Две различни бъбрековидни решетки за всички нови BMW-та

BMW обяви промяна в своя дизайнерски език, която ще бъде приложена към всички бъдещи модели на марката. Новият стил, наречен Neue Klasse, е реализиран за първи път в електрическия кросоувър iX3 и има за цел да внесе свежест и иновации в портфолиото на компанията.

Основната философия на Neue Klasse е съсредоточена върху простотата и минимализма, като същевременно запазва разпознаваемите елементи на BMW. Това е важен ход за марката, която винаги е била известна с уникалния си и лесно разпознаваем дизайн.

Ключов елемент на новия дизайн е радиаторната решетка. Една от най-съществените промени в новия стил ще бъде формата на бъбрековидната решетка, която е емблематична за BMW. Занапред нейната форма ще се адаптира според типа на автомобила: При кросоувърите тя ще бъде тясна и висока, а при седаните ще бъде широка и хоризонтална.

Този подход е интелигентен начин да се диференцират моделите и да се избегне монотонността, като същевременно се запазва корпоративният стил. Той ще даде възможност на клиентите да избират автомобил според техните предпочитания, без да се жертва индивидуалността на всеки модел.

Според главния дизайнер на марката, Ейдриан ван Хойдонк, новият дизайн ще бъде приложен към всички бъдещи автомобили BMW, включително и към спортните модели от серията M. Това решение подчертава ангажимента на компанията да създаде единна и модерна визия за цялото си портфолио.

С новия си дизайнерски език Neue Klasse, BMW отново доказва, че е лидер в автомобилната индустрия, като смело поглежда към бъдещето, без да забравя корените си. Остава да видим как ще бъде приет този нов стил от феновете на марката по целия свят.