Hyundai и General Motors ще произвеждат общи автомобили

В ход, който подчертава променящия се пейзаж на световната автомобилна индустрия, General Motors и Hyundai финализираха важно партньорство за съвместно разработване на пет нови автомобила. Този съюз, който бе първоначално очертан в Меморандум за разбирателство миналата година, демонстрира общата стратегия на автомобилните производители да използват съвместния си мащаб и ресурси, за да се справят с ключови пазари и сегменти.

Сътрудничеството ще се фокусира върху два различни региона. За Централна и Южна Америка дуото ще произведе четири нови автомобила: компактен пикап, средно голям пикап, компактен SUV и компактен автомобил. И четирите модела се проектират така, че да поддържат традиционни двигатели с вътрешно горене или хибридни задвижващи системи. За северноамериканския пазар партньорството ще доведе до създаването на нов, изцяло електрически търговски ван, проектиран като по-малко допълнение към съществуващата гама BrightDrop на Chevrolet.

Отговорностите за разработването на тази обширна нова гама са разделени между двете компании. Hyundai води инженерството и дизайна на компактните модели и електрическия ван, докато GM отговаря за платформата на средноразмерния пикап. Планира се автомобилите да споделят платформи и основни компоненти, но всяка марка ще създаде уникален външен и вътрешен дизайн, за да запази своята отличителна маркова идентичност.

Производството на всички пет модела е планирано да започне през 2028 година, като електрическият търговски ван ще се произвежда в САЩ. След като производството достигне пълния си капацитет, двете компании очакват да произвеждат и продават над 800 000 превозни средства годишно в резултат на това сътрудничество. Освен съвместното разработване, компаниите обявиха и планове за съвместни инициативи за снабдяване и сътрудничество в областта на устойчивостта, включително използването на стомана с ниски въглеродни емисии.