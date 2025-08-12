Новини
Как „Новата класа“ пренаписва историята на BMW

Как „Новата класа“ пренаписва историята на BMW

12 Август, 2025

Това е повече от просто нов модел; това е прераждане на име, което преди повече от 60 години спаси баварската марка от фалит

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

За BMW настъпва момент на ново начало. През есента компанията ще представи своята нова "Нова класа" или Neue Klasse на IAA Mobility в Мюнхен. Това е повече от просто нов модел; това е прераждане на име, което преди повече от 60 години спаси баварската марка от фалит.

През септември 1961 година, на Международното автомобилно изложение във Франкфурт, BMW дебютира с 1500. Тази четирицилиндрова лимузина моментално става сензация, привличайки вниманието на хиляди посетители. Тя не е просто нов автомобил, а ново лице за марката. Създаден от звездното дизайнерско дуо Джовани Микелоти и Вилхелм Хофмайстер, 1500 представя емблематични елементи, които и до днес са част от дизайна на BMW – отличителните фарове, бъбрековидната решетка и прочутият "пречупен Хофмайстер".

От спасение до легенда

Neue Klasse се появява в доста подходящ момент. Само няколко седмици преди IAA 1961, конкурентът Borgward обявява фалит, оставяйки пазарна ниша за спортна средна класа. BMW се възползва от възможността и запълва празнината с четиривратия 1500. Този модел не само печели сърцата на клиентите, но и полага основите за цяла гама от успешни автомобили.

Семейството на "Новата класа" скоро се разширява, включвайки двуврати версии (1600-2002 Turbo), купета, кабриолети и комбита. От тях се раждат и първите BMW Серия 5 и Серия 3, които до днес са гръбнакът на компанията. Автомобилите от Neue Klasse са безкомпромисни в своята спортна насоченост. С модели като 1800 TI/SA, BMW доминира на състезателните писти, печелейки състезания като 24-те часа на Спа и ставайки първият туристически автомобил, обиколил Нюрбургринг за под 10 минути.

Електрическо бъдеще

Днес BMW се изправя пред ново предизвикателство – електрификацията. Затова и очакванията към новата Neue Klasse са огромни. Както през 1961 година, BMW отново залага на иновативна архитектура, но този път тя е изцяло електрическа. С концептуалните модели Vision Neue Klasse и Neue Klasse X, компанията показва, че има ясна визия за бъдещето.

От BMW са уверени, че новата "Neue Klasse" ще възроди прочутия слоган „Радост от шофирането“ (Freude am Fahren) в електрическата ера. Само времето ще покаже дали новите модели ще успеят да постигнат същия успех като своите предшественици, които не само спасиха компанията, но и я превърнаха в глобален лидер в премиум сегмента.


