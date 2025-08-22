Новини
Новите "мерцедеси" ще са с двигатели на BMW

22 Август, 2025

Двете компании водят преговори

Новите "мерцедеси" ще са с двигатели на BMW - 1
Галин Ганев

В изненадващ обрат на събитията, според слуховете, конкурентите Mercedes-Benz и BMW водят преговори на високо равнище за сътрудничество, в рамките на което Mercedes ще се снабдява с четирицилиндрови двигатели от BMW. Тази стъпка е пряк отговор на по-бавното от очакваното навлизане на електромобилите, което накара Mercedes да удължи живота на гамата си двигатели с вътрешно горене. Чрез споделянето на двигатели двете компании целят да намалят разходите си и да рационализират бъдещите си продуктови стратегии.

Според германското списание Manager Magazin, първите модели на Mercedes с двигатели на BMW могат да се появят още през 2027 година. Преговорите включват и възможността за споделяне на трансмисии и цели електрифицирани задвижващи системи. Mercedes ще спечели от драстичното намаляване на разходите за развойна дейност за своите четирицилиндрови двигатели, което ще позволи на компанията да концентрира ресурсите си върху по-големите шест- и осемцилиндрови двигатели. BMW, от своя страна, ще спечели значителен нов клиент за своите двигатели, което ще увеличи приходите и ще позволи използването на свободен производствен капацитет в завода в Щайр, Австрия.

Двигателят, за който става въпрос, е многофункционалният B48 турбо 2,0-литров редови четирицилиндров двигател на BMW. Този агрегат е подходящ както за надлъжно, така и за напречно разположение и може да поддържа plug-in хибридни системи, което го прави подходящ за широка гама от бъдещи модели на Mercedes. Това партньорство би предложило и по-добро решение за ключови пазари като Северна Америка в сравнение със съществуващото споразумение на Mercedes за доставка на двигатели с китайската Geely, която произвежда 1,5-литров четирицилиндров турбо двигател, използван в мекохибридния CLA.

Изпълнителният директор на Mercedes Ола Калениус говори открито за промяната в стратегията на марката, описвайки я като „корекция на курса“ към по-гъвкав подход, който отчита пазарната реалност. Компанията заяви, че ще запази моделите с вътрешно горене и хибридни модели в гамата си по-дълго от първоначално планираното, а партньорството с BMW би било стратегически начин за постигане на тази цел. Макар нито една от двете компании да не е потвърдила официално сътрудничеството, източник от Mercedes описа преговорите като „на високо ниво на планиране и преговори“, като се очаква потенциално официално обявление преди края на годината.


  • 1 Манджа с грозде

    15 2 Отговор
    Тотално се омазаха .

    09:39 22.08.2025

  • 2 Пич

    12 1 Отговор
    Мерцедес с четири цилиндров двигател ??? За "А" класата може , но това не е Мерцедес !!! След около 2018 за нищо не стават ! Рециклирани боклуци !!!

    09:40 22.08.2025

  • 3 Пуфи

    6 1 Отговор
    Айдее и германците се джендъросаха

    Коментиран от #6

    09:43 22.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 0 Отговор
    🚘Те нали ползваха и на неуДачия❗
    "Совите вече не са това което бяха!"😉

    09:43 22.08.2025

  • 5 Видяхте ли

    0 3 Отговор
    Новия Мерцедес сл с Майбах? Супер як! Червен, с рогца на предния капак :) А интериора е тотален лукс и комфорт.

    09:47 22.08.2025

  • 6 когато

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пуфи":

    германци купуват двигател от германци означава че се джендъросват а когато германци купуваха двигател от китайци не така ли???

    09:48 22.08.2025

  • 7 Леля Тьотка

    8 0 Отговор
    На това му се вика "деградация"!
    Остава и диск на Кондьо, като подарък в жабката.

    09:49 22.08.2025

  • 8 Паисий е жив

    7 0 Отговор
    Мерцедес имат дълга история с издънване с двигатели от 2015. Първо 1.2tce на рено. Слагаха го на новите а,b, cla и неуспешните им баничарки. Имам Дачия с такъв двигател и за Дачия става, но не мога да си представя да дам толкова много пари за мерц и да е с това нещо вътре. После дойдоха китайските. Същата работа. Патентът им е от 90-те. Слагат го с IQ хибрид включително на е-класите, което е срам. 2.0 и 2.2 си ги правиха сами. Сега и това ги мързи. Съсипаха най-добрата марка автомобили от 70-те до 2010г.

    09:53 22.08.2025

  • 9 такива работи

    1 0 Отговор
    Ще се концентрирали върху 6 и 8 цилиндрови. Да не е по-вероятно към 2 и 3 цилиндрови. Какви са тия разточителни мерцедеси с 6 цилиндъра. Това беше миналия век. Обясненията им са винаги неудачни, като моторите им.

    10:05 22.08.2025

  • 10 Да си бъркаме по дупките

    1 0 Отговор
    така му се казва.А БМВ ще слага двигатели на Мерцедес.

    10:14 22.08.2025

  • 11 ХиХи

    2 0 Отговор
    Пък частите ще ги прави Алди

    10:15 22.08.2025

  • 12 според слуховете

    2 0 Отговор
    според слуховете.
    Ето още един - БМВ ще бъдат с двигатели на Пежо-Ситроен... всъщност виски БМВ мини с 1.6 литра са с такива в момента.

    10:21 22.08.2025

  • 13 ФАКТ

    4 0 Отговор
    Всички Фиати са с двигатели на Ферари. Щото са една фирма :)

    10:22 22.08.2025

  • 14 Тахумба

    0 0 Отговор
    Дас виль айн Мерцедес зайн! Ха, ха!

    10:50 22.08.2025