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МВнР: Наехме най-добрия и скъп адвокат да защитава правата на Ива Михайлова в Северна Македония

МВнР: Наехме най-добрия и скъп адвокат да защитава правата на Ива Михайлова в Северна Македония

8 Юни, 2026 10:47 757 5

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  • лечение-
  • българия-
  • катастрофа

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение

МВнР: Наехме най-добрия и скъп адвокат да защитава правата на Ива Михайлова в Северна Македония - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи разпространи позиция във връзка със случая с българската гражданка Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила, след като жената е пострадала при катастрофа.

Тя твърди, че по-късно в болницата са ѝ отнети българските и македонските документи.

По програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова, пишат от Министерството на външните работи.

Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.

Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си.


София / България
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  • 1 Тия

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    10:53 08.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Пазим бай Георги от Велинград на смени в болницата защото мутрите на Бойко и Шиши искат да го колят и да му вземат стадата и земята.

    10:53 08.06.2026

  • 3 койдазнай

    2 0 Отговор
    С една сума, намерили са някакъв мошеник, на който са му дали една торба пари, той е върнал половината и всичко е "тип-топ"!

    10:56 08.06.2026

  • 4 Шкембе Войвода

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    11:00 08.06.2026

  • 5 Не разбрах

    0 0 Отговор
    Кой ще плаща на този « най- добър и СКЪП» адвокат? Или защитата ще е безплатна!
    Не разбрах също, това което вчера беше обявено от МВнР, че ще продължим да помагаме на Украйна?
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    11:06 08.06.2026

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