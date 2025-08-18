Новини
Авто »
Служител на Rivian разказва как за секунди наводнява фабриката на компанията (ВИДЕО)

Служител на Rivian разказва как за секунди наводнява фабриката на компанията (ВИДЕО)

18 Август, 2025 11:05 690 0

  • rivian-
  • инцидент-
  • наводенение

Инцидент с мотокар причинява огромни щети

Служител на Rivian разказва как за секунди наводнява фабриката на компанията (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Преди няколко месеца производството в завода на Rivian в Нормал, Илинойс, беше внезапно преустановено, след като оператор на мотокар ударил водопроводна тръба, намираща се над главата му. Видеоклип, публикуван в TikTok от човек, представящ се за шофьора, показва как той дава заден ход с мотокара и се удря в ниско висяща червена тръба, което води до наводнение в завода. Шофьорът, който използва псевдонима „deryiooo“, твърди, че по време на инцидента е бил под влияние на алкохол и е носил слушалки.

@deryiooo (Follow for story time) Aftermath of the work accident I had that caused 400k and damages at rivian 😳😳 #viral #tiktok #rivian ♬ sonido original - Mr. HardHat

Според разказа, операторът на мотокара не е бил уволнен веднага, но е трябвало да попълни доклад за инцидента, а работата на конвейера е била преустановена за почистване. Той твърди, че е бил уволнен от работата си в Rivian няколко месеца по-късно, като тогава е получил писмо, в което се посочва, че инцидентът е причинил щети на стойност около 457 345 долара.

@deryiooo Story time when I flooded Rivian with my forklift truck and didn’t lose my job LIKE SHARE FOLLOW AND COMMENT #viral #tiktok #rivian #viraltiktok ♬ original sound - Keepingthetabs

Макар историята и подробностите, споделени в социалните медии, да не са потвърдени, някои коментатори в интернет твърдят, че това не е първият подобен инцидент. Те твърдят, че същият шофьор може да е ударил водопроводните тръби над главата си на два или дори три пъти. Компанията не е дала официален коментар по инцидента.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ