Как да удължите живота на автоматичната скоростна кутия

22 Август, 2025 10:00 958 3

Полезни експертни съвети

Как да удължите живота на автоматичната скоростна кутия - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Проблемите с автоматичните скоростни кутии могат да се превърнат в голямо главоболие за всеки шофьор. Често, тези повреди не са резултат от конструктивни дефекти, а от неправилна експлоатация.

Един от най-честите митове е, че трансмисионната течност не се нуждае от смяна. Всъщност, редовната подмяна на маслото и филтъра е от ключово значение за дълъг живот на скоростната кутия. Но това не е единствената грешка, която собствениците на коли с автоматични трансмисии правят.

Експертите съветват да се сменя маслото на всеки 60 000 километра или на всеки две до три години. За по-стари автомобили, навършили десет години, този интервал трябва да се съкрати до 40 000 километра.

През зимата, когато температурите са ниски, е важно да се избягва рязко потегляне веднага след стартиране на двигателя. Студеното масло не осигурява оптимално смазване, затова е добре да се шофира внимателно през първите няколко минути.

Също така, агресивното шофиране с рязко ускорение, особено при използване на безстепенна трансмисия, също съкращава живота на агрегата. Не се препоръчва и използването на автомобил с автоматична скоростна кутия за теглене.

Друг важен съвет е да не превключвате често режимите на скоростната кутия в задръствания. Това има смисъл само при спирания, които продължават повече от няколко минути.

За да се предотвратят повреди, е наложително редовно да се извършва диагностика в специализирани сервизи и да се използват висококачествени консумативи. Спестяването от масла и филтри може да доведе до сериозни повреди и скъпи ремонти, които в крайна сметка ще струват много повече.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Буха ха

    2 6 Отговор
    Още по добре е заедно със смяната на моторното масло да сменят и в скоростната кутия. И да не пропуснете диагностика.

    10:06 22.08.2025

  • 2 Механик

    3 0 Отговор
    На българските пътища пробегът е на половина. Окачване и скорости за офроуд трябват за дупките и заобикалянето им. Автоматичен двоен съединител за офроуд няма произведен, защото няма постоянен режим на работа.

    10:21 22.08.2025

  • 3 Субар

    4 0 Отговор
    Ако автомобила ви е около 200 000 км, добре е да се свали картера, да се почисти тинята там и да се провери за стружки. Важи и за двигателя и за скоростната кутия.
    В скоростната кутия има вътрешен филтър-смукател (фина мрежа) , който също е важно да се огледа и почисти / смени, в зависимост от конструкцията.
    След това се налива новото масло.

    10:31 22.08.2025