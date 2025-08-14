BMW разработва "убиец" на легендарната G-класа

Баварският автомобилен гигант BMW работи по изцяло нов модел, който е предназначен да се конкурира с емблематичния Mercedes-Benz G-Class, познат още като Gelendvagen. Новият всъдеход, който носи работното име Rugger и индекс G74, се очаква да излезе на пазара около 2029 година.

Бъдещият високопроходим автомобил ще бъде изграден върху значително модернизираната архитектура CLAR. Това означава, че ще може да се възползва от същите двигатели като следващото поколение на BMW X5 (G65), включително такива с хибридни опции. С този модел BMW влиза в директна конкуренция с Mercedes-Benz в сегмента на луксозните офроуд машини.

Планира се "убиецът" на G-класата да се произвежда в завода на компанията в Спартанбърг, САЩ, където в момента се сглобяват голяма част от моделите от X-серията - от X3 до X7 и XM. Това стратегическо решение подчертава важността на американския пазар за BMW, но Европа също ще е таргит за новата всъдеходна машина.

Според предварителна информация, новият всъдеход ще разполага с три реда седалки и панорамен покрив. Той ще предлага и редица офроуд опции, включително блокажи на диференциала, специални гуми за офроуд и подобрена защита на долната част на каросерията. Тези характеристики имат за цел да осигурят висока проходимост и да го позиционират като сериозен съперник на Gelendvagen.