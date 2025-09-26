Седанът Volkswagen Passat се завръща на световния пазар

Volkswagen обяви завръщането на емблематичния си седан Passat на световния пазар. Новият модел, обозначен като Passat B9, вече не е ексклузивен само за определени региони, като ще започне своята глобална експанзия от Близкия изток и Централна Азия.

От комби в Европа до глобален седан

В момента новият Volkswagen Passat B9 се предлага само в Европейския съюз, но единствено във версия комби. Версията седан, която е значително по-популярна на други пазари, досега се предлагаше само в Китай, където се продава под името VW Magotan на цена, започваща от 25 000 долара.

Сега от официалния уебсайт на Volkswagen беше съобщено, че моделът ще стане "глобален". Първите региони, които ще го получат, са Близкият изток (заедно с по-малкия модел VW Sagitar) и скоро след това пазарите в Централна Азия. Първата експортна партида за Близкия изток ще включва 554 автомобила.

Новият четириврат Volkswagen Passat B9 е значително по-голям от своя предшественик, Passat B8, като дължината му вече достига почти 5 метра. Дизайнът на седана е станал по-елегантен и изискан, отговарящ на съвременните стандарти за бизнес клас.

По отношение на интериора, моделът е фокусиран върху цифровизацията и простора: На предния панел са инсталирани три екрана, което подчертава технологичния скок напред. Купето е по-просторно от това на Passat B8. Обемът на багажника е впечатляващите 520 литра.

Двигатели и трансмисия

Производството на новия седан Volkswagen Passat се осъществява в Китай, като той ще се предлага с два варианта бензинови двигатели с турбокомпресор:

1,5-литров двигател с мощност 160 конски сили.

2,0-литров двигател с мощност до 220 конски сили.

И двете модификации на седана са оборудвани със 7-степенна роботизирана DSG скоростна кутия с двоен съединител, гарантираща бързо и плавно превключване на предавките.

Завръщането на седана Passat на световната сцена сигнализира за продължаващия интерес на Volkswagen към сегмента на класическите четириврати автомобили, но за съжаление на някои - извън Европа.