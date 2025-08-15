Нов хибриден всъдеход от Great Wall с познати недостатъци

Китайският автомобилен концерн Great Wall Motor представи своя нов хибриден SUV Haval Raptor V7 Plus, който е позициониран като мощен и проходим. Въпреки претенциите си, първите детайли разкриват, че моделът до голяма степен залага на познати елементи, без да предлага съществени иновации или решения на предишни проблеми.

Повече мощност, същият подход

Новият модел е оборудван със задвижващ агрегат Hi4, който комбинира 1.5-литров турбодвигател (115 kW) и електромотор (150 kW) за системна мощност от 330 kW. Макар и внушителна на хартия, тази мощност трябва да бъде съпоставена с мащабните размери на автомобила – дължина до 4 912 мм и междуосие от 2 850 мм. Въпросът е дали допълнителната мощност е достатъчна, за да компенсира тежестта и инерцията на подобно превозно средство, или просто ще доведе до по-висок разход на гориво при по-спортно шофиране.

Ограничен електрически пробег и липса на изненади

Haval Raptor V7 Plus предлага три варианта на батерии с капацитет от 18,74 kWh, 27,54 kWh и 35,43 kWh, които "на хартия" осигуряват електрически пробег съответно 80 км, 112 км и 150 км. Макар 150 км да звучат прилично, трябва да се има предвид, че това е по стандартите на Китай, които често са доста по-оптимистични от реалните условия. За сравнение, много от конкурентите на пазара вече предлагат значително по-голям пробег само на електричество. Сякаш марката не е успяла да направи сериозен скок напред, а по-скоро догонва стандартите, които вече са наложени от други производители.

Дизайн без индивидуалност

Външният вид на Raptor V7 Plus до голяма степен повтаря елементи от Raptor PHEV 2026, като запазва характерната решетка, квадратните фарове и вертикалните задни светлини. Дори опциите за външна резервна гума или кутия за съхранение са вече познати от други модели в сегмента. Това създава усещане за липса на оригиналност и показва, че Haval залага на сигурна, но вече виждана естетика, вместо да предложи нещо наистина свежо и отличително. В крайна сметка, новият модел изглежда по-скоро като леко разширена версия на съществуващ дизайн, отколкото като нов и вълнуващ продукт, който да разтърси пазара.