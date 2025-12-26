Новини
На прохода "Петрохан" температурата е -4 градуса. Пътното платно е чисто до асфалт

На прохода “Петрохан” температурата е -4 градуса. Пътното платно е чисто до асфалт

26 Декември, 2025 09:01

Сняг и заледени пътища затрудниха движението в страната

На прохода “Петрохан” температурата е -4 градуса. Пътното платно е чисто до асфалт - 1
Снимка: АПИ
На Коледа обилни снеговалежи и усложнена зимна обстановка създадоха сериозни затруднения за движението по пътищата и за ежедневието на хората в Северозападна България, предаде NOVA.

Влошените метеорологични условия, съчетани със силен вятър и снегонавявания, доведоха до проблеми за шофьорите и до локални прекъсвания на електрозахранването. Засегнати бяха отделни населени места в областите Видин, Монтана и Враца.

От снощи не вали в Монтанско и в региона. Коледният сняг зарадва едни, но пък създаде редица проблеми за други. От четвъртък има затворени пътища в Северозапада, както и населени места без електричество.

По последна информация без ток в момента са в общините Монтана, Видин, Враца и Лом, като до часове се очаква електричеството да бъде възстановено. Вчера имаше и закъсали автомобили и обърнали се тирове във Видинско.

Снощи, малко след полунощ, е бил пуснат пътят между Люти Дол и Ботевград, във Врачанско и района на Ботевград. Международният път е бил затворен заради аварирал тежкотоварен автомобил. Към момента всички пътища в Северозапада са отворени. Няма и тежки пътнотранспортни произшествия.

На прохода “Петрохан” температурата е -4 градуса. Пътното плътно е чисто до асфалт, но на места може да има сняг. Остава предупреждението за шофьорите да карат внимателно по пътя към София и обратно към Монтана и Видин през прохода “Петрохан”. Проходът е забранен за тежкотоварни автомобили над 12 тона.

Имало е на места паднали клони и дървета по трасетата, но те са били отстранени от пътноподдържащите фирми и пожарната.

Зимната обстановка остава усложнена и в района на проход “Шипка”, където е отчетена значителна снежна покривка. Ниските температури, съчетани с влага по пътното платно, създават предпоставки за образуване на “черен лед” - трудно забележим, но изключително опасен за шофьорите.

Има огромна разлика в южната и северната страна на прохода “Шипка”. От южната страна пътят е изчистен до асфалт, няма абсолютно никакви проблеми. От северната страна има възможности за заледяване.

Снощи имаше призиви от пътноподдържащите фирми хората да не пътуват, защото ситуацията беше много влошена. Паднал е почти 18 см сняг за изминалите 24 часа. Температурите са минусови.

В Габрово вече няма населени места без електричество, съобщиха от електроенергийния оператор. Движението е пуснато и към настоящият момент се осъществява без проблеми.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни и да пътуват с автомобили, оборудвани за тези зимни условия.


