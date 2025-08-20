Необичаен съвет от шефа на Xiaomi: "Купете си Tesla!"

Електрическият кросоувър Xiaomi YU7, който беше пуснат на пазара през юни 2025 г., предизвика истински бум, събирайки над 240 хиляди поръчки само за първите 18 часа. Тази популярност, която изненада дори самия производител, доведе до сериозни проблеми с доставките, като времето за изчакване достигна до 59 седмици.

Драстичното забавяне на доставките предизвика вълна от недоволство сред клиентите. В отговор на критиките, основателят и главен изпълнителен директор на Xiaomi, Лей Джун, направи неочаквано изявление. Той посъветва клиентите, които не желаят да чакат толкова дълго, да разгледат алтернативи от други китайски производители, като спомена моделите Xpeng G7 и Li Auto L8.

Най-голямата изненада обаче беше, че той открито препоръча и най-големия конкурент на YU7 - Tesla Model Y.

"Tesla Model Y е страхотен автомобил и вчера компанията обяви някои интересни промоции, така че си струва да се обмисли и той.", заяви Лей Джун.

Този ход се тълкува като изключително самоуверен, но и прагматичен. Вместо да се оправдава, шефът на Xiaomi признава успеха на конкурента си и показва, че компанията е достатъчно силна, за да се справи с конкуренцията.

Защо Xiaomi YU7 е толкова желан?

Популярността на YU7 се дължи на комбинация от атрактивен дизайн, модерни технологии и конкурентна цена. Кросоувърът се предлага в три версии, като базовата - Standard, струва около 35 300 долара. Тя предлага мощен електрически двигател с 315 к.с. и 800-волтова архитектура, която позволява зареждане на батерията до 80% само за 13 минути, осигурявайки пробег до 835 км.

По-високите нива на оборудване - Pro и Max, предлагат още по-впечатляващи характеристики, като например двойно задвижване с мощност до 681 к.с. на Max версията.

С навлизането на световния пазар, Xiaomi YU7 има потенциала да разклати сериозно пазарните позиции на утвърдени играчи като Tesla. Остават обаче въпросите дали компанията ще успее да реши проблемите с производството и да удовлетвори огромното търсене.