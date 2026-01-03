Сбогом, Alpina! Здравей, BMW Alpina

Преходът на едно от най-уважаваните партньорства в автомобилния свят достигна своята финална фаза. От 1 януари 2026 година правата върху марката Alpina официално преминават към BMW Group, което бележи раждането на BMW Alpina като самостоятелно луксозно подразделение в корпоративното портфолио и сбогуването с класическата Alpina, която познаваме. Тази стъпка ефективно слага край на 61-годишната история на Alpina като независим производител със седалище в Бухлое, като нейното наследство се влива в по-широката стратегическа визия на Мюнхен. Макар че сливането осигурява дългосрочното бъдеще на марката в условията на затягане на глобалните регулации за емисиите, то също така подготвя почвата за нов вид „баварски Maybach“ – подмарка, позиционирана стратегически над стандартната гама на BMW, но под Rolls-Royce.

За да отбележи тази нова глава, BMW представи обновена визуална идентичност на марката. Новият логотип, описан като „ясен, спокоен и уверен“, е модерна реинтерпретация на асиметричния шрифт, който украсяваше високопроизводителните гранд турери от 70-те години. Като поставя този знак в центъра на задната част на предстоящите модели, BMW подчертава „независимата личност“ на марката в рамките на групата. Фокусът остава върху това, което феновете на Alpina наричат „фино шофиране“ – уникално равновесие между мощна производителност с висок въртящ момент и превъзходен комфорт при шофиране, което отличава тези машини от моделите фокусирани върху пистата, произвеждани от M Division.

Семейство Бовенсипен, архитектите на оригиналната легенда Alpina, не напускат напълно сцената. Макар че марката вече принадлежи на BMW Group, оригиналната дейност на семейството в Бухлое е преименувана просто на Bovensiepen. Те вече започнаха да правят фурор с независими проекти като Bovensiepen Zagato, купе без колони на базата на M4, което съчетава изкуството на карбоновите влакна със специализирана инженерна мисъл. Междувременно се очаква новата ера на BMW Alpina да се опира силно на съществуващата архитектура на BMW за следващата вълна от флагмани, като вече се говори за възраждане на седана B7 и специално изработени версии на X7 и X5 от следващо поколение, които се очаква да дебютират в края на 2026 или 2027 година.

За традиционните ценители на Alpina остава притеснението дали занаятчийската „душа“ на работилницата в Бухлое ще може да оцелее в условията на индустриалната ефективност на глобален автомобилен гигант. Контрааргументът на BMW е, че тази интеграция осигурява техническата и финансовата „предпазна мрежа“, необходима на Alpina, за да се справи с неизбежния преход към електрификация, без да загуби характерната си изтънченост. С началото на разработката на първите модели от тази нова ера, индустрията ще наблюдава отблизо дали марката BMW Alpina ще успее да запази престижа си, докато се разраства за по-глобализирания пазар на луксозни автомобили.