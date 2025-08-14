Новини
Авто »
Новият Hyundai Tucson е готов да убие... сам себе си?

Новият Hyundai Tucson е готов да убие... сам себе си?

14 Август, 2025 13:21 2 730 10

  • hyundai-
  • tucson

Вместо да надграждат успешния и разпознаваем дизайн на своя предшественик, дизайнерите на Hyundai са решили да заложат на противоречива визия

Новият Hyundai Tucson е готов да убие... сам себе си? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Предстоящият модел на Hyundai Tucson за 2026 година е обект на сериозни промени, но не всички от тях изглеждат в правилната посока. Вместо да надграждат успешния и разпознаваем дизайн на своя предшественик, дизайнерите на Hyundai са решили да заложат на по-ъгловата и противоречива визия, вече видяна при по-големия Santa Fe, но не съвсем. Тоест иновацията хем ще наподобява ъгловатата Santa Fe, хем ще е заоблен. Въпреки че от компанията твърдят, че двата модела ще се различават, новата посока на дизайна рискува да размие идентичността на Tucson, която досега беше силно отличаваща се.

Интериорът също е подложен на преосмисляне, което поражда повече въпроси, отколкото отговори. Главният дизайнер Саймън Лоузби говори за търсене на "баланс между сензорни дисплеи и физически бутони", но опитът показва, че подобни "компромиси" често завършват с объркващо и неинтуитивно управление. Добавянето на изцяло нова мултимедийна система, базирана на Android, звучи модерно, но може да доведе до проблеми с надеждността и съвместимостта в дългосрочен план.

Новият Hyundai Tucson е готов да убие... сам себе си?

Електрификацията на цялата гама е неизбежна, но и тя крие своите клопки. Бензиновите двигатели ще бъдат допълнени с "меки" хибридни агрегати, което е по-скоро маркетингов трик, отколкото реално подобрение на ефективността. По-мощният хибрид и плъгин хибридът с по-голяма батерия са стъпка в правилната посока, но остава да се види как това ще се отрази на цената и доколко ще бъдат достъпни за масовия потребител.

Най-голямата изненада е обявената версия Hyundai Tucson N с мощност от 300 конски сили. Въпреки че подобен модел може да привлече спортните ентусиасти, той противоречи на основния замисъл на Tucson като семеен кросоувър. Комбинацията от тежък кросоувър и мощна хибридна система може да доведе до висока цена и високи разходи за поддръжка, което вероятно ще отблъсне голяма част от потенциалните купувачи.

Новият Hyundai Tucson е готов да убие... сам себе си?

В крайна сметка, докато Hyundai се опитва да позиционира новия Tucson като модерен и иновативен автомобил, той изглежда се отдалечава от формулата на успех, която го направи толкова популярен. Радикалният дизайн, спорните решения в интериора и амбициозната, но рискована N-версия, може да превърнат модела от бестселър в нишов продукт.

Въпросът е дали всички тези промени ще донесат реален напредък или ще разводнят успешната идентичност на модела? Само времето ще покаже дали новата стратегия на Hyundai ще се окаже печеливша или ще бъде приета като погрешна стъпка в развитието на един от най-продаваните им модели.


Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Марто

    11 1 Отговор
    Даам. Жалко, стават все по-зле и по-зле

    13:30 14.08.2025

  • 2 Все по зле!

    9 2 Отговор
    По лошото изпълнение на Дачия!

    13:30 14.08.2025

  • 3 Име

    11 2 Отговор
    Не по-зле, а много зле. Предишните им модели бяха прилични коли, но с този нов дизайн и с повсеместно налаганата електрификация определено ме губят като клиент.

    13:30 14.08.2025

  • 4 Фен

    9 2 Отговор
    Напълно съм съгласен с автора, то бива бива, ама такава грозна смесица от различни дизайнерски направления, не бива. А и верно, за какво на тоя семеен автомобил му е N версия.

    13:32 14.08.2025

  • 5 Инж

    7 1 Отговор
    Много прилича на новата Тойота RAV4.
    Но тойотата е по-готина, струва ми се че на този хюндай няма да му вървят продажбите.
    Освен ако не го пуснат за 68 000 лв.

    Коментиран от #7

    13:33 14.08.2025

  • 6 Лопата Орешник

    6 0 Отговор
    Да променят един от бестселърите си не е особено внимателно обмислено! Златното правило е ако нещо работи добре да не го буташ!

    13:34 14.08.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай 30.800 €

    1 2 Отговор
    В момента можеш да си купиш наличен нов 4х4 в Германия с повече екстри 32.300€ . ойотата 45.000€ мин.

    Коментиран от #10

    13:39 14.08.2025

  • 9 Не е така

    1 7 Отговор
    За мен визията в добра, продължава модерната линия на всички корейски модели, но вкусът на хората е различен. За мен е странна обаче подобна позиция от Радослав, предвид заигравките му с някои френски недоразумения с много по-недомислен дизайн. Според мен убягва нещо очевадно, което правят почти всички производители- акцентират върху по-спортен дизайн, предвид че разчитат основно на по-младото поколение купувачи, които колкото и да е странно също създават семейства и ползват семейни автомобили, които обаче не желаят колата им да е с визия на 30г автомобил (няма да споменавам марки)

    13:40 14.08.2025

  • 10 Иванчо

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Бай 30.800 €":

    С какъв двигател за 32 000 е?
    Мек хибрид да, но тойотат е пълен хибрид.
    В мобиле.де, Тусон пълен хибрид 2025г. не е 32 000е, а е към 40 000 е.
    Та пак си идваме на думата...при подобни двигатели на рав4 и тусон, цените са почти еднакви в Германия и пак се спирам на Rav4.

    14:12 14.08.2025