Паднало дърво спря движението на трамваи в София

Трамваите по линия 10 и 15 не се движат заради паднало дърво върху контактната мрежа в района на „Семинарията”. Трамваите се движат до площад „Журналист”.

Днес в София има силен вятър, който е причина за множество инциденти, съобщиха от Столична община.

Подадени са 45 сигнала за паднали дървета и клони и 15 сигнала за паднали или разместени строителни огради. Екипите на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ и на Столичната пожарна работят по разчистването и обезопасяването на засегнатите участъци.

Кметът Васил Терзиев е разпоредил допълнителни проверки на рискови участъци и засилен мониторинг, за да се намали рискът за хората.