Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането ни в еврозоната

Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната. Това каза в "Денят започва" председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.
"Наистина нека да се поздравим, че вече сме абсолютно пълноправни членове на еврозоната. Това е изключително важно държавата ни да влезе с първите стъпки в еврозоната със стабилна финансова политика", добави тя.
По думите ѝ работата с удължителен бюджет не е прецедент за страната и не създава риск за членството в еврозоната. "По никакъв начин този удължителен бюджет няма да попречи на плавния процес на влизане на България в еврозоната", подчерта Русинова
Тя обърна внимание, че от наличието на редовен бюджет зависят и бъдещите икономически политики. "Това е пряка връзка с ползите, които можем да имаме като член на еврозоната по отношение на различните икономически политики и политиката по доходите", каза председателят на ИСС.
Тя беше категорична, че въвеждането на еврото не изисква от гражданите допълнителни административни действия. "Влизането в еврозоната не предполага да преподписваме каквито и да било договори – нито трудови, нито граждански, нито договори с банки или кредити. Сметките ни вече са в евро", заяви Русинова.
По отношение на опасенията за неконтролирани разходи и дълг в условията на политическа нестабилност тя посочи, че има достатъчно защитни механизми. "По никакъв начин не трябва да се съмняваме, че еврозоната е символ на доверие и финансова стабилност, може по някакъв начин да бъде променена от различни политици", каза тя и допълни, че в края на миналата година е приет допълнителен координационен механизъм между институциите.
Русинова отправи и конкретни съвети към гражданите: "Моят съвет към хората е, ако видят проблеми с двойното обозначаване на цените или други нередности, веднага да сигнализират органите".
По думите ѝ няма нужда от бързане с внасянето на пари в брой в банките в първите дни. "Можем да изчакаме, за да няма опашки и струпване на хора", допълни тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ох , ох.....
10:45 02.01.2026
2 честен ционист
Коментиран от #19, #22
10:45 02.01.2026
3 Последния Софиянец
10:46 02.01.2026
4 Тая
10:47 02.01.2026
5 Делю Хайдутин
Коментиран от #11
10:47 02.01.2026
6 Клубът на богатите 💶💸
Коментиран от #16
10:49 02.01.2026
7 Инженер
10:50 02.01.2026
8 Последния Софиянец
10:53 02.01.2026
9 Новината на деня
10:54 02.01.2026
10 Готови
10:55 02.01.2026
11 Айдутино,
До коментар #5 от "Делю Хайдутин":Ти си като онзи - "босия и цървулите"...
Щастливец - няма какво да ти вземат !
10:57 02.01.2026
12 Ох, на тати кифличката
и за нея няма да остане грам.
Невиждано празнодумство с
лъжи на килограми. Писна ни от
от дебилизъм и желание да ни се подиграват.
Точно тази ли ще ни обяснява реалностите?!
11:00 02.01.2026
13 таз калинка
не застрашава влизането ни в еврозоната
нали влезохме в клуба на богатите с четвърт население с под 500 евро чист доход
Коментиран от #15
11:02 02.01.2026
14 КОЦКАТА КОПЕЙКИН
Коментиран от #17, #20
11:02 02.01.2026
15 Я пъ тоа
До коментар #13 от "таз калинка":Дохода на човек зависи от мозъка му в...главата....
11:03 02.01.2026
16 КЛУБ НА СНПНИМНИТЕ БЕДНЯЦИ
До коментар #6 от "Клубът на богатите 💶💸":МИ ЧИ
ВАША МИЛОСТ
В ПОЧИВЕН ДЕН КО ШЕ БАНКИРА
ДЮШЕК В БУРКАН БАНК..Я..
11:06 02.01.2026
17 честен ционист
До коментар #14 от "КОЦКАТА КОПЕЙКИН":Новогодишните подаръци като свършат, пак ще задрънкат стотинките у джеба.
11:06 02.01.2026
18 Стига с локумите
Бял ден да не видят тези,които ни го причиниха!
11:08 02.01.2026
19 ако не разбира
До коментар #2 от "честен ционист":Никога не казвай никога, особено ако не разбираш това, което казваш. например: еврото в България е с различно значение от долара в България. До декември левът е с фиксиран курс спрямо еврото , а не спрямо долара, а от януари еврото е официалната валута, а левът ще се изкупува по досегашния курс от БНБ безсрочно. За Кения - лекция друг път. :)
11:09 02.01.2026
20 КЛУБ НА АНОНИМНИТРТЕ БЕДНЯЦИ
До коментар #14 от "КОЦКАТА КОПЕЙКИН":ООО НЕ ТИЧАЙ НА АСПАРУХОВИЯ МОСТ И👇
11:10 02.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 До "Честен ционист" - обяснете по-ясно..
До коментар #2 от "честен ционист":Моля, обяснете по-ясно - какво точно имате предвид
за ползването на измислената евровалута в Черна гора и Косово?
Те не са в ЕС, но ползват щастливото Евро ... неравностойно
спрямо другите съ-членове на щастливата фалирала еврозона, ли?!
Черна гора няма собствена валута и приема първо ДойчеМарката,
после Еврото когато Германия сама си маха националния символ,
защото на тогавашния "елит" на Черна гора разпоредили
да се откъсне от Сърбия заличавайки сръбския динар
и така да бъде ... независима от Сърбия
(голям смях с идеята да нямаш собствена валута,
да приемеш чужда някаква евро и да бъдеш .. независим!?)
Та кажете господине - какво имате предвид за
употребата на Еврото в Черна гора и Косово
което според теб ще е същото и за България?!
Задължения и дългове, без права ли -
което няма да е нищо ново за глу.павите елити?!
11:15 02.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ъхъъъээ
11:20 02.01.2026
25 Много стара кифла
11:24 02.01.2026
26 Смешник
11:26 02.01.2026