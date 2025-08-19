Новини
Great Wall започна производство на автомобили в бивш завод на Mercedes

19 Август, 2025 11:22 897 0

Китайците разширяват глобалното си влияние с ключов завод в Бразилия

Great Wall започна производство на автомобили в бивш завод на Mercedes - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският автомобилен гигант Great Wall Motors направи стратегически ход в своята глобална експанзия, като официално стартира производство в бившия завод на Mercedes в Бразилия. Този ход е ключов не само за присъствието на марката на латиноамериканския пазар, но и за утвърждаването ѝ като сериозен играч в световната автомобилна индустрия.

Първият автомобил, който слезе от поточната линия, е елегантният кросоувър Хавал H6 GT, наподобяващ купе. В начален етап заводът ще се фокусира върху производството на бензинови и хибридни версии на модела Хавал H6, но плановете са още по-мащабни. В бъдеще моделната гама ще бъде разширена с пълноразмерния SUV Haval H9 и пикапите Poer.

Great Wall започна производство на автомобили в бивш завод на Mercedes

В момента в завода работят 530 служители, като се очаква броят им да достигне 1000 до края на годината, а производството да премине на двусменен режим. Първоначалният годишен капацитет е 30 000 автомобила, с амбициозен план за увеличаване до 50 000 до 2028 година. Заводът в Бразилия е третият пълноценен производствен обект на GWM извън Китай, което го превръща в стратегически център за експанзията на компанията в региона.

Интересен факт е, че предприятието преди това е било собственост на Mercedes-Benz, която прекрати производството си там през 2021 година. Китайската компания придоби завода през 2023-а, като запази около десет процента от служителите, работили за немския производител.

Great Wall започна производство на автомобили в бивш завод на Mercedes

На официалната церемония по откриването присъстваха високопоставени лица, включително бразилският президент Луис Инасио Лула да Силва и председателят на борда на директорите на Грейт Уол Моторс, Вей Джиенджун. Последният обяви, че компанията ще представи своята иновативна хибридна система за задвижване на всички колела Hi4 в Латинска Америка, която според него ще се превърне в технологичен символ на новото присъствие на GWM в региона.

Този ход отразява 28-годишния опит на Great Wall на международните пазари, където компанията е продала над два милиона автомобила и има над 15 милиона потребители по целия свят. Навлизането на бразилския пазар и стартирането на местно производство се счита за един от най-значимите стратегически ходове в международната история на марката.


