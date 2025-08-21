Новини
Наливно моторно масло: безопасно ли е?

Наливно моторно масло: безопасно ли е?

21 Август, 2025 11:49 1 124 3

  • двигателно масло-
  • наливно масло-
  • съвети

Истинската опасност произтича от недобросъвестни сервизи

Наливно моторно масло: безопасно ли е? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Моторното масло, продавано в големи варели, не отстъпва по качество на това в по-малки туби, тъй като и двата варианта се произвеждат на едни и същи линии и преминават през сходен контрол. Истинската опасност произтича от недобросъвестни сервизи, които не могат да гарантират автентичността и правилното съхранение на продукта.

Рискове при наливното масло

Без система за проследяване, каквато се очаква да бъде въведена и у нас, е почти невъзможно да се определи произходът на маслото. Несертифицираните сервизи могат да разреждат маслото, да добавят използвано такова или да съхраняват неправилно варелите, което води до разграждане на добавките и промяна в качеството.

Потенциални щети за автомобила

Неспазването на правилните характеристики на вискозитета може да доведе до сериозни проблеми. Недостатъчният вискозитет може да причини недостиг на масло в двигателя, а излишъкът на някои елементи като цинк или молибден може да повреди катализаторите. Ако се чудите дали да изберете наливно масло, винаги се доверявайте само на доказани сервизи и доставчици.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Урсулът

    2 1 Отговор
    Ваксината на Pfizer-опасно е

    12:26 21.08.2025

  • 3 Незнайко

    3 0 Отговор
    Е ся се замислих....тоалетната хартия по 36 в опаковка дали е безопасна...тез мисирки по спирките ли ги събирате бе!

    13:08 21.08.2025