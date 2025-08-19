Новата пета серия на BMW се появи на пътя

Именно тази кола се очаква да даде истинското начало на нов стил за немската марка. Дизайнът, който съчетава модернизъм и технологии, ще бъде приложен към всички модели, включително и към бъдещия седан 5 Серия. Шпионски снимки на тестов прототип, заснет под горещото слънце на Южна Европа, разкриват няколко ключови детайла за модела, който ще се появи през 2027 година.

Новата BMW 5 Серия ще бъде един от първите серийни автомобили, който ще бъде повлиян от философията на Neue Klasse. Въпреки плътния камуфлаж на тестовия прототип, вече е ясно, че предната част на седана ще бъде по-изразителна. Фаровете вече ще се състоят от два прожектора, интегрирани в по-голям блок, докато радиаторната решетка, макар и по-тясна от сегашната, ще запази традиционните "бъбреци" на BMW, които напомнят за моделите от 90-те години. Задната част все още е скрита, но се знае, че задните светлини ще останат тънки, без цялостна LED лента, а самата форма на каросерията ще запази характерните динамични пропорции.

Баварците са обърнали специално внимание на салона. Основното арматурно табло ще бъде преместено в основата на предното стъкло, което ще създаде ефект на „свободно пространство“ пред водача и ще напомня за футуристичните решения на Neue Klasse. Централният дисплей ще нарасне до 15 инча и ще бъде основният контролен център за повечето функции – от мултимедията до настройките на асистиращите системи. Очаква се появата на системи за автономно управление от трето ниво, които ще могат да работят не само на магистрали, но и в градски условия.

Въпреки общия фокус върху електрификацията, BMW няма да се откаже от класическите двигатели с вътрешно горене. Прототипът, заснет на тестовете, има изпускателна тръба и по-опростени джанти, което може да показва една от базовите версии – вероятно 520 с бензинов или дизелов двигател. В същото време компанията планира пълен спектър от модификации: бензинови и дизелови варианти, плъг-ин хибриди и изцяло електрически версии с един или два електромотора.

По отношение на пробега на електрическата версия, BMW се стреми към минимум 600 км с едно зареждане. Това ще позволи на новата "петица" уверено да се конкурира с основните си съперници в премиум сегмента. Появата на серийния автомобил се очаква в края на 2027 година, когато моделът от сегашното поколение ще бъде вече на около четири години.