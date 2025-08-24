Новини
Без повече авточасти ментета в BMW-тата

24 Август, 2025 10:20 794 6

Революция в борбата с фалшификатите на авточасти

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Фалшификатите в автомобилната индустрия са сериозен и нарастващ проблем, който засяга не само репутацията на производителите, но и безопасността на водачите. От токсични спирачни накладки до запалими въздушни филтри, евтините копия са реална заплаха. В отговор на това предизвикателство, BMW Group, в партньорство с Kurz Scribos, представи иновативна технология, която прави фалшифицирането на оригинални части практически невъзможно.

Иновативната холограмна лента

На пръв поглед, новото решение изглежда като обикновен стикер на опаковката на частите. Всъщност, става въпрос за високотехнологична холограмна лента, която съчетава динамични оптични ефекти, микротекст и уникални маркери, невидими за човешкото око.

Проверката на автентичността се извършва на два етапа. Първо, физическите елементи могат да се разпознаят от обучени специалисти. След това, се използва специално приложение на Kurz Scribos, което дигитално проверява холограмата. Тази двустепенна система осигурява почти пълна защита срещу фалшификати. Дори и някой да успее да копира опаковката, без достъп до защитените инструменти, холограмата няма да премине теста за автентичност.

Сигурност за милиони части

Тази система е предназначена да подсили сигурността в обширната глобална мрежа на BMW, която обхваща над 40 милиона артикула. За дилърите, сервизните центрове и клиентите това означава бърз и надежден начин да се гарантира, че всяка закупена част е оригинална.

Проблемът е огромен. Само през 2024 година, Mercedes-Benz конфискува над 1.5 милиона фалшиви части. Въпреки че BMW не разкрива точни цифри, компанията признава, че се е сблъсквала със същите заплахи. Тази нова инициатива е важна стъпка към защита на потребителите и поддържане на високите стандарти за качество и безопасност.


  • 1 Първо

    9 3 Отговор
    Те, самите произведени от уж високите марки и уж оригинални части са фалшиви и некачествени, второ - празните опаковки могат да бъдат използвани отново многократно, и трето - фирмите да не оправдават скапаното състояние на колите си с уж фалшивите части - и БМВ и Мерцедес и Ауди са вече боклуци, неиздържащи и 150 000 км. без сериозни и скъпи ремонти!

    10:30 24.08.2025

  • 2 Перо

    6 0 Отговор
    Проблемът е ценови, не в сигурността на оригиналните части, а умишлено слагане на евтини ментета! Това естествено се отразява на безопасността и трайността на машината, но стандарта ни е такъв!

    10:32 24.08.2025

  • 3 ХА ХА

    6 2 Отговор
    Проблема е, че фалшивите части специално при БМВ са по-здрави от оригиналните, съответно бмветата по-рядк о ще посещават сервиз и печалбата пада.

    10:35 24.08.2025

  • 4 Клиент

    5 0 Отговор
    Значи БМВ и Мерцедес могат да карат китайците да произвеждат изцяло техните скъпи брички. След това ги товарят на кораби и ги продават в Европата на тройна цена. Обаче клиента не може да си купува части от проиводителя на 3-5 пъти по евтини цени

    10:41 24.08.2025

  • 5 Оригинал

    3 0 Отговор
    филтър купе Нисан над 100 лева при дилъра, на магазина подобен максимум 40, ако ги закодират да може само техния ще го продават и за 1000 ако решат, но тогава никой няма да си купи тази кола, то не че много ги купуват.

    10:46 24.08.2025

  • 6 дедо..

    1 0 Отговор
    Тва баварците..мнго им порасна името,едно време тойота взимаше дизелни двг от тях..за да ги не глоби дъртио джендър урсуль..сега пък бенц ще купуват бензинки от баварците за сувовете си..излиза им по евтино на щутгарци,а бе гледат да минат по тънко а пък на малките класи слагат двг от рено

    11:07 24.08.2025