Новини
Авто »
Нов хибриден всъдеход от Great Wall с познати недостатъци

Нов хибриден всъдеход от Great Wall с познати недостатъци

15 Август, 2025 13:08 545 3

  • great wall-
  • gwm-
  • haval-
  • raptor v7 plus

GWM представи Haval Raptor V7 Plus

Нов хибриден всъдеход от Great Wall с познати недостатъци - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен концерн Great Wall Motor представи своя нов хибриден SUV Haval Raptor V7 Plus, който е позициониран като мощен и проходим. Въпреки претенциите си, първите детайли разкриват, че моделът до голяма степен залага на познати елементи, без да предлага съществени иновации или решения на предишни проблеми.

Повече мощност, същият подход

Новият модел е оборудван със задвижващ агрегат Hi4, който комбинира 1.5-литров турбодвигател (115 kW) и електромотор (150 kW) за системна мощност от 330 kW. Макар и внушителна на хартия, тази мощност трябва да бъде съпоставена с мащабните размери на автомобила – дължина до 4 912 мм и междуосие от 2 850 мм. Въпросът е дали допълнителната мощност е достатъчна, за да компенсира тежестта и инерцията на подобно превозно средство, или просто ще доведе до по-висок разход на гориво при по-спортно шофиране.

Ограничен електрически пробег и липса на изненади

Haval Raptor V7 Plus предлага три варианта на батерии с капацитет от 18,74 kWh, 27,54 kWh и 35,43 kWh, които "на хартия" осигуряват електрически пробег съответно 80 км, 112 км и 150 км. Макар 150 км да звучат прилично, трябва да се има предвид, че това е по стандартите на Китай, които често са доста по-оптимистични от реалните условия. За сравнение, много от конкурентите на пазара вече предлагат значително по-голям пробег само на електричество. Сякаш марката не е успяла да направи сериозен скок напред, а по-скоро догонва стандартите, които вече са наложени от други производители.

Дизайн без индивидуалност

Външният вид на Raptor V7 Plus до голяма степен повтаря елементи от Raptor PHEV 2026, като запазва характерната решетка, квадратните фарове и вертикалните задни светлини. Дори опциите за външна резервна гума или кутия за съхранение са вече познати от други модели в сегмента. Това създава усещане за липса на оригиналност и показва, че Haval залага на сигурна, но вече виждана естетика, вместо да предложи нещо наистина свежо и отличително. В крайна сметка, новият модел изглежда по-скоро като леко разширена версия на съществуващ дизайн, отколкото като нов и вълнуващ продукт, който да разтърси пазара.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...

    3 0 Отговор
    Аз ли не мога да смятам?115+150=330!?

    13:17 15.08.2025

  • 2 Бръм

    5 0 Отговор
    Не разбрах, това ревю ли е или агитация?
    Интересува ме цена и надеждност на превозното средство, ,,екстрите" , визия - лакардии за седянката.

    13:20 15.08.2025

  • 3 Някой

    5 0 Отговор
    Всичко написано като недостатъци се отнася и за европейските, корейските и японски автомобили. И там се дава един пробег на ток, който е силно оптимистичен
    Прилича ми повече на платена статия срещу китайските автомобили.

    13:27 15.08.2025