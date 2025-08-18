Служител на Rivian разказва как за секунди наводнява фабриката на компанията (ВИДЕО)

Преди няколко месеца производството в завода на Rivian в Нормал, Илинойс, беше внезапно преустановено, след като оператор на мотокар ударил водопроводна тръба, намираща се над главата му. Видеоклип, публикуван в TikTok от човек, представящ се за шофьора, показва как той дава заден ход с мотокара и се удря в ниско висяща червена тръба, което води до наводнение в завода. Шофьорът, който използва псевдонима „deryiooo“, твърди, че по време на инцидента е бил под влияние на алкохол и е носил слушалки.

Според разказа, операторът на мотокара не е бил уволнен веднага, но е трябвало да попълни доклад за инцидента, а работата на конвейера е била преустановена за почистване. Той твърди, че е бил уволнен от работата си в Rivian няколко месеца по-късно, като тогава е получил писмо, в което се посочва, че инцидентът е причинил щети на стойност около 457 345 долара.

Макар историята и подробностите, споделени в социалните медии, да не са потвърдени, някои коментатори в интернет твърдят, че това не е първият подобен инцидент. Те твърдят, че същият шофьор може да е ударил водопроводните тръби над главата си на два или дори три пъти. Компанията не е дала официален коментар по инцидента.