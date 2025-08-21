Наливно моторно масло: безопасно ли е?

Моторното масло, продавано в големи варели, не отстъпва по качество на това в по-малки туби, тъй като и двата варианта се произвеждат на едни и същи линии и преминават през сходен контрол. Истинската опасност произтича от недобросъвестни сервизи, които не могат да гарантират автентичността и правилното съхранение на продукта.

Рискове при наливното масло

Без система за проследяване, каквато се очаква да бъде въведена и у нас, е почти невъзможно да се определи произходът на маслото. Несертифицираните сервизи могат да разреждат маслото, да добавят използвано такова или да съхраняват неправилно варелите, което води до разграждане на добавките и промяна в качеството.

Потенциални щети за автомобила

Неспазването на правилните характеристики на вискозитета може да доведе до сериозни проблеми. Недостатъчният вискозитет може да причини недостиг на масло в двигателя, а излишъкът на някои елементи като цинк или молибден може да повреди катализаторите. Ако се чудите дали да изберете наливно масло, винаги се доверявайте само на доказани сервизи и доставчици.