МВнР: Наехме най-добрия и скъп адвокат да защитава правата на Ива Михайлова в Северна Македония

Министерството на външните работи разпространи позиция във връзка със случая с българската гражданка Ива Михайлова, на която не е позволено да пътува за България за медицинска манипулация, която се е наложила, след като жената е пострадала при катастрофа.
Тя твърди, че по-късно в болницата са ѝ отнети българските и македонските документи.
По програмата за правна помощ за българската общност бяха предоставени безплатно услугите на един от най-добрите адвокати в Северна Македония, като по този начин бяха подпомогнати усилията за осигуряване на пълноценна защита на г-жа Михайлова, пишат от Министерството на външните работи.
Със съдействието на Министерството на здравеопазването беше издаден необходимият за представяне пред съда в Северна Македония документ, потвърждаващ необходимостта от лечение на г-жа Михайлова и възможността то да бъде проведено в България.
Същевременно съдът в Кочани е наложил на г-жа Михайлова най-леката мярка за неотклонение и в досегашните си откази да я промени косвено е посочил какви документи биха били необходими, за да преразгледа решението си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тия
10:53 08.06.2026
2 Последния Софиянец
10:53 08.06.2026
3 койдазнай
10:56 08.06.2026
4 Шкембе Войвода
11:00 08.06.2026
5 Не разбрах
Не разбрах също, това което вчера беше обявено от МВнР, че ще продължим да помагаме на Украйна?
Нали Радев заяви, че спираме с помощите?
Кой ЛЪЖЕ?
11:06 08.06.2026