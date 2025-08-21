Новини
Виждали ли сте лека кола с вградена кафе машина?

21 Август, 2025 12:20

Fiat Panda Espresso е разработен в сътрудничество с италианската компания за кафемашини Lavazza

Виждали ли сте лека кола с вградена кафе машина? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Понякога автомобилната индустрия ни изненадва с иновации, които изглеждат като извадени от научнофантастичен филм. Една от най-необичайните и малко познати екстри, които някога са се появявали в сериен автомобил, е вграденият в таблото кафеавтомат, предлаган в някои модели на италианската Fiat Panda. Тази екстра, въведена през 2013 г., беше повече от просто любопитна функция – тя беше символ на италианския стил на живот, който цени комфорта и доброто кафе по всяко време.

Fiat Panda Espresso е разработен в сътрудничество с италианската компания за кафемашини Lavazza. Той представляваше компактна кафемашина, която се монтираше в централната конзола на автомобила, между предните седалки. За да работи, тя използваше специални капсули Lavazza A Modo Mio и се захранваше от 12V изход на автомобила. Целият процес на приготвяне на еспресото отнемаше само няколко минути.

Виждали ли сте лека кола с вградена кафе машина?

Функцията обаче не беше просто маркетингов трик. Тя беше внимателно проектирана с мисъл за безопасността. Кафемашината работеше само когато автомобилът беше спрял и двигателят работеше, за да се гарантира, че процесът няма да отвлича вниманието на водача по време на шофиране. Имаше и вградена система за защита от прегряване, както и специален механизъм, който предотвратяваше разливането на гореща течност в случай на внезапно движение.

Въпреки своята практичност за любителите на кафето, тази екстра не успя да се наложи масово на пазара. Причините за това са няколко. Първо, тя беше достъпна само за конкретен модел на Fiat и изискваше използването на специализирани кафе капсули, които не се продаваха навсякъде. Второ, повечето потребители не виждаха смисъл от подобна екстра, когато вече съществуват преносими кафемашини и термоси.

Въпреки краткия си живот, Fiat Panda Espresso остава запомняща се икона в автомобилната история. Тя е ярък пример за това как производителите експериментират с необичайни функции, за да се отличат на пазара и да привлекат вниманието на потребителите. Макар и да не е успяла да промени завинаги автомобилната индустрия, тя показва творчеството и иновативния дух на италианския дизайн.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    2 0 Отговор
    извиняяя брат да имаш да ми припичеш тез две филийки чи моя тостер изгуря

    12:33 21.08.2025

  • 2 мъже в черно

    2 0 Отговор
    много от новите технологии ги крадем директно от летящи чинии, но това е строго секретно

    12:42 21.08.2025

  • 3 Пич

    3 0 Отговор
    Хахаха...... сега от Ролс Ройс хвърлят чифтета !

    12:43 21.08.2025

  • 4 карчи

    0 0 Отговор
    Черпи вода от казанчето за чистачки😂 Чакаме и с фритюрник😅

    12:47 21.08.2025

  • 5 Прометей с гащи от Скопие

    0 0 Отговор
    Виждали сме. Каляската на Александър Македонски беше оборудвана с кафе машина и казан за ракия. С Хефестион си правеха яко парти! Още 3 век преди Христа...

    13:24 21.08.2025