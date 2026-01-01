Заплатата на управителя на БНБ става близо 16 000 евро

Управителят на Българската народна банка ще получава месечно възнаграждение от 15 726 евро от началото на 2026 година. Това предвижда приетият бюджет на Централната банка, който влиза в сила в деня на официалното приемане на еврото в България. Подуправителите на институцията ще се разписват срещу 13 480 евро, а останалите членове на Управителния съвет ще взимат по 4493 евро на месец.
Увеличението е аргументирано с ежегодно проучване на нивата на заплащане в търговските банки у нас. Според Закона за БНБ възнагражденията в държавния регулатор не могат да бъдат по-ниски от тези на ръководителите със сходни функции в частния сектор. Проучването е отчело изоставане на доходите в БНБ с над 12 процента спрямо конкуренцията на пазара.
Докато официалната информация на банката акцентира върху намаление на разходите за издръжка с 5.1 на сто, инвестиционната програма на институцията отбелязва експлозивен ръст. За 2026 година са планирани близо 90 милиона евро за инвестиции, което е увеличение със 173 процента на годишна база. Тези средства ще бъдат насочени основно към модернизация и подготовка за пълната интеграция в Евросистемата.
Заплатите на служителите също се повишават. Ръководният персонал в Централната банка ще получава средно 6383 евро, специалистите – 3107 евро, а поддържащият персонал – 1770 евро. За сравнение, минималната работна заплата в България от днес става 620.20 евро, което означава, че управителят на БНБ ще получава над 25 пъти повече от най-нископлатените работници в страната.
Високите нива на възнагражденията в БНБ отново поставят въпроса за готовността на висшето ръководство да заема политически постове. При сегашните заплати е малко вероятно някой от управителите да приеме пост на служебен премиер, където възнаграждението е значително по-ниско. В бюджета са заложени и допълнително 129 хиляди евро за обезпечаване на новите нива на заплащане на Управителния съвет.
Институцията ще плати и 256 хиляди евро за трудов стаж на служителите си, като всяка прослужена година добавя по 1 процент към заплатата. Въпреки липсата на приет редовен държавен бюджет за 2026 година, бюджетът на БНБ вече е факт, гарантирайки спокойствието и високия стандарт на финансовия елит на страната.
1 мафията
Коментиран от #9, #10
15:46 01.01.2026
2 Факт
15:46 01.01.2026
3 Ъхъъъ
Та какво произвежда тази банка
Коментиран от #8
15:46 01.01.2026
4 Гост
15:47 01.01.2026
5 Радвайте се, роби евроблизци!
15:47 01.01.2026
6 Милиционер
15:47 01.01.2026
7 А... затова искаха еврото.
15:47 01.01.2026
8 БНБ произвежда единствено робство
До коментар #3 от "Ъхъъъ":за евро-овците в България.
И така ще бъде в еврозоната на робовладелците.
15:49 01.01.2026
9 Ъхъъъ
До коментар #1 от "мафията":След като няма "лев" и БНБ да се закрие
15:51 01.01.2026
10 Главата на мафията е ЕК
До коментар #1 от "мафията":в Брюксел.
как смяташ да я умъртвиш?
15:51 01.01.2026
11 Пешо В о л г а т а
Аз водя руска пропаганда в Брюксел и затова ми плащат 25 000 еврака!
15:52 01.01.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КОЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ПРИЛАГА В КИТАЙ И ТО УСПЕШНО
.....
ЗАПЛАТАТА НА ДИРЕКТОРА НА ЗАВОДА НЕ МОЖЕ ДА ПРИВИШАВА ПОВЕЧЕ ОТ 5 ПЪТИ ЗАПЛАТАТА НА РАБОТНИКА :)
Коментиран от #29
15:52 01.01.2026
13 така, де
15:52 01.01.2026
14 Какви са тези заплати
15:52 01.01.2026
15 Гост
15:53 01.01.2026
16 Оракула от Делфи
има петролна фирма , затрупана с държавни поручки , която фирма му носи милиони приходи годишно от търговията с петролни продукти???
Как не му е грях на душата , "да цоца" държавната баница , двойно та и тройно???
15:55 01.01.2026
17 Линда
15:56 01.01.2026
18 Клубът на богатите
15:56 01.01.2026
19 Да е жив и здав
Да ни е честита европомията.
Да се радваме,че вече сме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
И да ви Е Б А май...к..а...т...а.... БОКЛУЦИ!
15:59 01.01.2026
20 бнб стана клон на ецб
15:59 01.01.2026
21 Ето кой печели от еврото
16:00 01.01.2026
22 Ами да защо
16:00 01.01.2026
23 Емигрант
16:02 01.01.2026
24 123456
16:02 01.01.2026
25 Какво ! Ме !
Инткересуват !
Далаверяджииите !
Искам Просто !
Да Не Крадат !
Моигтте Пари !
Тези Които Закона !
Е Предвидил !
За Мен !
16:03 01.01.2026
26 БОЛШЕВИК
16:06 01.01.2026
27 туч
16:15 01.01.2026
28 Оооо Г.Н Президента е БЕДНЯК В
16:16 01.01.2026
29 Саша Грей
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Това, разбира се е абсолютно НЕВЯРНО! Просто при соц.а имаше таван на заплатите. Но за сметка на това имаше случаи чистачката да взима повече от инженера. Което е мечтата на всеки слабо образован индивид. Добре, че повече няма да се случи.
16:19 01.01.2026