Антонио Конте иска Леон Горецка в Наполи

26 Декември, 2025 07:55 626 0

Трансферът изглежда изключително труден на този етап

Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Антонио Конте настоява за класен полузащитник, който да вдигне нивото в средата на терена. Според информация на “TMW”, голямата цел на наставника е халфът на Байерн Мюнхен Леон Горецка.

Германският национал е смятан за идеалния профил за „партенопеите“, тъй като съчетава физическа мощ, богат опит и тактическа интелигентност. Именно такъв тип футболист Конте иска да добави към състава си, за да стабилизира и подсили халфовата линия.

Реализирането на подобен трансфер обаче изглежда изключително сложно. Въпреки колебливата му роля в Байерн през последните периоди, германският клуб не е склонен да го пусне преди лятото на 2026 година, когато изтича настоящият договор на Горецка.

Допълнително усложнение за Наполи е и финансовата рамка. Клубът работи по стратегия „нула баланс“, което означава, че всяко сериозно ново попълнение трябва да бъде предшествано от изходящ трансфер. Макар Конте да остава голям почитател на Горецка, твърдата позиция на Байерн може да принуди Наполи да се насочи към по-реалистични варианти за януари, които да отговорят на изискванията на треньора в краткосрочен план.


