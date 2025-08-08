Още един модел на Volkswagen отива в историята

Volkswagen ще преустанови производството на електрическия SUV купе ID.5, което анонсира по-широки усилия от страна на автомобилния производител да рационализира продуктовата си гама. Според доклад на Autocar, ID.5 ще бъде преустановен още през 2027 година, което ще даде на модела един седемгодишен жизнен цикъл без планирано второ поколение. Смята се, че тази стъпка е резултат от слабите продажби, особено на ключовия китайски пазар, където VW имаше големи надежди за този модел. Европейските купувачи също показаха по-силно предпочитание към по-конвенционалния и практичен ID.4, който споделя платформа с ID.5.

Продажбите на ID.5 са донякъде неясни, тъй като техните цифри са комбинирани с тези на ID.4 в класациите за продажби на VW Group. За първата половина на годината общото количество за ID.4 и ID.5 достигна 84 900 единици, като по-голямата част от този обем се дължи на по-популярния ID.4. За сравнение, ID.3 следва с 60 700 единици, докато Audi Q4 E-Tron и Q4 E-Tron Sportback продадоха общо 44 600 единици.

Възможната смърт на ID.5 повдига въпроси за бъдещето на неговия събрат, който споделя платформата му, Ford Capri. Новият електрически кросоувър в стил купе от Ford, който възроди емблематичното име, също се сблъска с предизвикателства, като производството му беше съкратено скоро след пускането му на пазара. Представител на Ford посочи „бързо влошаващите се пазарни условия за електрическите автомобили“ като причина за съкращенията.

Предполагаемото преустановяване на ID.5 е част от по-широка тенденция във Volkswagen да се отказват от моделите с ниски продажби. Компанията вече изтегли седана Passat и наскоро прекрати производството на Arteon. Слуховете сочат, че Touareg също ще бъде спрян от производство през 2026 година, а единственият му кабриолет, T-Roc Cabriolet, се очаква да бъде изтеглен от пазара през 2027 година. Освен това, плановете за по-малък, изцяло електрически миниван ID. Buzz, който да замести остаряващия Touran, бяха отменени, което допълнително показва фокуса на компанията върху рентабилността и пазарното търсене.