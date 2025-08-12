Как „Новата класа“ пренаписва историята на BMW

За BMW настъпва момент на ново начало. През есента компанията ще представи своята нова "Нова класа" или Neue Klasse на IAA Mobility в Мюнхен. Това е повече от просто нов модел; това е прераждане на име, което преди повече от 60 години спаси баварската марка от фалит.

През септември 1961 година, на Международното автомобилно изложение във Франкфурт, BMW дебютира с 1500. Тази четирицилиндрова лимузина моментално става сензация, привличайки вниманието на хиляди посетители. Тя не е просто нов автомобил, а ново лице за марката. Създаден от звездното дизайнерско дуо Джовани Микелоти и Вилхелм Хофмайстер, 1500 представя емблематични елементи, които и до днес са част от дизайна на BMW – отличителните фарове, бъбрековидната решетка и прочутият "пречупен Хофмайстер".

От спасение до легенда

Neue Klasse се появява в доста подходящ момент. Само няколко седмици преди IAA 1961, конкурентът Borgward обявява фалит, оставяйки пазарна ниша за спортна средна класа. BMW се възползва от възможността и запълва празнината с четиривратия 1500. Този модел не само печели сърцата на клиентите, но и полага основите за цяла гама от успешни автомобили.

Семейството на "Новата класа" скоро се разширява, включвайки двуврати версии (1600-2002 Turbo), купета, кабриолети и комбита. От тях се раждат и първите BMW Серия 5 и Серия 3, които до днес са гръбнакът на компанията. Автомобилите от Neue Klasse са безкомпромисни в своята спортна насоченост. С модели като 1800 TI/SA, BMW доминира на състезателните писти, печелейки състезания като 24-те часа на Спа и ставайки първият туристически автомобил, обиколил Нюрбургринг за под 10 минути.

Електрическо бъдеще

Днес BMW се изправя пред ново предизвикателство – електрификацията. Затова и очакванията към новата Neue Klasse са огромни. Както през 1961 година, BMW отново залага на иновативна архитектура, но този път тя е изцяло електрическа. С концептуалните модели Vision Neue Klasse и Neue Klasse X, компанията показва, че има ясна визия за бъдещето.

От BMW са уверени, че новата "Neue Klasse" ще възроди прочутия слоган „Радост от шофирането“ (Freude am Fahren) в електрическата ера. Само времето ще покаже дали новите модели ще успеят да постигнат същия успех като своите предшественици, които не само спасиха компанията, но и я превърнаха в глобален лидер в премиум сегмента.