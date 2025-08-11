Новини
Авто »
Какво се случва ако задействате електронната ръчна спирачка в движение (ВИДЕО)

Какво се случва ако задействате електронната ръчна спирачка в движение (ВИДЕО)

11 Август, 2025 11:04 1 890 4

  • ръчна спирачка-
  • паркинг спирачка-
  • катастрофа-
  • инцидент

Германски полицаи показват последствията

Какво се случва ако задействате електронната ръчна спирачка в движение (ВИДЕО) - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

За тези, които някога са се чудили какво се случва, когато задействате електронната ръчна спирачка по време на движение, неотдавнашен експеримент на германски полицейски служители дава окончателен отговор, спестявайки на шофьорите необходимостта да разберат сами. Тестът на полицейските служители показа, че задействането на електронната спирачка за паркиране на патрулната им кола води до бързо и контролирано спиране, тъй като системата задейства и четирите спирачки в съчетание с ABS.

Това откритие потвърждава подобни експерименти, проведени от различни автомобилни ютубъри през годините. Руският канал Garage 54, например, тества електронните спирачки за паркиране на няколко китайски автомобила и BMW 5 Series. Макар че всички системи спряха автомобилите, BMW отне значително повече време, тъй като изглежда не активира ABS. По подобен начин Cleetus McFarland демонстрира контролирано спиране с електронната спирачка в своя C7 Corvette, показвайки, че тези модерни системи са проектирани с оглед на спешни ситуации.

В реална ситуация електронната спирачка може да бъде жизненоважна функция за безопасността на пътниците. Демонстрацията на германските полицаи подчерта потенциалното ѝ приложение, ако шофьорът стане неспособен да управлява автомобила поради медицински проблем или заспи зад волана, като позволява на пътниците да спрат автомобила безопасно. Това е в ярък контраст с традиционната механична ръчна спирачка, която вероятно би блокирала задните колела без намеса на ABS, което би довело до загуба на контрол.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Журнал

    0 1 Отговор
    ЕЛЕКТРИЧЕСКА! НЕ е електронна спирачка.

    12:03 11.08.2025

  • 3 Ами кво,

    1 0 Отговор
    нищо не се случва,защото се изключва автоматично от скоростта или по-скоро не се задейства.

    12:27 11.08.2025

  • 4 Типичният българин

    2 0 Отговор
    А едно време се дозавиваше с ръчната,...

    12:27 11.08.2025