Още една причина да не си купувате електрически Hyundai

28 Ноември, 2025 15:14 2 680 6

Оказва се, че смяната на задни накладки на Ioniq 5 е изключително скъпа операция

Още една причина да не си купувате електрически Hyundai - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Електрическата епоха обещаваше опростена поддръжка, но собствениците на Hyundai Ioniq 5, и особено на спортния Ioniq 5 N, започват да се сблъскват с един изненадващо сложен и скъп проблем, който дебне отзад. Обикновената процедура за смяна на задните накладки, преди рутинна задача за всеки механик, днес се превръща в истинска одисея, изискваща скъпоструващ софтуер и специално оборудване.

Причината за това усложнение не се крие в самите накладки, а в интегрираната електронна ръчна спирачка, пише изданието carscoops. Преди да започне каквато и да е манипулация по демонтажа на задните апарати, тази спирачка трябва да бъде принудително въведена в т.нар. сервизен режим. Без достъп до специализиран софтуер и диагностичен инструмент, това е практически невъзможно да се случи. Опитът за ръчно освобождаване на механизма крие сериозен риск от повреда на чувствителните компоненти, което би довело до още по-солени ремонти.

На практика, има само два "законни" пътя за отключване на спирачните апарати. Първият е използването на официалната дилърска платформа на Hyundai – Global Diagnostic System (GDS). Пълният комплект с необходимия хардуер се търгува на цена, която зашеметява обикновения собственик: около 6000 щатски долара. Вторият вариант е чрез съвместим диагностичен адаптер J2534, който технически позволява достъп до официалната програма срещу заплащане на абонамент. Дори тази "по-евтина" опция обаче не е никак достъпна: самият адаптер струва около 2000 долара, а софтуерният достъп се таксува допълнително – например 60 долара на седмица.

Основната пречка, която вдига бариера пред независимите сервизи и ентусиастите, е не просто цената, а заключването на достъпа. Използването на необходимия софтуер изисква удостоверяване през системата NASTF, която се издава единствено на квалифицирани, официално регистрирани сервизни фирми и механици. За обикновения шофьор получаването на такъв достъп е мисия невъзможна. В резултат на това, дори за елементарна смяна на задни накладки, по-голямата част от собствениците са принудени да посетят официалното дилърство.

От Hyundai обясняват тези строги ограничения с грижа за безопасността и необходимостта да гарантират коректната работа на сложната електронна спирачна система. След като проблемът набра публичност, компанията официално коментира, че е подобрила достъпа до J2534 за независими сервизи, отваряйки някои функции, които преди бяха строго запазени за GDS. Макар и да подчертават, че не ограничават правото на собствениците да ремонтират сами, на практика е очевидно, че без инвестиция от хиляди долари в специализирани инструменти и без официално удостоверяване, процедурата си остава практически невъзможна за изпълнение в домашни условия или в малки сервизи.


  • 1 сладкопоен чучулиг

    8 1 Отговор
    Ами да им е честито на р0з0вите понита.
    Подмамиха ги, че има икономия и те шараните юруш на маслините.
    Яяяяяя си карайте нормални коли разумни люде.

    15:25 28.11.2025

  • 2 Име

    3 1 Отговор
    Даам, няма да си купя Хюндай, еле пък електрически. Това си чист обир.

    15:26 28.11.2025

  • 3 Ептен

    0 1 Отговор
    ни взеха за мезе... то бива бива да на .... таковат нали но чак пък толко не бива... спирачки са това бе, не е ракета...

    15:28 28.11.2025

  • 4 Селянин

    2 3 Отговор
    Вие нормални ли сте? На почти всички съвременни коли е така. Мегана, който си купих през 2015 беше така, Сега Волвото на жената от 2020 е така. Отиваш в дилъра и срещу 150 до 250 лв си отиваш с новите накладки. Никаква драма няма.

    Коментиран от #5, #6

    15:46 28.11.2025

  • 5 Миро

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Селянин":

    нормални сме и заради това караме нормални коли, а не корейски електрокари на хюндай. Бай дъ уей, я отиди в хюнндай да видиш какво ще ти се случи. След като платиш ще си ни жив, ни умрел.

    15:50 28.11.2025

  • 6 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Селянин":

    Ма верно ли ти взимат 150-200 лв? Това с накладките ли е или е само "такса приемно"?
    Ти ще ги фалираш тия хора бе! Недей така!

    15:51 28.11.2025