Продава се първият шампионски болид на Михаел Шумахер от F1

Светът на колекционерите на автомобили се готви за едно грандиозно събитие, тъй като едно от най-значимите шасита в историята на Formula 1 се готви да бъде продадено на търг. Докато по-късните, изключително доминиращи Ferrari-та често са в центъра на вниманието, този Benetton B192 от 1992 година представлява началото на една легенда. Това е шаси 05, същата машина, която изстреля младия Михаел Шумахер към първата му победа в Гран При в гората Арден. С прогнозна цена над 8,5 милиона евро, този търг е рядка възможност да притежавате осезаем повратен момент в историята на състезанията.

Проектиран от легендарните технически гении Рос Браун и Рори Бирн, B192 е механично шедьовър на своето време, известен с това, че се отказва от сложните електронни помощни средства на конкурентите си в полза на суровия аеродинамичен баланс. В сърцето му се намира високооборотният, атмосферен Ford V8, съчетан с традиционна шестстепенна ръчна скоростна кутия – конфигурация, която изисква финес от страна на пилота, за да бъде оползотворена. Шаси 05 доказва своята стойност през целия сезон на 1992 година, като си осигури място на подиума в Канада, преди да се изправи пред легендарния, пропит от дъжд хаос на Гран при на Белгия. Именно там тактическият гений на Шумахер за първи път наистина шокира света, като заложи на гладки гуми на изсъхваща писта, за да спечели първата от 91-те си победи в кариерата.

След оттеглянето си от първите редици на падока, този исторически Benetton прекарва години като скъпоценност в колекцията на Renault Classic Department. През 2015 година преминава в частна собственост, където претърпява изчерпателна реставрация от специалистите на LRS Formula. Всяка част, от ревящия V8 двигател до сложната ръчна скоростна кутия, е прецизно ремонтирана, за да се гарантира, че колата е готова за пистата днес, както е била и преди тридесет и четири години. Сега предлаган от Broad Arrow Auctions, този B192 е определено артефакт от епохата, в която Шумахер започна своя възход, за да се превърне в „Кайзерът” на спорта.