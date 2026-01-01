Макс Ебонг – новата звезда на ЦСКА, която предизвика вълнения в Казахстан

В последните дни трансферът на Макс Ебонг от Астана към българския ЦСКА предизвика бурни реакции в спортните среди на Казахстан. Бившият национал на страната Павел Евтеев не скри разочарованието си от загубата на ключовия полузащитник.

„Макс беше сърцето и душата на нашия отбор – играч, който често решаваше изхода на важни срещи и носеше ценни точки“, сподели Евтеев пред местните медии.

Той подчерта, че Ебонг е бил незаменим в състава на Астана и неговото отсъствие ще се усети силно.

На 26 години, Макс Ебонг изкара впечатляващ период от шест сезона в казахстанския клуб, където записа общо 177 мача във всички турнири. През това време той отбеляза 11 попадения и подаде 26 асистенции, доказвайки се като един от най-важните играчи на отбора.

Трансферът на Ебонг към ЦСКА не само подсилва българския гранд, но и поставя въпроси за бъдещето на Астана, която ще трябва да намери заместник на своя лидер. В същото време феновете на ЦСКА с нетърпение очакват да видят как новото попълнение ще се впише в състава и ще допринесе за успехите на отбора.