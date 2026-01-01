Новини
Спорт »
Бг футбол »
Макс Ебонг – новата звезда на ЦСКА, която предизвика вълнения в Казахстан

Макс Ебонг – новата звезда на ЦСКА, която предизвика вълнения в Казахстан

1 Януари, 2026 15:31 639 2

  • трансфер-
  • макс ебонг -
  • астана -
  • цска -
  • казахстан-
  • павел евтеев

Павел Евтеев не скри разочарованието си от загубата на ключовия полузащитник

Макс Ебонг – новата звезда на ЦСКА, която предизвика вълнения в Казахстан - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В последните дни трансферът на Макс Ебонг от Астана към българския ЦСКА предизвика бурни реакции в спортните среди на Казахстан. Бившият национал на страната Павел Евтеев не скри разочарованието си от загубата на ключовия полузащитник.

„Макс беше сърцето и душата на нашия отбор – играч, който често решаваше изхода на важни срещи и носеше ценни точки“, сподели Евтеев пред местните медии.

Той подчерта, че Ебонг е бил незаменим в състава на Астана и неговото отсъствие ще се усети силно.

На 26 години, Макс Ебонг изкара впечатляващ период от шест сезона в казахстанския клуб, където записа общо 177 мача във всички турнири. През това време той отбеляза 11 попадения и подаде 26 асистенции, доказвайки се като един от най-важните играчи на отбора.

Трансферът на Ебонг към ЦСКА не само подсилва българския гранд, но и поставя въпроси за бъдещето на Астана, която ще трябва да намери заместник на своя лидер. В същото време феновете на ЦСКА с нетърпение очакват да видят как новото попълнение ще се впише в състава и ще допринесе за успехите на отбора.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 0 Отговор
    Българския цска ФАЛИРА преди 9 години!

    16:03 01.01.2026

  • 2 Асан Насилев

    0 0 Отговор
    Искам с ЕбонГ да правим...Ебонг

    16:22 01.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ