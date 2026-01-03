Паднало дърво спря движението на трамваи в София

Трамваите по линия 10 и 15 не се движат заради паднало дърво върху контактната мрежа в района на „Семинарията”. Трамваите се движат до площад „Журналист”.
Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти, съобщиха от Столична община.
Подадени са 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци.
Кметът Васил Терзиев е разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората.
1 Дърветата са кекави
17:39 03.01.2026