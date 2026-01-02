Новото поколение Mitsubishi Pajero – ще го видим ли отново в Европа?

След като беше изтеглено от пазара през 2021 година, оставяйки огромна празнина в портфолиото на Mitsubishi, Pajero отново попадна в обектива на шпионските фотографи. Тези най-нови снимки, разпространявани чрез каналите на Kendel Auto, показват прототип, който е заменил меките си градски извивки с изцяло функционален, квадратен силует. Тази промяна в дизайна сигнализира за ясна цел: Mitsubishi се стреми към пазара на висококачествени офроуд автомобили, който в момента се доминира от Toyota Land Cruiser и най-новия Land Rover Defender.

От техническа гледна точка, новият Pajero се отклонява от предишните си монококови корени и се връща към конфигурация с каросерия върху шаси. За да постигне това, Mitsubishi разчита силно на алианса Renault-Nissan-Mitsubishi, като конкретно използва здравата основа на новообновените Nissan Armada и Patrol. Този стратегически ход осигурява на Pajero готов, изпитан в битка пакет „шаси и задвижване“, създаден за екстремно теглене и тежки терени. Използвайки тази голяма архитектура, Mitsubishi може да позиционира новия модел като истински флагман, който заема значително по-високо място в йерархията от по-малкия Pajero Sport, базиран на Triton.

Макар че тежкият камуфлаж все още скрива окончателните естетически детайли, „присъствието на пътя“ на прототипа е неоспоримо. Той се отличава с високо разположен капак, почти вертикален заден капак, напомнящ класическия Patrol, и квадратни колесни арки, които подсказват за по-голямход на окачването. Този „ретро-модерен“ подход се вписва перфектно в настоящите тенденции сред ентусиастите, като дава приоритет на видимостта и ъглите на достъп пред аеродинамичната елегантност. Вътре в интериора, слуховете сочат огромен скок в лукса, който да се конкурира с Lexus GX, потенциално с усъвършенствани plug-in хибридни задвижващи системи, които комбинират експертизата на Mitsubishi в областта на електромобилите с чистия въртящ момент, необходим за дълбоки пясъци или заснежени планински проходи.

С над 3,3 милиона продадени бройки през историята си и легендарна репутация, спечелена в рали „Дакар“, марката Pajero носи огромни очаквания. Ако настоящите срокове за разработка се спазят, можем да очакваме пълно глобално представяне около края на 2026 година или началото на 2027 година. Това представяне ще бъде решаващ момент за Mitsubishi, която се опитва да си възвърне статута на лидер в глобалния сегмент на SUV автомобилите, като същевременно се справя с натиска на електрификацията и разпределението на разходите в рамките на алианса. Дали моделът ще се завърне в европейските шоурумове остава последната част от пъзела, но за любителите на офроуда завръщането на Pajero е най-важната новина на сезона.