На прохода “Петрохан” температурата е -4 градуса. Пътното платно е чисто до асфалт

На Коледа обилни снеговалежи и усложнена зимна обстановка създадоха сериозни затруднения за движението по пътищата и за ежедневието на хората в Северозападна България, предаде NOVA.
Влошените метеорологични условия, съчетани със силен вятър и снегонавявания, доведоха до проблеми за шофьорите и до локални прекъсвания на електрозахранването. Засегнати бяха отделни населени места в областите Видин, Монтана и Враца.
От снощи не вали в Монтанско и в региона. Коледният сняг зарадва едни, но пък създаде редица проблеми за други. От четвъртък има затворени пътища в Северозапада, както и населени места без електричество.
По последна информация без ток в момента са в общините Монтана, Видин, Враца и Лом, като до часове се очаква електричеството да бъде възстановено. Вчера имаше и закъсали автомобили и обърнали се тирове във Видинско.
Снощи, малко след полунощ, е бил пуснат пътят между Люти Дол и Ботевград, във Врачанско и района на Ботевград. Международният път е бил затворен заради аварирал тежкотоварен автомобил. Към момента всички пътища в Северозапада са отворени. Няма и тежки пътнотранспортни произшествия.
На прохода “Петрохан” температурата е -4 градуса. Пътното плътно е чисто до асфалт, но на места може да има сняг. Остава предупреждението за шофьорите да карат внимателно по пътя към София и обратно към Монтана и Видин през прохода “Петрохан”. Проходът е забранен за тежкотоварни автомобили над 12 тона.
Имало е на места паднали клони и дървета по трасетата, но те са били отстранени от пътноподдържащите фирми и пожарната.
Зимната обстановка остава усложнена и в района на проход “Шипка”, където е отчетена значителна снежна покривка. Ниските температури, съчетани с влага по пътното платно, създават предпоставки за образуване на “черен лед” - трудно забележим, но изключително опасен за шофьорите.
Има огромна разлика в южната и северната страна на прохода “Шипка”. От южната страна пътят е изчистен до асфалт, няма абсолютно никакви проблеми. От северната страна има възможности за заледяване.
Снощи имаше призиви от пътноподдържащите фирми хората да не пътуват, защото ситуацията беше много влошена. Паднал е почти 18 см сняг за изминалите 24 часа. Температурите са минусови.
В Габрово вече няма населени места без електричество, съобщиха от електроенергийния оператор. Движението е пуснато и към настоящият момент се осъществява без проблеми.
Шофьорите трябва да бъдат внимателни и да пътуват с автомобили, оборудвани за тези зимни условия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #3, #4
08:09 26.12.2025
2 Боруна Лом
08:10 26.12.2025
3 Боруна Лом
До коментар #1 от "Браво":Я ХОДИ ДА ПЪТУВАШ ПО ПЪТЯ?
08:11 26.12.2025
4 Бау
До коментар #1 от "Браво":Сняг няма но и асфалта е
Тука има тука няма
08:13 26.12.2025
5 коко
08:15 26.12.2025
6 Ха-ха
08:17 26.12.2025
7 хаберих
- Ами ти, всичко ми взe, ма! Какво още искаш?
08:18 26.12.2025
8 Ццц
08:21 26.12.2025
9 коко
08:31 26.12.2025
10 Пътното платно
08:35 26.12.2025
11 Не е една беля
08:36 26.12.2025
12 Камала Харис води с 10% ! 🤨
08:46 26.12.2025
13 Ний ша Ва упрайм
09:08 26.12.2025
14 Факт
09:14 26.12.2025
15 Един
09:30 26.12.2025