Маги Томова и Калоян от "Ергенът" потвърдиха, че са заедно (ВИДЕО)

2 Януари, 2026 10:33 927 13

  • маги томова-
  • калоян кънчев-
  • ергенът-
  • връзка-
  • ергенът: любов в рая

Водещата и бивша "Ергенка" сподели кадри от връзката си с Калоян

Маги Томова и Калоян от "Ергенът" потвърдиха, че са заедно (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От месеци се шушука в светските среди, че финалистката от "Ергенът" 3 Магдалена Томова има нов мъж в живота си, и то отново "Ерген" - доста по-младия от нея Калоян Кънчев.

Потребители заподозряха тяхна сходна активност в социалните мрежи, особено около антиправителствените протести срещу властта и Бюджет 2026. Сега самата Маги Томова сложи край на спекулациите и потвърди слуховете за връзката си в чрез видео равносметка за изминалата 2025 г.

"2025 беше добра и щедра за мен. Научи ме да бъда търпелива, но не и наивна. Показа ми, че неочакваните срещи всъщност са най-чаканите. Изпращам я с благодарност и любов", написа тя в профила си във Фейсбук, където публикува и видео, на което с Калоян се прегръщат и споделят недвусмислена близост.

"Какво ме чака през 2026 ли? Не знам. Но съм сигурна, че ще бъде вълнуващо, хубаво и споделено. А, на всички вас, които сте тук ви желая здраве. Бъдете добри. Не се опитвайте да угодите на всички. Винаги ще има хора, които няма да ви харесват или няма да оценят това, което правите. И това е OK. Бъдете верни на себе си — това е единственото одобрение, от което наистина се нуждаете", написа още Маги Томова към кадрите от изминалата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гретиния

    5 0 Отговор
    Грета ми подари модерен женски китайски секс - робот, за да не съм самотен когато тя лежи по арестите. Но китайците са докарали много по реалистичен силикона, от пластмасовото излъчване на психоложката! Че и чипа по умни неща говори...

    10:38 02.01.2026

  • 2 Животновъд

    5 2 Отговор
    И двамата БИХ ги пропуснал… най вече кобилата

    Коментиран от #4

    10:40 02.01.2026

  • 3 Новина на часа

    3 0 Отговор
    Те от месец и повече го обявиха официално. И по телевизиите и по медиите. Вие чак сега ли го разбрахте че го и публикувате като новина

    10:47 02.01.2026

  • 4 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Животновъд":

    Знаем, знаем, Стенллли!

    10:48 02.01.2026

  • 6 ЕстетЪ

    1 0 Отговор
    Нормално е да остави Га6а...на она3и, в@гин@та и беше на лицето...може момчето да не иска да 4у ка там,където целува

    10:57 02.01.2026

  • 7 тоз младок много щастлив

    5 0 Отговор
    с транс мома

    Коментиран от #8

    10:58 02.01.2026

  • 8 Хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "тоз младок много щастлив":

    Хахаха...... Така става, когато си неопитен, и нямаш критерии!

    11:00 02.01.2026

  • 9 Момчето

    0 0 Отговор
    Е много добро и симпатично Тази въобще не е за него

    11:17 02.01.2026

  • 10 Много

    0 0 Отговор
    Е стара за него

    11:19 02.01.2026

  • 11 Див селянин

    1 0 Отговор
    Таа малко ми мяза на кон у суратя, ма щом са искат,да са зимат...е 6а ги

    11:22 02.01.2026

  • 12 Е, как няма…

    0 0 Отговор
    Мъжете льольовци и шматки са най-търсените от жените за връзка и брак! За другото - още се търсят лоши момчета!

    11:23 02.01.2026

  • 13 Габи Бланко

    1 0 Отговор
    Не хареса тази новина и се изруси по случая.

    11:23 02.01.2026