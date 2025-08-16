Brabus "посегна" на новия Rolls-Royce Cullinan

Известната германска тунинг фирма Brabus временно е пренасочила фокуса си от характерните си модели Mercedes-AMG, за да представи нова, впечатляваща версия на Rolls-Royce Cullinan. Това специално създадено творение, наречено Brabus 700, съчетава преработен бодикит с подобрени характеристики и луксозен, обновен интериор, разширявайки границите на и без това разкошния SUV на Rolls-Royce.

Базиран на обновения Cullinan Series II, това не е първият път, в който Brabus модифицира модела, но е най-всеобхватната им модификация досега. Екстериорът е напълно преобразуван с нова преднаброня с по-големи въздухозаборници и персонализирани дневни светлини. Каросерията е в цвят „Cascade Gray” и е с обширни гланцови карбонови елементи, включително нова облицовка на капака. Отстрани колата е доминирана от огромни 24-цолови алуминиеви джанти Brabus Monoblock M Platinum Edition, които се допълват от по-спортна стойка благодарение на модула Brabus SportXtra, който понижава автомобила с 25 мм. Задната част е също толкова агресивна, с по-изразен спойлер и спортен дифузьор, в който са разположени четирите ауспуси на модернизираната спортна изпускателна система от неръждаема стомана.

Под капака, 6,75-литровият V12 двигател с двойно турбо е подобрен с пакета PowerXtra RR68-700. Това увеличение на мощността повишава изходната мощност до 700 к.с. и 950 Нм въртящ момент, което позволява на луксозния SUV да ускори от 0 до 100 km/h за само 5 секунди.

Интериорът е претърпял пълна преработка от Brabus „Masterpiece“, с тапицерия от кожа във впечатляващ зелен цвят „Verdant Shadow“, чиято текстура напомня кожата на влечуго. Емблемите на Brabus са стратегически разположени из цялата вътрешност, като някои от тях са осветени, а елементите, които не са в зелен цвят, са с покритие в цвят Shadow Gray или лъскава карбонова облицовка. Включена е и специално изработена чанта Weekender, съчетана с интериора. Brabus 700 може да бъде закупен на цена, започваща от около 914 787 евро, или като тунинг пакет за настоящи собственици на Cullinan Series II.