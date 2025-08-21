Новини
Авто »
Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1

Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1

21 Август, 2025 10:37 635 0

  • gordon murray special vehicles-
  • mclaren-
  • f1-
  • s1 lm-
  • le mans gtr

Gordon Murray Special Vehicles (GMSV) представя S1 LM и Le Mans GTR

Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1 - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Гордън Мъри, легендарният дизайнер, който създаде емблематичния McLaren F1, разкри своето виждане за модерен суперавтомобил, достоен да носи неговото наследство. Чрез компанията си Gordon Murray Special Vehicles (GMSV), той представи два изцяло оригинални проекта, S1 LM и Le Mans GTR, които отварят нова глава в историята на автомобилния дизайн.

S1 LM: поклон пред класиката

Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1

Моделът S1 LM е пряка почит към победата на McLaren F1 на "24-те часа на Льо Ман" през 1995 година. Автомобилът умело съчетава разпознаваеми елементи от класиката, като формите на фаровете, оригиналните въздухозаборници и характерните странични линии. Всичко това е вплетено в един съвременен и изключително отличителен дизайн.

Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1

Под капака на S1 LM се крие атмосферен 4.3-литров V12 двигател, който генерира над 700 конски сили. Скоростната кутия е съставена от компоненти на моделите T50 и T50S, а окачването е по-леко и по-твърдо, осигурявайки перфектна управляемост. Интериорът запазва емблематичната триместна конфигурация с архитектура тип „скелет“. От този модел ще бъдат произведени само пет екземпляра, които вече са продадени.

Le Mans GTR: модерната "дълга опашка"

Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1

Le Mans GTR е преклонение пред F1 GTR Longtail и черпи вдъхновение от емблематични прототипи като Porsche 917 и Alfa Romeo Tipo 33/3. Двигателят е взет от модела T50, но аеродинамиката и шасито са претърпели радикални промени. Автомобилът разполага с удължена „опашка“ за по-голяма притискателна сила, големи въздухозаборници, допълнително охлаждане и твърда трансмисия за максимална реактивност.

Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1

Производството на Le Mans GTR е ограничено до 24 автомобила. Всеки от тях предлага множество възможности за персонализиране на триместния интериор.

Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1

Гордън Мъри споделя, че винаги се е възхищавал на прототипите с дълга опашка. Според него, те са перфектна комбинация от инженерство и красота. Le Mans GTR е модерно преосмисляне на тези машини с авангардна аеродинамика и щателно изработени компоненти.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ