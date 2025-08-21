Идва истински наследник на емблематичния суперавтомобил от 90-те години McLaren F1

Гордън Мъри, легендарният дизайнер, който създаде емблематичния McLaren F1, разкри своето виждане за модерен суперавтомобил, достоен да носи неговото наследство. Чрез компанията си Gordon Murray Special Vehicles (GMSV), той представи два изцяло оригинални проекта, S1 LM и Le Mans GTR, които отварят нова глава в историята на автомобилния дизайн.

S1 LM: поклон пред класиката

Моделът S1 LM е пряка почит към победата на McLaren F1 на "24-те часа на Льо Ман" през 1995 година. Автомобилът умело съчетава разпознаваеми елементи от класиката, като формите на фаровете, оригиналните въздухозаборници и характерните странични линии. Всичко това е вплетено в един съвременен и изключително отличителен дизайн.

Под капака на S1 LM се крие атмосферен 4.3-литров V12 двигател, който генерира над 700 конски сили. Скоростната кутия е съставена от компоненти на моделите T50 и T50S, а окачването е по-леко и по-твърдо, осигурявайки перфектна управляемост. Интериорът запазва емблематичната триместна конфигурация с архитектура тип „скелет“. От този модел ще бъдат произведени само пет екземпляра, които вече са продадени.

Le Mans GTR: модерната "дълга опашка"

Le Mans GTR е преклонение пред F1 GTR Longtail и черпи вдъхновение от емблематични прототипи като Porsche 917 и Alfa Romeo Tipo 33/3. Двигателят е взет от модела T50, но аеродинамиката и шасито са претърпели радикални промени. Автомобилът разполага с удължена „опашка“ за по-голяма притискателна сила, големи въздухозаборници, допълнително охлаждане и твърда трансмисия за максимална реактивност.

Производството на Le Mans GTR е ограничено до 24 автомобила. Всеки от тях предлага множество възможности за персонализиране на триместния интериор.

Гордън Мъри споделя, че винаги се е възхищавал на прототипите с дълга опашка. Според него, те са перфектна комбинация от инженерство и красота. Le Mans GTR е модерно преосмисляне на тези машини с авангардна аеродинамика и щателно изработени компоненти.