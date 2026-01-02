Спортът по ТВ в петък (2 януари)

11:00 Тенис: United Cup - MAX Sport 2
18:00 Баскетбол: Клайпеда – Венеция - MAX Sport 2
19:00 Баскетбол: Билбао – Валенсия, Лига Ендеса - Диема спорт
19:00 Баскетбол: Анадолу Ефес - Цървена Звезда - MAX Sport 1
20:00 Баскетбол: Андора – Леида, Лига Ендеса - Nova Sport
20:00 Конен спорт: Световна купа - СК в Мехелен, прескачане на препятствия - Eurosport
21:00 Баскетбол: Барселона – Сарагоса - Диема спорт 3
21:15 Баскетбол: Панатинайкос – Олимпиакос - MAX Sport 2
21:45 Футбол: Каляри - Милан - MAX Sport 3
21:45 Баскетбол: Реал Мадрид – Дубай - MAX Sport 1
22:00 Баскетбол: Манреса – Жирона, Лига Ендеса - Диема спорт 2
22:00 Футбол: Райо Валекано - Хетафе - MAX Sport 4
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА