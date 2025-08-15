BMW се сбогува с 8 Series

BMW се сбогува подобаващо с настоящото поколение на 8 Series с модел в ограничена серия, вдъхновен от своя емблематичен предшественик. Edition M Heritage е поклон към оригиналното поколение E31 от 90-те години и се очаква да се превърне в изключително желан колекционерски предмет.

Ограничен до само 500 бройки в световен мащаб, M Heritage е базиран на M850i xDrive Gran Coupe. Той се отличава с избор от пет ретро-вдъхновени цвята, взети директно от палитрата на E31: Bright Red, Mauritius Blue, Cosmos Black, Oxford Green, and Daytona Violet. Тази естетика е допълнително подчертана от карбонов покрив с трицветни ленти M и уникални 20-цолови алуминиеви джанти. Пакетът M Sport Professional, който включва подобрени спирачки и черна външна облицовка, е стандартно оборудване и допринася за спортния и ексклузивен вид на автомобила.

Интериорът на Edition M Heritage е също толкова специален. Седалките M Sport са тапицирани с комбинация от Alcantara и черна кожа Merino с диамантен мотив, а алкантара се простира и върху тавана, арматурното табло и панелите на вратите. Матовите карбонови орнаменти на таблото, съчетани с трицветни M шевове в целия интериор, подсилват неговото високопроизводително наследство. Всяка кола е индивидуално номерирана със специална плака на капака на поставката за чаши и праговете на вратите, на която пише „M850i Edition M Heritage” и „1/500”.

Под капака автомобилът запазва познатия 4,4-литров twin-turbo V-8 от стандартния M850i xDrive Gran Coupe, произвеждащ 530 конски сили. Тази задвижваща система позволява на автомобила да ускори от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунди. Edition M Heritage се предлага като пълен пакет без допълнителни опции, което означава, че функции като Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System и Driving Assistance Professional Package са включени.