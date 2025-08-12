Представиха плъг-ин хибрида с най-голяма батерия в света

Zeekr, премиум марката на Geely Group, ще направи фурор на автомобилното изложение в Ченду с първия си не-електрически автомобил, 9X. Този голям плъг-ин хибриден SUV вече предизвиква интерес, не само заради впечатляващия си дизайн, който според някои прилича на Rolls-Royce, но и заради революционните си технически характеристики.

Zeekr 9X е наистина масивен SUV с дължина 5,2 метра и тегло над 3 тона. Този значителен размер се дължи до голяма степен на огромната му батерия, която е най-голямата, инсталирана досега в серийно произвеждан хибрид с възможност за зареждане от електрическата мрежа. Автомобилът ще се предлага с два вида батерии, произведени от CATL: опция с 55,1 kWh и колосална батерия с 70 kWh. По-голямата батерия според информацията позволява изцяло електрически пробег от над 300 км по цикъла CLTC.

Възможностите за зареждане на 9X са също толкова впечатляващи, благодарение на 900V му архитектурата. Той може да приеме заряд до 420 kW, което му позволява да премине от 20% до 80% състояние на заряд само за девет минути.

Силовият агрегат е хибридно чудо, комбиниращо 2,0-литров турбо бензинов двигател с впечатляваща термична ефективност от 46% и три мощни електрически мотора. Сам по себе си бензиновият двигател произвежда 275 к.с., но когато работи в съчетание с електрическите мотори, общата комбинирана мощност достига зашеметяващите 1381 к.с. Тази огромна мощност ускорява масивния SUV от 0 до 100 км/ч за само 3,1 секунди, с максимална скорост от 240 км/ч.