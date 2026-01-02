Маги Томова и Калоян от "Ергенът" потвърдиха, че са заедно (ВИДЕО)

От месеци се шушука в светските среди, че финалистката от "Ергенът" 3 Магдалена Томова има нов мъж в живота си, и то отново "Ерген" - доста по-младия от нея Калоян Кънчев.

Потребители заподозряха тяхна сходна активност в социалните мрежи, особено около антиправителствените протести срещу властта и Бюджет 2026. Сега самата Маги Томова сложи край на спекулациите и потвърди слуховете за връзката си в чрез видео равносметка за изминалата 2025 г.

"2025 беше добра и щедра за мен. Научи ме да бъда търпелива, но не и наивна. Показа ми, че неочакваните срещи всъщност са най-чаканите. Изпращам я с благодарност и любов", написа тя в профила си във Фейсбук, където публикува и видео, на което с Калоян се прегръщат и споделят недвусмислена близост.

"Какво ме чака през 2026 ли? Не знам. Но съм сигурна, че ще бъде вълнуващо, хубаво и споделено. А, на всички вас, които сте тук ви желая здраве. Бъдете добри. Не се опитвайте да угодите на всички. Винаги ще има хора, които няма да ви харесват или няма да оценят това, което правите. И това е OK. Бъдете верни на себе си — това е единственото одобрение, от което наистина се нуждаете", написа още Маги Томова към кадрите от изминалата година.