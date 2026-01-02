Новини
България »
Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането ни в еврозоната

2 Януари, 2026 10:41 590 26

  • зорница русинова-
  • бюджет-
  • еврозона

Влизането в еврозоната не предполага да преподписваме каквито и да било договори – нито трудови, нито граждански, нито договори с банки или кредити

Зорница Русинова: Удължителният бюджет не застрашава влизането ни в еврозоната - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Удължителният бюджет не застрашава влизането на България в еврозоната. Това каза в "Денят започва" председателят на Икономическия и социален съвет Зорница Русинова.

"Наистина нека да се поздравим, че вече сме абсолютно пълноправни членове на еврозоната. Това е изключително важно държавата ни да влезе с първите стъпки в еврозоната със стабилна финансова политика", добави тя.

По думите ѝ работата с удължителен бюджет не е прецедент за страната и не създава риск за членството в еврозоната. "По никакъв начин този удължителен бюджет няма да попречи на плавния процес на влизане на България в еврозоната", подчерта Русинова

Тя обърна внимание, че от наличието на редовен бюджет зависят и бъдещите икономически политики. "Това е пряка връзка с ползите, които можем да имаме като член на еврозоната по отношение на различните икономически политики и политиката по доходите", каза председателят на ИСС.

Тя беше категорична, че въвеждането на еврото не изисква от гражданите допълнителни административни действия. "Влизането в еврозоната не предполага да преподписваме каквито и да било договори – нито трудови, нито граждански, нито договори с банки или кредити. Сметките ни вече са в евро", заяви Русинова.

По отношение на опасенията за неконтролирани разходи и дълг в условията на политическа нестабилност тя посочи, че има достатъчно защитни механизми. "По никакъв начин не трябва да се съмняваме, че еврозоната е символ на доверие и финансова стабилност, може по някакъв начин да бъде променена от различни политици", каза тя и допълни, че в края на миналата година е приет допълнителен координационен механизъм между институциите.

Русинова отправи и конкретни съвети към гражданите: "Моят съвет към хората е, ако видят проблеми с двойното обозначаване на цените или други нередности, веднага да сигнализират органите".

По думите ѝ няма нужда от бързане с внасянето на пари в брой в банките в първите дни. "Можем да изчакаме, за да няма опашки и струпване на хора", допълни тя.


България
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ох , ох.....

    11 1 Отговор
    Отминали са времената в които е можела да си изкарва парите с цугтромбони, и е започнала да си изкарва парите с лъжи и говорене на глупости!

    10:45 02.01.2026

  • 2 честен ционист

    10 3 Отговор
    България никога няма да влезе в Еврозоната. Еврото в България е като Еврото в Косово и Черна гора, като американския долар в Кения и Уганда.

    Коментиран от #19, #22

    10:45 02.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Нали без редовен кабинет и бюджет в Евро нямаше как да влезем в еврозоната?

    10:46 02.01.2026

  • 4 Тая

    12 1 Отговор
    червена селянка бургаския кмет (негова съученичка) я препоръча на Мутрьо, вярна на БКП и далаверите им , и той я изтипоса министър , с нулеви качества . И после на по - голяма хранилка в Брюксел.

    10:47 02.01.2026

  • 5 Делю Хайдутин

    12 2 Отговор
    Няма значение дали имаме правителство и бюджет.Важното е да ни вземат парите.

    Коментиран от #11

    10:47 02.01.2026

  • 6 Клубът на богатите 💶💸

    7 1 Отговор
    Още не работи банкирането😆

    Коментиран от #16

    10:49 02.01.2026

  • 7 Инженер

    8 3 Отговор
    Значи минималната скача с 12,6%,а моята заплата с по-малко от 5%.Затова ще продължи бягането от БГ. Нека ромите да се оправят тук

    10:50 02.01.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    И най-"тапия" русофил е по-умен от тази....

    10:53 02.01.2026

  • 9 Новината на деня

    5 2 Отговор
    Че нали влезнахме, тази госпожа къде е била последните два дни

    10:54 02.01.2026

  • 10 Готови

    6 3 Отговор
    сте и дуе да дадете само и само да се покажете колко сте послушни на палачите от ЕС съсипали граденото от Българският Народ! Да Ви приседне дано!

    10:55 02.01.2026

  • 11 Айдутино,

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Делю Хайдутин":

    Ти си като онзи - "босия и цървулите"...
    Щастливец - няма какво да ти вземат !

    10:57 02.01.2026

  • 12 Ох, на тати кифличката

    4 1 Отговор
    Ама то умна, та мозък пръска на искри
    и за нея няма да остане грам.
    Невиждано празнодумство с
    лъжи на килограми. Писна ни от
    от дебилизъм и желание да ни се подиграват.
    Точно тази ли ще ни обяснява реалностите?!

    11:00 02.01.2026

  • 13 таз калинка

    5 1 Отговор
    кво разтяга локуми за пълнежи
    не застрашава влизането ни в еврозоната

    нали влезохме в клуба на богатите с четвърт население с под 500 евро чист доход

    Коментиран от #15

    11:02 02.01.2026

  • 14 КОЦКАТА КОПЕЙКИН

    3 3 Отговор
    Гледам тая сутрин все повече българи вадят евраци от портмонето си....получих паник атака.

    Коментиран от #17, #20

    11:02 02.01.2026

  • 15 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "таз калинка":

    Дохода на човек зависи от мозъка му в...главата....

    11:03 02.01.2026

  • 16 КЛУБ НА СНПНИМНИТЕ БЕДНЯЦИ

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Клубът на богатите 💶💸":

    МИ ЧИ
    ВАША МИЛОСТ
    В ПОЧИВЕН ДЕН КО ШЕ БАНКИРА
    ДЮШЕК В БУРКАН БАНК..Я..

    11:06 02.01.2026

  • 17 честен ционист

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "КОЦКАТА КОПЕЙКИН":

    Новогодишните подаръци като свършат, пак ще задрънкат стотинките у джеба.

    11:06 02.01.2026

  • 18 Стига с локумите

    2 0 Отговор
    Всички виждаме как все повече затъваме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
    Бял ден да не видят тези,които ни го причиниха!

    11:08 02.01.2026

  • 19 ако не разбира

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Никога не казвай никога, особено ако не разбираш това, което казваш. например: еврото в България е с различно значение от долара в България. До декември левът е с фиксиран курс спрямо еврото , а не спрямо долара, а от януари еврото е официалната валута, а левът ще се изкупува по досегашния курс от БНБ безсрочно. За Кения - лекция друг път. :)

    11:09 02.01.2026

  • 20 КЛУБ НА АНОНИМНИТРТЕ БЕДНЯЦИ

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "КОЦКАТА КОПЕЙКИН":

    ООО НЕ ТИЧАЙ НА АСПАРУХОВИЯ МОСТ И👇

    11:10 02.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 До "Честен ционист" - обяснете по-ясно..

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Моля, обяснете по-ясно - какво точно имате предвид
    за ползването на измислената евровалута в Черна гора и Косово?

    Те не са в ЕС, но ползват щастливото Евро ... неравностойно
    спрямо другите съ-членове на щастливата фалирала еврозона, ли?!

    Черна гора няма собствена валута и приема първо ДойчеМарката,
    после Еврото когато Германия сама си маха националния символ,

    защото на тогавашния "елит" на Черна гора разпоредили
    да се откъсне от Сърбия заличавайки сръбския динар
    и така да бъде ... независима от Сърбия
    (голям смях с идеята да нямаш собствена валута,
    да приемеш чужда някаква евро и да бъдеш .. независим!?)

    Та кажете господине - какво имате предвид за
    употребата на Еврото в Черна гора и Косово
    което според теб ще е същото и за България?!
    Задължения и дългове, без права ли -
    което няма да е нищо ново за глу.павите елити?!

    11:15 02.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ъхъъъээ

    1 0 Отговор
    Тази женичка е дъщеря на човека приватизирал "Океански Риболов"ббБургас.

    11:20 02.01.2026

  • 25 Много стара кифла

    1 0 Отговор
    Разкарай се лицемерна лъжкиня

    11:24 02.01.2026

  • 26 Смешник

    0 0 Отговор
    По добре беше ако беше го застрашила ама нямаме късмет

    11:26 02.01.2026

