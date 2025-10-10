Hyundai преобразява Santa Fe, за да поправи "кубичната" грешка

Hyundai подготвя основен редизайн на кросоувъра Santa Fe, след като петото поколение на модела (индекс MX5) не успя да спечели сърцата на традиционните клиенти. Представен през 2023 година, сегашният модел предизвика смесена реакция със своя строг, "кубичен" дизайн, вдъхновен от по-бруталните SUV-ове на Land Rover. Този рязък стилов завой се оказа не по вкуса на лоялните купувачи, свикнали с по-меките и елегантни линии на предишните поколения. Въпреки модерните технологии и наличието на хибридна версия, продажбите постепенно намаляха, което принуди компанията да предприеме радикална модернизация.

В отговор на пазарната критика, обновеният Santa Fe ще получи по-изискан и хармоничен дизайн, който ще бъде по-близък до успешния Tucson. Hyundai се отказва от досегашната "ъгловатост" в полза на по-плавен и аеродинамичен силует.

В предната част ще видим по-тесни фарове с вертикални дневни светлини, интегрирани в елегантна радиаторна решетка с хоризонтални ламели, създаващи визуален ефект на ширина. Грубите пластмасови елементи ще бъдат заменени с елегантни хромирани детайли, матови капаци на броните и лъскави черни акценти. Промените в задната част включват вертикални стоп светлини, свързани с плътна светлинна лента, а регистрационният номер ще бъде преместен по-ниско към бронята, което би трябвало да придаде на автомобила по-премиум вид. Този преход от бруталност към елегантност е част от новата дизайнерска философия на Hyundai, наречена "Изкуство от стомана".

Обновлението няма да бъде само козметично. Hyundai планира значителни технически подобрения, насочени към повишаване на надеждността и комфорта. Най-съществената промяна е отказът от 8-степенната роботизирана скоростна кутия (DCT). DCT трансмисията предизвика множество оплаквания от потрепвания при ниски скорости и гаранционни рекламации. Тя ще бъде заменена от класическа автоматична скоростна кутия с преобразувател на въртящ момент, която ще осигури по-плавно превключване и повишена надеждност, особено във версиите с 2.5-литров турбо двигател. Хибридната версия ще запази 1.6-литровия турбо двигател в комбинация с 6-степенна автоматична скоростна кутия.

Вътре в обновения Santa Fe шофьорите ще бъдат посрещнати от изцяло нова мултимедийна система с голям панорамен дисплей. Системата ще работи на новата платформа PLEOS, която е най-новата разработка на Hyundai. Тя обещава по-бърза работа, дълбока интеграция с електрониката на автомобила и поддръжка за безжични актуализации (OTA). Освен това се очакват обновени материали за облицовката, подобрена ергономичност и минималистичен стил, целящ да създаде атмосфера, по-близка до премиум класа.

Hyundai се надява, че тази дълбока модернизация ще съживи интереса към модела и ще си върне клиентите. Официалната премиера на обновения Hyundai Santa Fe се очаква в края на 2026-а или началото на 2027 година.