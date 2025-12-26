Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в петък (26 декември)

Спортът по ТВ в петък (26 декември)

26 Декември, 2025 08:00 803 2

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (26 декември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

05.30 НБА, Денвър – Минесота Диема спорт 3

14.30 Бирмингам – Дарби Каунти Диема спорт 2

14.30 Ангола – Зимбабве МАХ Спорт 4

14.30 Колокрос: Световна купа в Гавере, жени Евроспорт 1

16.00 Колокрос: Световна купа в Гавере, мъже Евроспорт 1

17.00 Египет – ЮАР МАХ Спорт 4

17.00 Мидълзбро – Блекбърн Диема спорт 2

17.00 Честърфийлд – Нотс Каунти Нова спорт

17.00 Волейбол, Лубе – Пиаченца МАХ Спорт 2

19.00 Волейбол, Монца – Тренто МАХ Спорт 1

19.00 Баскетбол, Партизан – Макаби (ТА) МАХ Спорт 2

19.30 Рексъм – Шефийлд Юнайтед Диема спорт 3

20.30 Баскетбол, Монако – Реал МАХ Спорт 3

21.30 Баскетбол, Болоня – Олимпиакос МАХ Спорт 2

22.00 Манчестър Юнайтед – Нюкасъл Диема спорт 2

22.00 Мароко – Мали МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 по тези платени

    0 0 Отговор
    спортни канали само повторения въртят. да се чуди човек защо искат пари зя гледане?

    08:23 26.12.2025

  • 2 Хейт

    1 0 Отговор
    Че кой ще гледа спорт по празниците . По празници се гледа т ужаси, трилър , фантастика и мистерия . Филми с много насилие . За това са празниците . Спорт да се гледа скука .

    08:42 26.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ