Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането ни в еврозоната

Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната. Това каза в "Денят започва" председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

"Наистина нека да се поздравим, че вече сме абсолютно пълноправни членове на еврозоната. Това е изключително важно държавата ни да влезе с първите стъпки в еврозоната със стабилна финансова политика", добави тя.

По думите ѝ работата с удължителен бюджет не е прецедент за страната и не създава риск за членството в еврозоната. "По никакъв начин този удължителен бюджет няма да попречи на плавния процес на влизане на България в еврозоната", подчерта Русинова

Тя обърна внимание, че от наличието на редовен бюджет зависят и бъдещите икономически политики. "Това е пряка връзка с ползите, които можем да имаме като член на еврозоната по отношение на различните икономически политики и политиката по доходите", каза председателят на ИСС.

Тя беше категорична, че въвеждането на еврото не изисква от гражданите допълнителни административни действия. "Влизането в еврозоната не предполага да преподписваме каквито и да било договори – нито трудови, нито граждански, нито договори с банки или кредити. Сметките ни вече са в евро", заяви Русинова.

По отношение на опасенията за неконтролирани разходи и дълг в условията на политическа нестабилност тя посочи, че има достатъчно защитни механизми. "По никакъв начин не трябва да се съмняваме, че еврозоната е символ на доверие и финансова стабилност, може по някакъв начин да бъде променена от различни политици", каза тя и допълни, че в края на миналата година е приет допълнителен координационен механизъм между институциите.

Русинова отправи и конкретни съвети към гражданите: "Моят съвет към хората е, ако видят проблеми с двойното обозначаване на цените или други нередности, веднага да сигнализират органите".

По думите ѝ няма нужда от бързане с внасянето на пари в брой в банките в първите дни. "Можем да изчакаме, за да няма опашки и струпване на хора", допълни тя.