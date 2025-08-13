Бъдещето на Volkswagen Amarok е шокиращо: Китайски части и само емблема на VW

Volkswagen подготвя сериозна изненада за пазара в Южна Америка, като планира изцяло ново поколение на пикапа Amarok за региона. Дебютът на модела е насрочен за 2027 година, а производството му ще се осъществява в аржентинския завод "Генерал Пачеко". Това решение е част от голям инвестиционен проект на стойност 580 милиона щатски долара, който беше договорен между Volkswagen AG и аржентинското правителство. Една от ключовите новини от споразумението е, че новият Amarok ще разполага с хибридна силова установка.

За разлика от настоящия Amarok, който е разработен на платформата на Ford Ranger и се предлага с традиционни дизелови двигатели, южноамериканската версия ще има напълно различен произход. Тя ще бъде базирана на рамковото шаси на китайския пикап Maxus Interstellar X, произвеждан от SAIC. Това сътрудничество ще позволи на немската марка значително да намали разходите за разработка. Въпреки че основните пропорции и каросерийни панели ще бъдат подобни на китайския модел, Volkswagen подчертава, че предната част на автомобила ще има собствен дизайн, който ще бъде в унисон с корпоративния стил на марката.

Очаква се размерите на новия Amarok да бъдат почти идентични с тези на китайския "донор", с дължина около 5500 мм и междуосие от приблизително 3300 мм. Вероятно и интериорът ще наследи някои решения от Maxus, но Volkswagen ще адаптира материалите и информационно-развлекателната система според своите стандарти. Хибридната система е създадена, за да отговори на местните екологични изисквания, като същевременно запази високата товароносимост и проходимост, с които пикапите Amarok са известни в региона.

Важно е да се отбележи, че този нов модел ще се предлага ексклузивно за пазара в Южна Америка и на този етап няма да се продава в други части на света. За останалите пазари стандартният Amarok на платформата Ford Ranger с класически двигатели с вътрешно горене ще продължи да се доставя без промени. По този начин Volkswagen създава две паралелни версии на Amarok – едната за глобалния пазар, а другата, специално адаптирана към нуждите на Южна Америка.