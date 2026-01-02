Завръщането на легендата: Bugatti подготвя нов суперскъп Veyron

Ултра-ексклузивният отдел Solitaire на Bugatti, който през септември миналата година разтърси света на хиперколите с модела Brouillard с W16 двигател, според слуховете ще насочи вниманието си към колата, която определи съвременната ера на високите постижения. Докато Brouillard черпи вдъхновение от кабриолета Mistral, следващата глава в серията Solitaire се очаква да бъде пряк поклон пред Veyron. Когато Veyron 16.4 за първи път влезе в серийно производство през 2005 година, той не само счупи рекорди, но и реализира невъзможната мечта на Фердинанд Пиех за машина с 1000 конски сили, която може да превиши 400 км/ч, като същевременно запазва изтънчеността на луксозен гранд турер.

Очаква се предстоящото почитание да бъде разкрито на 22 януари 2026 година, дата, която отбелязва точно две десетилетия откакто първият серийно произведен Veyron напусна ателието в Молсхайм. Според информации от Supercar Blog, тази специално създадена кола ще отразява естетиката на оригиналния 16.4, като използва емблематичната двуцветна червено-черна боя, съчетана с бежов интериор и полирани алуминиеви акценти. Въпреки че Bugatti премина към Chiron и хибридния Tourbillon, Veyron остава основният стълб на идентичността на марката в 21-ви век, което го прави идеалният кандидат за тази високорискова поръчка.

От техническа гледна точка проектът се сблъсква с интригуващите ограничения на програмата Solitaire, която ограничава производството до само два автомобила годишно, използвайки съществуващите шасита и архитектури на задвижващия механизъм. Това предполага, че колатавероятно ще бъде изградена върху платформа, произлизаща от Chiron, което ще позволи на инженерния екип да използва най-новата версия на 8,0-литровия W16 с четири турбини и мощност 1600 конски сили. Въпреки това, продължават спекулациите, че Bugatti може да избере подход „restomod”, препроектирайки оригиналната платформа на Veyron с модерни вътрешни компоненти. Във всеки случай, крайният продукт със сигурност ще има цена, която отразява неговата абсолютна рядкост и историческа значимост.

Доказателствата за този проект се натрупват от събитието „Soirée de Noël”, проведено в Молсхайм по-рано този месец. Ръководството на Bugatti се възползва от възможността да отпразнува 20-годишнината на Veyron, като подари на гостите миниатюрни модели, боядисани в червено, и представи скици на колата на масите за вечеря. Въпреки че все още няма официално потвърждение, автомобилната общност следи отблизо социалните медии на главния изпълнителен директор Мате Римац за евентуални „изненади” преди предполагаемия дебют през януари.