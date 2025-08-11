Какво се случва ако задействате електронната ръчна спирачка в движение (ВИДЕО)

За тези, които някога са се чудили какво се случва, когато задействате електронната ръчна спирачка по време на движение, неотдавнашен експеримент на германски полицейски служители дава окончателен отговор, спестявайки на шофьорите необходимостта да разберат сами. Тестът на полицейските служители показа, че задействането на електронната спирачка за паркиране на патрулната им кола води до бързо и контролирано спиране, тъй като системата задейства и четирите спирачки в съчетание с ABS.

Това откритие потвърждава подобни експерименти, проведени от различни автомобилни ютубъри през годините. Руският канал Garage 54, например, тества електронните спирачки за паркиране на няколко китайски автомобила и BMW 5 Series. Макар че всички системи спряха автомобилите, BMW отне значително повече време, тъй като изглежда не активира ABS. По подобен начин Cleetus McFarland демонстрира контролирано спиране с електронната спирачка в своя C7 Corvette, показвайки, че тези модерни системи са проектирани с оглед на спешни ситуации.

В реална ситуация електронната спирачка може да бъде жизненоважна функция за безопасността на пътниците. Демонстрацията на германските полицаи подчерта потенциалното ѝ приложение, ако шофьорът стане неспособен да управлява автомобила поради медицински проблем или заспи зад волана, като позволява на пътниците да спрат автомобила безопасно. Това е в ярък контраст с традиционната механична ръчна спирачка, която вероятно би блокирала задните колела без намеса на ABS, което би довело до загуба на контрол.