Още една причина да не си купувате електрически Hyundai

Електрическата епоха обещаваше опростена поддръжка, но собствениците на Hyundai Ioniq 5, и особено на спортния Ioniq 5 N, започват да се сблъскват с един изненадващо сложен и скъп проблем, който дебне отзад. Обикновената процедура за смяна на задните накладки, преди рутинна задача за всеки механик, днес се превръща в истинска одисея, изискваща скъпоструващ софтуер и специално оборудване.

Причината за това усложнение не се крие в самите накладки, а в интегрираната електронна ръчна спирачка, пише изданието carscoops. Преди да започне каквато и да е манипулация по демонтажа на задните апарати, тази спирачка трябва да бъде принудително въведена в т.нар. сервизен режим. Без достъп до специализиран софтуер и диагностичен инструмент, това е практически невъзможно да се случи. Опитът за ръчно освобождаване на механизма крие сериозен риск от повреда на чувствителните компоненти, което би довело до още по-солени ремонти.

На практика, има само два "законни" пътя за отключване на спирачните апарати. Първият е използването на официалната дилърска платформа на Hyundai – Global Diagnostic System (GDS). Пълният комплект с необходимия хардуер се търгува на цена, която зашеметява обикновения собственик: около 6000 щатски долара. Вторият вариант е чрез съвместим диагностичен адаптер J2534, който технически позволява достъп до официалната програма срещу заплащане на абонамент. Дори тази "по-евтина" опция обаче не е никак достъпна: самият адаптер струва около 2000 долара, а софтуерният достъп се таксува допълнително – например 60 долара на седмица.

Основната пречка, която вдига бариера пред независимите сервизи и ентусиастите, е не просто цената, а заключването на достъпа. Използването на необходимия софтуер изисква удостоверяване през системата NASTF, която се издава единствено на квалифицирани, официално регистрирани сервизни фирми и механици. За обикновения шофьор получаването на такъв достъп е мисия невъзможна. В резултат на това, дори за елементарна смяна на задни накладки, по-голямата част от собствениците са принудени да посетят официалното дилърство.

От Hyundai обясняват тези строги ограничения с грижа за безопасността и необходимостта да гарантират коректната работа на сложната електронна спирачна система. След като проблемът набра публичност, компанията официално коментира, че е подобрила достъпа до J2534 за независими сервизи, отваряйки някои функции, които преди бяха строго запазени за GDS. Макар и да подчертават, че не ограничават правото на собствениците да ремонтират сами, на практика е очевидно, че без инвестиция от хиляди долари в специализирани инструменти и без официално удостоверяване, процедурата си остава практически невъзможна за изпълнение в домашни условия или в малки сервизи.