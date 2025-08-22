Новите "мерцедеси" ще са с двигатели на BMW

В изненадващ обрат на събитията, според слуховете, конкурентите Mercedes-Benz и BMW водят преговори на високо равнище за сътрудничество, в рамките на което Mercedes ще се снабдява с четирицилиндрови двигатели от BMW. Тази стъпка е пряк отговор на по-бавното от очакваното навлизане на електромобилите, което накара Mercedes да удължи живота на гамата си двигатели с вътрешно горене. Чрез споделянето на двигатели двете компании целят да намалят разходите си и да рационализират бъдещите си продуктови стратегии.

Според германското списание Manager Magazin, първите модели на Mercedes с двигатели на BMW могат да се появят още през 2027 година. Преговорите включват и възможността за споделяне на трансмисии и цели електрифицирани задвижващи системи. Mercedes ще спечели от драстичното намаляване на разходите за развойна дейност за своите четирицилиндрови двигатели, което ще позволи на компанията да концентрира ресурсите си върху по-големите шест- и осемцилиндрови двигатели. BMW, от своя страна, ще спечели значителен нов клиент за своите двигатели, което ще увеличи приходите и ще позволи използването на свободен производствен капацитет в завода в Щайр, Австрия.

Двигателят, за който става въпрос, е многофункционалният B48 турбо 2,0-литров редови четирицилиндров двигател на BMW. Този агрегат е подходящ както за надлъжно, така и за напречно разположение и може да поддържа plug-in хибридни системи, което го прави подходящ за широка гама от бъдещи модели на Mercedes. Това партньорство би предложило и по-добро решение за ключови пазари като Северна Америка в сравнение със съществуващото споразумение на Mercedes за доставка на двигатели с китайската Geely, която произвежда 1,5-литров четирицилиндров турбо двигател, използван в мекохибридния CLA.

Изпълнителният директор на Mercedes Ола Калениус говори открито за промяната в стратегията на марката, описвайки я като „корекция на курса“ към по-гъвкав подход, който отчита пазарната реалност. Компанията заяви, че ще запази моделите с вътрешно горене и хибридни модели в гамата си по-дълго от първоначално планираното, а партньорството с BMW би било стратегически начин за постигане на тази цел. Макар нито една от двете компании да не е потвърдила официално сътрудничеството, източник от Mercedes описа преговорите като „на високо ниво на планиране и преговори“, като се очаква потенциално официално обявление преди края на годината.