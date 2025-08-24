Без повече авточасти ментета в BMW-тата

Фалшификатите в автомобилната индустрия са сериозен и нарастващ проблем, който засяга не само репутацията на производителите, но и безопасността на водачите. От токсични спирачни накладки до запалими въздушни филтри, евтините копия са реална заплаха. В отговор на това предизвикателство, BMW Group, в партньорство с Kurz Scribos, представи иновативна технология, която прави фалшифицирането на оригинални части практически невъзможно.

Иновативната холограмна лента

На пръв поглед, новото решение изглежда като обикновен стикер на опаковката на частите. Всъщност, става въпрос за високотехнологична холограмна лента, която съчетава динамични оптични ефекти, микротекст и уникални маркери, невидими за човешкото око.

Проверката на автентичността се извършва на два етапа. Първо, физическите елементи могат да се разпознаят от обучени специалисти. След това, се използва специално приложение на Kurz Scribos, което дигитално проверява холограмата. Тази двустепенна система осигурява почти пълна защита срещу фалшификати. Дори и някой да успее да копира опаковката, без достъп до защитените инструменти, холограмата няма да премине теста за автентичност.

Сигурност за милиони части

Тази система е предназначена да подсили сигурността в обширната глобална мрежа на BMW, която обхваща над 40 милиона артикула. За дилърите, сервизните центрове и клиентите това означава бърз и надежден начин да се гарантира, че всяка закупена част е оригинална.

Проблемът е огромен. Само през 2024 година, Mercedes-Benz конфискува над 1.5 милиона фалшиви части. Въпреки че BMW не разкрива точни цифри, компанията признава, че се е сблъсквала със същите заплахи. Тази нова инициатива е важна стъпка към защита на потребителите и поддържане на високите стандарти за качество и безопасност.