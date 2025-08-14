Задължителен тест за зрение в Англия може да коства книжките на възрастни шофьори

Британското правителство е напът да затегне правилата за движение по пътищата, насочени към подобряване на безопасността. Основният фокус на новите инициативи са шофьорите над 70 години, които скоро може да се наложи да преминават задължителни тестове за зрение, за да запазят своите шофьорски книжки. Целта е да се намалят пътните инциденти.

Според новите предложения, шофьорите в тази възрастова група ще бъдат задължени да правят проверка на зрението си на всеки три години. Това е пряк отговор на тревожната статистика, която показва, че броят на фаталните или тежко ранени при катастрофи с участието на шофьори над 60 години се е увеличил с цели 47% от 2010 година насам.

Ако законопроектът бъде приет, тези, които не успеят да преминат теста за зрение, вече няма да имат право да управляват превозно средство. Тази мярка е част от по-широките усилия на правителството за подобряване на пътната безопасност и намаляване на броя на инцидентите по пътищата.