Новият Hyundai Tucson е готов да убие... сам себе си?

Предстоящият модел на Hyundai Tucson за 2026 година е обект на сериозни промени, но не всички от тях изглеждат в правилната посока. Вместо да надграждат успешния и разпознаваем дизайн на своя предшественик, дизайнерите на Hyundai са решили да заложат на по-ъгловата и противоречива визия, вече видяна при по-големия Santa Fe, но не съвсем. Тоест иновацията хем ще наподобява ъгловатата Santa Fe, хем ще е заоблен. Въпреки че от компанията твърдят, че двата модела ще се различават, новата посока на дизайна рискува да размие идентичността на Tucson, която досега беше силно отличаваща се.

Интериорът също е подложен на преосмисляне, което поражда повече въпроси, отколкото отговори. Главният дизайнер Саймън Лоузби говори за търсене на "баланс между сензорни дисплеи и физически бутони", но опитът показва, че подобни "компромиси" често завършват с объркващо и неинтуитивно управление. Добавянето на изцяло нова мултимедийна система, базирана на Android, звучи модерно, но може да доведе до проблеми с надеждността и съвместимостта в дългосрочен план.

Електрификацията на цялата гама е неизбежна, но и тя крие своите клопки. Бензиновите двигатели ще бъдат допълнени с "меки" хибридни агрегати, което е по-скоро маркетингов трик, отколкото реално подобрение на ефективността. По-мощният хибрид и плъгин хибридът с по-голяма батерия са стъпка в правилната посока, но остава да се види как това ще се отрази на цената и доколко ще бъдат достъпни за масовия потребител.

Най-голямата изненада е обявената версия Hyundai Tucson N с мощност от 300 конски сили. Въпреки че подобен модел може да привлече спортните ентусиасти, той противоречи на основния замисъл на Tucson като семеен кросоувър. Комбинацията от тежък кросоувър и мощна хибридна система може да доведе до висока цена и високи разходи за поддръжка, което вероятно ще отблъсне голяма част от потенциалните купувачи.

В крайна сметка, докато Hyundai се опитва да позиционира новия Tucson като модерен и иновативен автомобил, той изглежда се отдалечава от формулата на успех, която го направи толкова популярен. Радикалният дизайн, спорните решения в интериора и амбициозната, но рискована N-версия, може да превърнат модела от бестселър в нишов продукт.

Въпросът е дали всички тези промени ще донесат реален напредък или ще разводнят успешната идентичност на модела? Само времето ще покаже дали новата стратегия на Hyundai ще се окаже печеливша или ще бъде приета като погрешна стъпка в развитието на един от най-продаваните им модели.