:59 08.06.2026

  • 2 Веско М.

    9 0 Отговор
    Ех, дяда ако го барне това цепеняче...

    11:00 08.06.2026

  • 3 Дориана

    14 4 Отговор
    Вече всички се опростачиха поголовно на килограм.

    11:01 08.06.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    12 9 Отговор
    Ми да се маха бе! Да върви да прави кариера в ямайка и да си се друса на черните бангаранги. Сигурно ще и хареса!

    Коментиран от #11

    11:01 08.06.2026

  • 5 ДАРА ГИ ЗАКОВА

    7 15 Отговор
    И заслужено спечели Евровизия.
    Големо шоу ша бъде да я направим на Слънчака.

    11:02 08.06.2026

  • 6 Прав е

    16 7 Отговор
    такова "съкровище" няма мяасто в България.

    11:03 08.06.2026

  • 7 айде, пак в чужбина

    6 3 Отговор
    Тука нема ли кариери?

    11:07 08.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Много напълнял Веско

    15 3 Отговор
    Тия кьор-софри са много вредни за здравето. Иначе, Веско си е подмазвач от класа - когато БСП беше силна той пееше за БСП, когато ГЕРБ стана силен и богат, Веско обърна палачинката и пееше за Бойко, даже имаше някакви хвалебствени гротески как "полицията ни пазела".

    Иначе, тая Дара никой не я спира, нека да ходи където иска, може пък да успее на запад, дори сега в Англия има няколко албанки, които са много популярни там като певици.

    11:10 08.06.2026

  • 10 Боримечката

    9 5 Отговор
    Дедо Весо да си сменя по-често памперсите, а тази т.нар. Dara няма никакъв шанс нито на българска, нито на чуждестранна музикална сцена.

    11:16 08.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Веско ,

    5 0 Отговор
    Ти си трътърътъ ...

    11:38 08.06.2026

  • 13 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Тоя закостенелия! Ква кариера в чужбина, пич? Вече няма граници! Особено в музиката! И сега е в чужбина! Едно цъкване с мишока и я слушаш от всяка точка на планетата! А относно кариерата, доста е сконфузно, защото бангарангата е хит, без значение дали я харесвам или не ! Тотален хит очевидно! Обаче Дара няма друга песен , мой! Кво ще пее? Има някакви напъни, напълно не в стила и тона на приповдигнатата бангаранга! Реално тя няма друга разпознаваема песен!

    11:39 08.06.2026

  • 14 А Потньо

    5 0 Отговор
    в Полски Тръмбеш !

    11:41 08.06.2026

  • 15 Всяко чудо за три дни

    6 0 Отговор
    Дарина вече залезе дори и в България, миналата седмица Криско и взе първото място по рейтинг, а тази седмица вече е на трето място. След месец вече никой няма да я помни, както се случва с всички победители в Евровизия /с изключение на АББА и на Кончита Вурст, но при него/нея известността не е свързана с пеене/

    11:46 08.06.2026

  • 16 Павел Пенев

    7 1 Отговор
    Простотията БАНГАРАНГА беше оценена подобаващо от българския народ и слава на всевишния вече забравена. Мнението на Веселин Маринов е колегиално за Дара, но то се различава от мнението на народа. БАНГАРАНГА е бездарно,тъпо и отвратително парче,годно за купон на циганските махали.

    11:47 08.06.2026

  • 17 Любопитен

    5 0 Отговор
    И какво ще прави в чужбина? Ще изнася концерти, на които два часа ще изпълнява 30 пъти Бангаранга ли?

    11:50 08.06.2026

  • 18 явер

    0 3 Отговор
    Както казваше Николай Волев, че Мария Бакалова е занулила всички награди получени от българското кино, така и Дара занули всички в музиката. Казва се Дара е най-добрата българска музикална изпълнителка за всички времена, няма Лили Иванова, Братя Аргирови, Гяуров, Гена Димитрова и Борис Христов, тях ги познават само в оперното пеене и тесен кръг хора. Туй е положението, на който не му харесва да мълчи и да не се обяснява какво, как и защо.

    Коментиран от #20

    11:52 08.06.2026

  • 19 Реалност

    5 0 Отговор
    15-те минути слава изтекоха и Дара отново ще се завърне към кариерата си на продавачка на лютеница в Кауфланд.

    11:53 08.06.2026

  • 20 тц тц

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "явер":

    Моли се Дарина да не види, че си написал Дара на кирилица, че като нищо ще те осъди:) Уж си и фен, а не знаеш че тя се срамува от българския език.
    П.П. Коя беше тая Мария Бакалова, да не би една, която озвучаваше едно куче в комиксов филм и си разтваряше краката в друг?
    А и що се отнася актриси от български произход Марийчето не може да стъпи на малкия пръст на Нина Добрев и по фенове и по награди.

    12:00 08.06.2026

  • 21 Всяко чудо

    0 0 Отговор
    за 3 дни.

    12:07 08.06.2026

  • 22 Без име

    1 0 Отговор
    Едва ли има бъдеще, след като прояви такава неблагодарност към Филип Киркоров. Това се цени в този бизнес.

    12:51 08.06.2026

  • 23 Присмехулник

    1 0 Отговор
    Щом Веско Трамбовчикът казва, значи е така.

    13:28 08.06.2026

  • 24 Пецата

    0 0 Отговор
    Музиката требва да става за ракиа и салата разбираш ли щото не става ли вобще не ми я хвалете 🤣

    13:40 08.06.2026