Задължителен тест за зрение в Англия може да коства книжките на възрастни шофьори

14 Август, 2025 10:25

Според новите предложения, шофьорите в тази възрастова група ще бъдат задължени да правят проверка на зрението си на всеки три години

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Британското правителство е напът да затегне правилата за движение по пътищата, насочени към подобряване на безопасността. Основният фокус на новите инициативи са шофьорите над 70 години, които скоро може да се наложи да преминават задължителни тестове за зрение, за да запазят своите шофьорски книжки. Целта е да се намалят пътните инциденти.

Според новите предложения, шофьорите в тази възрастова група ще бъдат задължени да правят проверка на зрението си на всеки три години. Това е пряк отговор на тревожната статистика, която показва, че броят на фаталните или тежко ранени при катастрофи с участието на шофьори над 60 години се е увеличил с цели 47% от 2010 година насам.

Ако законопроектът бъде приет, тези, които не успеят да преминат теста за зрение, вече няма да имат право да управляват превозно средство. Тази мярка е част от по-широките усилия на правителството за подобряване на пътната безопасност и намаляване на броя на инцидентите по пътищата.


  • 1 Варна 3

    Само за хора с очни болести (МДСВ, катаракта, глаукома, увеити и др. очни болести). Не управлявайте превозно средство дори ако имате фотопсия (светкавици при гледане при случай че ретината е отлепена) или некоригирани аметропии.

    10:38 14.08.2025

  • 2 Напомнящ

    Няма какво да се церемонят за ограничаването на възрастните хора!Европа поне има опит,да стягат газовите камери! Как ще получават пенсии по няколко години след къртовския труд,който са положили,за да стигнат до тях!Пари трябват за оръжие,ракети,укри,войни избиване на цели народи! Значи до 65-67год. хората са длъжни да работят за скапана пенсия,а не могат да карат колите си???

    10:50 14.08.2025