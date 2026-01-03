Новини
Камий Раст триумфира с първа победа в гигантския слалом за Световната купа

Камий Раст триумфира с първа победа в гигантския слалом за Световната купа

3 Януари, 2026

Камий Раст триумфира с първа победа в гигантския слалом за Световната купа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

26-годишната швейцарка - Камий Раст изгря на върха в Кранска гора, Словения, като завоюва първата си победа в гигантския слалом от Световната купа по ски-алпийски дисциплини. Това е трети златен успех в кариерата ѝ на най-високо ниво, но дебютен именно в тази дисциплина – истински повод за гордост и емоции.

Раст впечатли с изключително стабилно и бързо първо спускане, което ѝ осигури лидерската позиция още в началото. Във втория манш швейцарката демонстрира хладнокръвие и запази преднината си, финиширайки с общо време 2:00.09 минути.

Състезанието премина под знака на траур за Раст, която носеше черна лента в памет на жертвите от трагичния пожар в Кран Монтана на Нова година – събитие, разтърсило цяла Швейцария.

Австрийката Юлия Шайб се нареди на второ място, изоставайки само с 0,20 секунди от победителката, а американката Паула Молцан оформи призовата тройка с изоставане от 0,47 секунди.

Лидерката в генералното класиране за Световната купа, Микаела Шифрин, този път остана пета в гигантския слалом.

Българското участие бе представено от Анина Цурбриген, която завърши 52-ра в първия манш и не успя да се класира за втория.

В генералното подреждане на Световната купа Микаела Шифрин продължава да води с 743 точки, следвана от Камий Раст, която с днешната победа събра 603 точки. Третата позиция заема новозеландката Алис Робинсън с 484 точки.

В битката за малкия кристален глобус в гигантския слалом Юлия Шайб остава начело с 460 точки, докато Раст вече е втора с 341 точки, а Робинсън е трета с 292.


