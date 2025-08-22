Как и защо Rolls-Royce потопи новия Phantom в басейн

Като част от продължаващите чествания на стогодишнината на Rolls-Royce Phantom, автомобилният производител отдаде уникална почит на богатата история на колата в музиката, като умишлено потопи прототип на стойност около половин милион евро в плувния басейн Tinside Lido в Плимут. Този драматичен трик беше вдъхновен от легендарните лудории на Кийт Мун, известният хаотичен барабанист на The Who.

Историята, която е част от фолклора на рок 'н' рола, твърди, че Мун е карал кола – често цитирана като Rolls-Royce – в басейна на хотел Holiday Inn на 21-вия си рожден ден. Въпреки че точните подробности около събитието са предмет на спорове, митът се е превърнал в определено изображение на рок средите. В чест на тази легенда и на това, което би било 79-ият рожден ден на Мун на 23 август 2025 година, Rolls-Royce реши да превърне историята в реалност.



Мястото за каскадата, Tinside Lido, беше избрано заради своята връзка с музикалната история. Басейнът е послужил като фон за снимка на The Beatles през септември 1967 година, направена по време на снимките на The Magical Mystery Tour.

Phantom е бил любим автомобил на безброй музикални легенди, включително Дюк Елингтън, Фред Астер, Елвис Пресли и сър Елтън Джон. Самият Джон Ленън е бил известен собственик, поръчвайки си силно персонализиран Phantom V в жълто през 1972 година. Днес трайното присъствие на марката в музиката е най-очевидно в света на рапа и хип-хопа, където се споменава повече от всяка друга марка автомобили.