Фалит за един от най-големите производители на авточасти

Американската компания First Brands, официално обяви фалит, подавайки молба за защита по Глава 11 от Закона за банкрута в Южния окръг на Тексас. Новината веднага разтърси автомобилната индустрия, повдигайки въпроси за стабилността на пазара на резервни части и по-широките проблеми с корпоративния дълг.

Агресивен растеж, финансиран с дълг: Рецепта за Катастрофа?

Финансовите проблеми на First Brands са пряк резултат от агресивна стратегия за растеж, основана на мащабни придобивания на конкуренти, финансирани изцяло с дълг. През последните години компанията се утвърди като мощен играч на пазара чрез тези сделки, но именно те се оказаха и нейната ахилесова пета. Опитите за преструктуриране на дълг, надхвърлящ 6 милиарда долара, се провалиха, и компанията в крайна сметка не успя да задържи доверието на инвеститорите.

Продължаване на дейността, но с цената на преструктуриране

В свое изявление First Brands обяви, че е осигурила финансиране от длъжници в размер на 1.1 милиарда долара от старши кредитори, което ще гарантира продължаването на дейността ѝ в САЩ. Подчертава се, че глобалните операции на компанията извън американския пазар ще продължат без прекъсване.

Ефектът на доминото: Засегнати структури и известни марки

Фалитът засяга не само компанията майка, но и повече от дузина свързани структури, включително Carnaby Capital Holdings, дъщерно дружество с активи над 500 милиона долара и пасиви над 1 милиард долара. Всички тези структури са били замесени в сложни дългови схеми, гарантирани от First Brands, което е засилило финансовия натиск.

First Brands е собственик на редица добре познати марки на световния пазар, ключови за сегмента на резервните части: Такива са: Raybestos (спирачни системи), TRICO (чистачки), FRAM (филтрационни системи). Компанията притежава и европейски подразделения, включително Webasto Automotive, която традиционно предлага филтри, спирачни системи, осветителни елементи и други резервни части за вторичния пазар.

Широки последици за пазара?

Финансовите затруднения на First Brands съвпадат с фалита на друг ключов играч на американския пазар – Tricolor Holdings, кредитор, специализиран в високорискови автокредити. Експерти изразяват опасения, че комбинацията от тези събития може да е сигнал за по-широки проблеми на пазара на корпоративен дълг в САЩ.

Миналата седмица Fitch Ratings понижи кредитния рейтинг на First Brands, предупреждавайки за критичното състояние на компанията. Този сигнал доведе до рязък спад на стойността на облигациите и заемите на First Brands, ускорявайки спада на доверието на кредиторите. Големи финансови институции на Уолстрийт, като Jefferies и Millennium, които са били свързани с факторинговите схеми на компанията, също изглеждат уязвими.

Официалните документи показват, че First Brands има активи над 1 милиард долара, но пасивите надхвърлят 10 милиарда долара, като общата финансова тежест е още по-голяма с допълнителни кредитни линии.

Въпреки че не се очакват незабавни смущения в работата на големите автомобилни производители, тъй като First Brands оперира предимно в сегмента на резервните части, фалитът на такъв мащабен играч е сериозно предупреждение за цялата индустрия. Високите лихви по кредитите, нарастващите разходи по заемите и спадащото търсене на нови и употребявани автомобили създават критично опасна среда за други доставчици и могат да предизвикат ефект на доминото.