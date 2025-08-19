Новини
Новата пета серия на BMW се появи на пътя

Новата пета серия на BMW се появи на пътя

19 Август, 2025

Световната премиера на концепцията BMW Neue Klasse наближава

Именно тази кола се очаква да даде истинското начало на нов стил за немската марка. Дизайнът, който съчетава модернизъм и технологии, ще бъде приложен към всички модели, включително и към бъдещия седан 5 Серия. Шпионски снимки на тестов прототип, заснет под горещото слънце на Южна Европа, разкриват няколко ключови детайла за модела, който ще се появи през 2027 година.

Новата BMW 5 Серия ще бъде един от първите серийни автомобили, който ще бъде повлиян от философията на Neue Klasse. Въпреки плътния камуфлаж на тестовия прототип, вече е ясно, че предната част на седана ще бъде по-изразителна. Фаровете вече ще се състоят от два прожектора, интегрирани в по-голям блок, докато радиаторната решетка, макар и по-тясна от сегашната, ще запази традиционните "бъбреци" на BMW, които напомнят за моделите от 90-те години. Задната част все още е скрита, но се знае, че задните светлини ще останат тънки, без цялостна LED лента, а самата форма на каросерията ще запази характерните динамични пропорции.

Новата пета серия на BMW се появи на пътя

Баварците са обърнали специално внимание на салона. Основното арматурно табло ще бъде преместено в основата на предното стъкло, което ще създаде ефект на „свободно пространство“ пред водача и ще напомня за футуристичните решения на Neue Klasse. Централният дисплей ще нарасне до 15 инча и ще бъде основният контролен център за повечето функции – от мултимедията до настройките на асистиращите системи. Очаква се появата на системи за автономно управление от трето ниво, които ще могат да работят не само на магистрали, но и в градски условия.

Въпреки общия фокус върху електрификацията, BMW няма да се откаже от класическите двигатели с вътрешно горене. Прототипът, заснет на тестовете, има изпускателна тръба и по-опростени джанти, което може да показва една от базовите версии – вероятно 520 с бензинов или дизелов двигател. В същото време компанията планира пълен спектър от модификации: бензинови и дизелови варианти, плъг-ин хибриди и изцяло електрически версии с един или два електромотора.

По отношение на пробега на електрическата версия, BMW се стреми към минимум 600 км с едно зареждане. Това ще позволи на новата "петица" уверено да се конкурира с основните си съперници в премиум сегмента. Появата на серийния автомобил се очаква в края на 2027 година, когато моделът от сегашното поколение ще бъде вече на около четири години.


