Веселин Маринов е възхитен от Дара: Тя заслужава кариера в чужбина

Веселин Маринов направи категорична оценка за съвременната българска музикална сцена и похвали Дара, която според него има най-голям шанс за международна кариера.
„Дара е единственият наш изпълнител, който може да направи кариера в чужбина и го заслужава напълно“, заяви певецът пред „България днес“.
Думите му идват на фона на засиления интерес към предстоящото домакинство на страната ни на Евровизия през 2027 година.
Макар музиката на Дара да е далеч от стила, с който поколения българи свързват Веселин Маринов, той не крие възхищението си от нейните качества. По думите му тя е най-близо до профила на модерната международна поп звезда.
„Дара е живият пример за една съвременна световна звезда“, убеден е Маринов. И признава, че трудно разпознава днешния конкурс в сравнение с времето, когато на сцената са триумфирали легенди като АББА, Селин Дион, Тото Кутуньо и Джони Логан.
„Тогава се разчиташе повече на певческите умения и хармонията. Сега музиката е друга. Тя е като живота ни – атракция, шоу, светлини и ефекти. В момента фестивалът е една машина за пари“, смята той.
Въпреки критиките си към развитието на конкурса, Веселин Маринов е убеден, че домакинството на „Евровизия“ би било огромна възможност за страната ни. Той споделя мнението, че ползите няма да бъдат само културни, но и икономически, туристически и имиджови.
„Политически, търговски, туристически – по всякакъв начин ще е полезно за България. Нужно е държавата да осигури необходимото финансиране и организация“, коментира изпълнителят. И е убеден, че София има всички предпоставки да впечатли Европа.
„София със своите църкви, история и атмосфера ще бъде уникална. Ако всичко се организира добре, може да се получи незабравимо събитие“, прогнозира Веселин Маринов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:59 08.06.2026
2 Веско М.
11:00 08.06.2026
3 Дориана
11:01 08.06.2026
4 ДрайвингПлежър
Коментиран от #11
11:01 08.06.2026
5 ДАРА ГИ ЗАКОВА
Големо шоу ша бъде да я направим на Слънчака.
11:02 08.06.2026
6 Прав е
11:03 08.06.2026
7 айде, пак в чужбина
11:07 08.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Много напълнял Веско
Иначе, тая Дара никой не я спира, нека да ходи където иска, може пък да успее на запад, дори сега в Англия има няколко албанки, които са много популярни там като певици.
11:10 08.06.2026
10 Боримечката
11:16 08.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Веско ,
11:38 08.06.2026
13 Лопата Орешник
11:39 08.06.2026
14 А Потньо
11:41 08.06.2026
15 Всяко чудо за три дни
11:46 08.06.2026
16 Павел Пенев
11:47 08.06.2026
17 Любопитен
11:50 08.06.2026
18 явер
Коментиран от #20
11:52 08.06.2026
19 Реалност
11:53 08.06.2026
20 тц тц
До коментар #18 от "явер":Моли се Дарина да не види, че си написал Дара на кирилица, че като нищо ще те осъди:) Уж си и фен, а не знаеш че тя се срамува от българския език.
П.П. Коя беше тая Мария Бакалова, да не би една, която озвучаваше едно куче в комиксов филм и си разтваряше краката в друг?
А и що се отнася актриси от български произход Марийчето не може да стъпи на малкия пръст на Нина Добрев и по фенове и по награди.
12:00 08.06.2026
21 Всяко чудо
12:07 08.06.2026
22 Без име
12:51 08.06.2026
23 Присмехулник
13:28 08.06.2026
24 Пецата
13:40 08.06.2026