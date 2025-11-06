Продава се: Почти 100 000 евро за този Москвич 412

Понякога автомобилният свят поднася изненади, които хвърлят в потрес дори най-закоравелите експерти. В Москва се появи обява за продажба на един на пръв поглед обикновен Москвич-412, но вгледате ли се в детайлите, разбирате, че става дума за истински единорог. Причината за сензацията? Под предния капак се крие изключително рядък 16-клапанов двигател, разработен от АЗЛК съвместно с института НАМИ. Изданието За Рулем не пропусна да отрази тази новина, която, сигурни сме, ще разбуни духовете и на колекционерите у нас.

Конкретният син Москвич-412 е произведен през далечната 1975 година и е придобит от настоящия си собственик (който е втори по документи) през 2012 година. Състоянието на машината е повече от отлично. Собственикът твърди, че почти всички части и компоненти, включително и оригиналното лаково покритие, са заводски. Километражът обаче предизвиква леко объркване: в обявата са посочени 80 000 км, докато в профила на Drive2 фигурират 7 000 км. Във всеки случай, налице е автомобил, който е преживял десетилетията в изключителна форма.

Истинската стойност и уникалност на този екземпляр се крият в сърцето му. Стандартният, но изключително добре поддържан двигател е получил специално доработена 16-клапанна цилиндрова глава. Това е плод на съвместната работа между АЗЛК и НАМИ – един технологичен експеримент от времето, когато марката е търсила начини да модернизира своите агрегати. Подобна модификация на Москвич е изключителна рядкост.

Продавачът подчертава, че истинската стойност на този автомобил е ясна единствено на онези, които дълбоко разбират сагата на марката Москвич и нейното инженерно наследство. Целта на продажбата не е просто търговия, а желание уникалната кола да попадне в „добри ръце“ – или в частна колекция, където рядко срещаният двигател ще бъде съхранен за идните поколения. Самият силов агрегат също е в безупречно техническо състояние.

Стигаме и до същинския шок: цената! За този свръхрядък Москвич са поискани 9 милиона рубли, което по текущия обменен курс се равнява приблизително на 96 000 евро

Сума, която е абсолютно безумна за масовия купувач, но може би напълно оправдана в очите на страстен колекционер, който оценява историческата му тежест и неповторимата му техническа спецификация. Това е автомобил, който отдавна е преминал от категорията "транспортно средство" в тази на "движещ се музеен експонат".