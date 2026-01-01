Новини
България »
Заплатата на управителя на БНБ става близо 16 000 евро

Заплатата на управителя на БНБ става близо 16 000 евро

1 Януари, 2026 15:44 715 29

  • бнб-
  • заплати-
  • управител-
  • подуправители-
  • служители

Подуправителите на институцията ще се разписват срещу 13 480 евро, а останалите членове на Управителния съвет ще взимат по 4493 евро на месец

Заплатата на управителя на БНБ става близо 16 000 евро - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управителят на Българската народна банка ще получава месечно възнаграждение от 15 726 евро от началото на 2026 година. Това предвижда приетият бюджет на Централната банка, който влиза в сила в деня на официалното приемане на еврото в България. Подуправителите на институцията ще се разписват срещу 13 480 евро, а останалите членове на Управителния съвет ще взимат по 4493 евро на месец.

Увеличението е аргументирано с ежегодно проучване на нивата на заплащане в търговските банки у нас. Според Закона за БНБ възнагражденията в държавния регулатор не могат да бъдат по-ниски от тези на ръководителите със сходни функции в частния сектор. Проучването е отчело изоставане на доходите в БНБ с над 12 процента спрямо конкуренцията на пазара.

Докато официалната информация на банката акцентира върху намаление на разходите за издръжка с 5.1 на сто, инвестиционната програма на институцията отбелязва експлозивен ръст. За 2026 година са планирани близо 90 милиона евро за инвестиции, което е увеличение със 173 процента на годишна база. Тези средства ще бъдат насочени основно към модернизация и подготовка за пълната интеграция в Евросистемата.

Заплатите на служителите също се повишават. Ръководният персонал в Централната банка ще получава средно 6383 евро, специалистите – 3107 евро, а поддържащият персонал – 1770 евро. За сравнение, минималната работна заплата в България от днес става 620.20 евро, което означава, че управителят на БНБ ще получава над 25 пъти повече от най-нископлатените работници в страната.

Високите нива на възнагражденията в БНБ отново поставят въпроса за готовността на висшето ръководство да заема политически постове. При сегашните заплати е малко вероятно някой от управителите да приеме пост на служебен премиер, където възнаграждението е значително по-ниско. В бюджета са заложени и допълнително 129 хиляди евро за обезпечаване на новите нива на заплащане на Управителния съвет.

Институцията ще плати и 256 хиляди евро за трудов стаж на служителите си, като всяка прослужена година добавя по 1 процент към заплатата. Въпреки липсата на приет редовен държавен бюджет за 2026 година, бюджетът на БНБ вече е факт, гарантирайки спокойствието и високия стандарт на финансовия елит на страната.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мафията

    20 1 Отговор
    трябва да бъде умъртвена

    Коментиран от #9, #10

    15:46 01.01.2026

  • 2 Факт

    17 1 Отговор
    От какъв зор?

    15:46 01.01.2026

  • 3 Ъхъъъ

    26 0 Отговор
    А Мин раб.заплата 620 евро.

    Та какво произвежда тази банка

    Коментиран от #8

    15:46 01.01.2026

  • 4 Гост

    20 0 Отговор
    Много нагли бо"кл"уци

    15:47 01.01.2026

  • 5 Радвайте се, роби евроблизци!

    18 0 Отговор
    И да вървите срещу вашите робовладелци, пак няма да ги стигнете!

    15:47 01.01.2026

  • 6 Милиционер

    7 4 Отговор
    А мойта е само 8000,добре че зимам и 2500 пенсия

    15:47 01.01.2026

  • 7 А... затова искаха еврото.

    14 0 Отговор
    Да лапа администрацията и от народа и от Европа. Лежачка и лапачка.

    15:47 01.01.2026

  • 8 БНБ произвежда единствено робство

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ъхъъъ":

    за евро-овците в България.

    И така ще бъде в еврозоната на робовладелците.

    15:49 01.01.2026

  • 9 Ъхъъъ

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "мафията":

    След като няма "лев" и БНБ да се закрие

    15:51 01.01.2026

  • 10 Главата на мафията е ЕК

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "мафията":

    в Брюксел.

    как смяташ да я умъртвиш?

    15:51 01.01.2026

  • 11 Пешо В о л г а т а

    4 9 Отговор
    Тоз не мож ма стигна!
    Аз водя руска пропаганда в Брюксел и затова ми плащат 25 000 еврака!

    15:52 01.01.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    ПРЕЗ СОЦА , ИМАШЕ ЕДНО ОГРАНИЧЕНИЕ ,
    КОЕТО ВСЕ ОЩЕ СЕ ПРИЛАГА В КИТАЙ И ТО УСПЕШНО
    .....
    ЗАПЛАТАТА НА ДИРЕКТОРА НА ЗАВОДА НЕ МОЖЕ ДА ПРИВИШАВА ПОВЕЧЕ ОТ 5 ПЪТИ ЗАПЛАТАТА НА РАБОТНИКА :)

    Коментиран от #29

    15:52 01.01.2026

  • 13 така, де

    13 0 Отговор
    Ми той затова се плюнчеше тоя дъртофелник колко добре ще сме с еврото. Дано не ги взема дълго време.

    15:52 01.01.2026

  • 14 Какви са тези заплати

    15 0 Отговор
    Редно ли е да се взимат толкова много и кои определя тези заплати? Тези взимат за месец колкото някои за година, а за горките пенсионери да не говорим.

    15:52 01.01.2026

  • 15 Гост

    14 0 Отговор
    Само лапачи. Ходи на работа, по някое си време, кога се събуди, влезне у кабинета и почва чуденето какво да прави. Ще се отрови от кафета, ама 16К у евро. Леле, леле, кога ще дойде възмездието...

    15:53 01.01.2026

  • 16 Оракула от Делфи

    11 0 Отговор
    Пълно разхищение с държавни средства, този управител на НБ
    има петролна фирма , затрупана с държавни поручки , която фирма му носи милиони приходи годишно от търговията с петролни продукти???
    Как не му е грях на душата , "да цоца" държавната баница , двойно та и тройно???

    15:55 01.01.2026

  • 17 Линда

    0 10 Отговор
    Със здраве да си ги харчи дано ги заслужава

    15:56 01.01.2026

  • 18 Клубът на богатите

    9 0 Отговор
    Да си ги носи на онзи свят 😆

    15:56 01.01.2026

  • 19 Да е жив и здав

    8 0 Отговор
    И да си взема надутата заплата,за сметка на работещите бедни. А повечето пенсионери ще получават 310 € .
    Да ни е честита европомията.
    Да се радваме,че вече сме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ".
    И да ви Е Б А май...к..а...т...а.... БОКЛУЦИ!

    15:59 01.01.2026

  • 20 бнб стана клон на ецб

    11 0 Отговор
    защо ни е тоя прескъпия фигурент?

    15:59 01.01.2026

  • 21 Ето кой печели от еврото

    13 0 Отговор
    Ние ще плащаме сметката

    16:00 01.01.2026

  • 22 Ами да защо

    3 0 Отговор
    Да защо да са против !?. Ама реално те вече не ни са нужни .

    16:00 01.01.2026

  • 23 Емигрант

    8 0 Отговор
    Докога ще търпи дoбитъка се чудя, докога?

    16:02 01.01.2026

  • 24 123456

    5 0 Отговор
    малко му е - за такова предателство , но ще има да плаща, ГОРЕ !

    16:02 01.01.2026

  • 25 Какво ! Ме !

    4 0 Отговор
    Какво ! Ме !

    Инткересуват !

    Далаверяджииите !

    Искам Просто !

    Да Не Крадат !

    Моигтте Пари !

    Тези Които Закона !

    Е Предвидил !

    За Мен !

    16:03 01.01.2026

  • 26 БОЛШЕВИК

    2 0 Отговор
    Това са заплати. А сега минималната ще се намали наполовина нищо, че ще е евро.

    16:06 01.01.2026

  • 27 туч

    2 0 Отговор
    Нека ходи бос.

    16:15 01.01.2026

  • 28 Оооо Г.Н Президента е БЕДНЯК В

    1 0 Отговор
    сравнение с ТИЯ БЕЛИ ЯКИЧКИ.....

    16:16 01.01.2026

  • 29 Саша Грей

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Това, разбира се е абсолютно НЕВЯРНО! Просто при соц.а имаше таван на заплатите. Но за сметка на това имаше случаи чистачката да взима повече от инженера. Което е мечтата на всеки слабо образован индивид. Добре, че повече няма да се случи.

    16:19 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове