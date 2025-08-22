Как да удължите живота на автоматичната скоростна кутия

Проблемите с автоматичните скоростни кутии могат да се превърнат в голямо главоболие за всеки шофьор. Често, тези повреди не са резултат от конструктивни дефекти, а от неправилна експлоатация.

Един от най-честите митове е, че трансмисионната течност не се нуждае от смяна. Всъщност, редовната подмяна на маслото и филтъра е от ключово значение за дълъг живот на скоростната кутия. Но това не е единствената грешка, която собствениците на коли с автоматични трансмисии правят.

Експертите съветват да се сменя маслото на всеки 60 000 километра или на всеки две до три години. За по-стари автомобили, навършили десет години, този интервал трябва да се съкрати до 40 000 километра.

През зимата, когато температурите са ниски, е важно да се избягва рязко потегляне веднага след стартиране на двигателя. Студеното масло не осигурява оптимално смазване, затова е добре да се шофира внимателно през първите няколко минути.

Също така, агресивното шофиране с рязко ускорение, особено при използване на безстепенна трансмисия, също съкращава живота на агрегата. Не се препоръчва и използването на автомобил с автоматична скоростна кутия за теглене.

Друг важен съвет е да не превключвате често режимите на скоростната кутия в задръствания. Това има смисъл само при спирания, които продължават повече от няколко минути.

За да се предотвратят повреди, е наложително редовно да се извършва диагностика в специализирани сервизи и да се използват висококачествени консумативи. Спестяването от масла и филтри може да доведе до сериозни повреди и скъпи ремонти, които в крайна сметка ще струват много повече.