Продава се: Почти 100 000 евро за този Москвич 412

Понякога автомобилният свят поднася изненади, които хвърлят в потрес дори най-закоравелите експерти. В Москва се появи обява за продажба на един на пръв поглед обикновен Москвич-412, но вгледате ли се в детайлите, разбирате, че става дума за истински единорог. Причината за сензацията? Под предния капак се крие изключително рядък 16-клапанов двигател, разработен от АЗЛК съвместно с института НАМИ. Изданието За Рулем не пропусна да отрази тази новина, която, сигурни сме, ще разбуни духовете и на колекционерите у нас.
Конкретният син Москвич-412 е произведен през далечната 1975 година и е придобит от настоящия си собственик (който е втори по документи) през 2012 година. Състоянието на машината е повече от отлично. Собственикът твърди, че почти всички части и компоненти, включително и оригиналното лаково покритие, са заводски. Километражът обаче предизвиква леко объркване: в обявата са посочени 80 000 км, докато в профила на Drive2 фигурират 7 000 км. Във всеки случай, налице е автомобил, който е преживял десетилетията в изключителна форма.
Истинската стойност и уникалност на този екземпляр се крият в сърцето му. Стандартният, но изключително добре поддържан двигател е получил специално доработена 16-клапанна цилиндрова глава. Това е плод на съвместната работа между АЗЛК и НАМИ – един технологичен експеримент от времето, когато марката е търсила начини да модернизира своите агрегати. Подобна модификация на Москвич е изключителна рядкост.
Продавачът подчертава, че истинската стойност на този автомобил е ясна единствено на онези, които дълбоко разбират сагата на марката Москвич и нейното инженерно наследство. Целта на продажбата не е просто търговия, а желание уникалната кола да попадне в „добри ръце“ – или в частна колекция, където рядко срещаният двигател ще бъде съхранен за идните поколения. Самият силов агрегат също е в безупречно техническо състояние.
Стигаме и до същинския шок: цената! За този свръхрядък Москвич са поискани 9 милиона рубли, което по текущия обменен курс се равнява приблизително на 96 000 евро
Сума, която е абсолютно безумна за масовия купувач, но може би напълно оправдана в очите на страстен колекционер, който оценява историческата му тежест и неповторимата му техническа спецификация. Това е автомобил, който отдавна е преминал от категорията "транспортно средство" в тази на "движещ се музеен експонат".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Еииииий
11:34 06.11.2025
3 МП4
11:34 06.11.2025
4 Ако обичаш
До коментар #1 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":Сега го преведи за копейките ,че те руски не шпрехат
Коментиран от #9
11:35 06.11.2025
5 Руснак
11:37 06.11.2025
6 Любо пита
До коментар #1 от "Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.":Тия оркове блатни защо им дадохме азбука?
Коментиран от #11
11:38 06.11.2025
7 Ко каза
11:39 06.11.2025
8 Ххххх
Коментиран от #20
11:40 06.11.2025
9 Нещо
До коментар #4 от "Ако обичаш":бъркаш езика май
11:42 06.11.2025
10 Гост
11:44 06.11.2025
11 Не имей 100 рублей,а имей 100 друзей.
До коментар #6 от "Любо пита":Уpок в укpаинской школе. Учительница спpашивает детей:
- А яка така нация любить гpоши, злато, банки?
- Жиди!
- А яка така нация за бутылку гоpилки любу pоботу зpобить?
- Москали!
- А яка така нация за гpош батьку, мамку пpодасть?
Длительное молчание, затем голос с задней паpты:
- Зато як спиваем!
11:46 06.11.2025
12 665
11:49 06.11.2025
13 зевзек
11:51 06.11.2025
14 Дргаря Цимент
11:52 06.11.2025
15 Само не разбрах
Коментиран от #19
11:56 06.11.2025
16 Оййй
12:01 06.11.2025
17 Оййй
12:01 06.11.2025
18 Тоя който го продава
12:03 06.11.2025
19 провинциалист
До коментар #15 от "Само не разбрах":Няма какво да е освен някакъв масълкар - маслар.
12:04 06.11.2025
20 Баш Балък
До коментар #8 от "Ххххх":Еднорог който можеш да уловиш, за 96 Хил. Евра.
12:06 06.11.2025
21 БАРС
12:17 06.11.2025
22 зевзек
12:24 06.11.2025